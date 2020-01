Sáng tạo, cống hiến trên ghế nhà trường

(GLO)- Không chỉ có thành tích học tập nổi bật, nhiều học sinh trong tỉnh còn đam mê sáng tạo và nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện. Điều này đã củng cố niềm tin về một thế hệ trẻ nhiều tài năng, tràn đầy khát vọng cống hiến.

Chàng trai 8X đam mê sáng tạo

Cuộc thi "Tiếng nói học đường 2020": Sôi nổi, ấn tượng





Nguyễn Đỗ Quốc Anh: Nuôi giấc mơ khoa học



Giải tư cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2018-2019, giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2018-2019, giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi Sáng tạo thanh-thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 7-2019… là thành tích mà em Nguyễn Đỗ Quốc Anh (lớp 12A1, Trường THPT Pleiku) đã đạt được từ niềm đam mê nghiên cứu khoa học.

Nguyễn Đỗ Quốc Anh bên mô hình “Cánh tay robot vận chuyển hàng hóa”. Ảnh: P.L





Khi chúng tôi ghé thăm, trong căn phòng nhỏ ở ngôi nhà số 50 (đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hoa Lư, TP. Pleiku), Quốc Anh đang chăm chú lập trình phần mềm trên máy vi tính, quanh phòng bày la liệt các thiết bị, dây điện, vi mạch điện tử, ốc vít... Quốc Anh cho biết, em đang hoàn thiện sản phẩm để tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2019-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. “Làm mấy sản phẩm này rất mất thời gian, chỉ cần sai một bước là không thể hoạt động được, phải làm lại từ đầu. Phức tạp nhưng đây là niềm vui, sở thích của em”-Quốc Anh chia sẻ.



“Đứa con tinh thần” mang lại nhiều giải thưởng cho Quốc Anh là mô hình “Cánh tay robot vận chuyển hàng hóa”. Điểm sáng tạo của mô hình là việc lập trình điều khiển robot thông qua điện thoại hoặc máy tính để sắp xếp hàng hóa. Khi nhận lệnh từ thiết bị của người dùng, máy tính điều khiển trung tâm sẽ thực thi và gửi tín hiệu để điều khiển động cơ, tạo nên hoạt động của robot. Máy tính điều khiển trung tâm còn được cài đặt thuật toán nhằm nhận diện vị trí hàng hóa dựa vào hình ảnh thu được từ camera. Đưa chúng tôi xem thành phẩm, Quốc Anh cho biết: “Phần vi mạch này em mua mới, phần đế robot em mua lại ở cửa hàng điện tử, giác hút em được một “mối quen” chuyên bán điện tử tặng”. Dù cánh tay đang ở dạng mô hình nhưng đã có thể gắp được quả trứng và các loại trái cây nhỏ. Sản phẩm này khi tham gia các cuộc thi đều được Ban tổ chức đánh giá cao và góp ý để chỉnh sửa cho hoàn thiện hơn.



Cũng chính vì niềm đam mê nghiên cứu khoa học, Quốc Anh đã biến căn phòng của mình thành xưởng “thí nghiệm”. Hễ có ý tưởng là em lại thức thâu đêm để mày mò, nghiên cứu. Đam mê với sáng tạo nên khi có những hội thi, cuộc thi liên quan, Quốc Anh đều hào hứng tham gia. Trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2017-2018, sản phẩm “Nhận diện người té ngã thông qua hình ảnh thu được từ camera” của em đã đạt giải nhì. Em còn sáng tạo ra máy in 3D, máy tưới nước tự động và đưa vào sử dụng trong gia đình. Mỗi sản phẩm đều cần nhiều kiến thức liên quan như: Tin học, Toán học, Vật lý, Công nghệ... “Quốc Anh là học sinh có khả năng sáng tạo tốt, rất có đam mê nghiên cứu khoa học. Những kết quả đạt được chính là phần thưởng xứng đáng dành cho em”-thầy Nguyễn Văn Hoành-giáo viên môn Vật lý Trường THPT Pleiku-chia sẻ.





Lê Văn Phúc: “Truyền lửa” tình nguyện



“Phúc là người dễ gần, tự tin, năng động, “truyền lửa” nhiệt huyết cho nhiều bạn trẻ. Đây cũng là đại biểu trẻ tuổi nhất tỉnh tham gia Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII tổ chức tại Hà Nội”-đó là lời nhận xét của anh Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh dành cho em Lê Văn Phúc (lớp 12C7, Trường THPT chuyên Hùng Vương).



Ở tuổi 17, với vai trò trưởng nhóm Fly to Sky, Phúc đã thực hiện được hơn 15 dự án ý nghĩa vì cộng đồng. Một dịp theo Phúc tham gia dự án “Smile Class” dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em khó khăn ở mái ấm Thiên Ân (thôn 4, xã Chư Á, TP. Pleiku), tôi càng có cơ sở xác nhận lời khen của anh Nguyễn Chí Cẩn.

Lê Văn Phúc và các em nhỏ ở mái ấm Thiên Ân. Ảnh: P.L





Mái ấm Thiên Ân là nơi đang nuôi dưỡng hơn 20 em nhỏ dân tộc thiểu số mồ côi bố mẹ, có hoàn cảnh khó khăn. Nói về dự án, Phúc cho biết: Được Tập đoàn Giáo dục Egroup tài trợ phần mềm Touch English trị giá 50 triệu đồng, mỗi tuần 2 buổi sáng vào thứ bảy và chủ nhật, nhóm tổ chức dạy tiếng Anh theo từng chủ đề khác nhau cho các em. Giờ học thật sự sinh động khi có sự kết hợp giữa học và chơi. Việc “đứng lớp” do các thành viên có vốn ngoại ngữ tốt phụ trách. Ngoài ra, nhóm còn dạy các em những kỹ năng sống cần thiết. Luôn giành vị trí ngồi gần anh Phúc, cậu bé Rmah Sáu (12 tuổi) vui vẻ cho biết: “Anh Phúc và các anh chị trong nhóm rất thương chúng em, dạy chúng em học tiếng Anh, học vẽ. Em mong các anh chị sẽ dạy học ở đây lâu hơn nữa”.



Fly to Sky ra mắt vào ngày 2-9-2018 với 30 thành viên, chủ yếu là học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương. Sau đó, nhờ hiệu ứng tích cực, thành viên của nhóm tăng lên con số 90, thu hút nhiều học sinh các trường THPT khác trên địa bàn tỉnh. “Fly to Sky có nghĩa là bay tới bầu trời. Giúp các em nhỏ nuôi khát vọng vươn lên, các thành viên trong nhóm cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì đã làm được nhiều việc ý nghĩa cho cộng đồng”-Phúc chia sẻ.



Bên cạnh đó, dự án “Đổi sách lấy cây” do nhóm tổ chức cũng là hoạt động tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Chương trình đã đổi hơn 1.000 chậu cây mini, gần 1.000 ống hút tre và ống hút gạo lấy 10 tấn sách, giấy các loại. Nhóm đã phân loại 500 bộ sách giáo khoa, 2.000 cuốn sách truyện và sách tham khảo, các loại giấy khác bán được 25 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, nhóm tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” ở xã Yang Nam, huyện Kông Chro. Để có thêm kinh phí thực hiện chương trình, nhóm tổ chức 2 “Đêm nhạc gây quỹ ly cà phê 49.000 đồng”, quyên góp trao hơn 100 suất học bổng “Thắp lửa yêu thương” cho học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh.





*

* *





Đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật và hoạt động tình nguyện nhưng 2 chàng trai sinh năm 2002 này vẫn có một bảng thành tích học tập khá ấn tượng. Phúc là học sinh giỏi nhiều năm liền, đạt giải nhất môn Địa lý kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2018-2019; giải ba môn Địa lý kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2018-2019. Với giải ba quốc gia môn Địa lý, Lê Văn Phúc đã có tấm vé tuyển thẳng vào Khoa Địa lý (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh). “Nếu em vào đại học thì nhóm sẽ hoạt động như thế nào?”. Trả lời câu hỏi trên, Phúc đáp ngay: “Em và nhóm đã thành lập các ban: hậu cần, truyền thông, kế hoạch, tổ chức sự kiện kinh doanh, kiểm tra. Trưởng mỗi ban sẽ là học sinh lớp 11 hoặc 12, phó ban là học sinh lớp 10. Vì vậy nhóm luôn có những bạn thủ lĩnh kế cận để điều hành. Dù đi học đại học nhưng em vẫn tham gia và có ý định mở phạm vi hoạt động của nhóm tại TP. Hồ Chí Minh”.



Quốc Anh cũng là học sinh giỏi nhiều năm liền, kết quả học tập năm 11 em cao nhất lớp với tổng điểm 8,3. Chia sẻ cách sắp xếp, cân bằng thời gian học tập và sáng tạo khoa học, Quốc Anh cho biết: “Em ít khi học thêm, phần lớn tự học và tìm giải bài tập trên internet. Em dự định thi vào ngành Khoa học máy tính của Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê sáng tạo”.



PHAN LÀI