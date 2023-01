Hấp dẫn Hội báo Xuân Quý Mão 2023

(GLO)- Đọc báo xuân ngày Tết là cái thú của nhiều người. Vì vậy, hội báo xuân hàng năm luôn là sự kiện văn hóa được đón đợi. Năm nay, Hội báo xuân được tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đến du xuân, tham quan, đọc báo.

Sự kiện diễn ra từ ngày 13 đến 15-1, do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức. Toàn bộ số báo trưng bày sau đó được chuyển về phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh cho đến hết ngày 5-2-2023. Bài trí tại nơi có cảnh quan đẹp, xanh mát, thoáng đãng, lại đúng vào dịp cuối tuần nên Hội báo đã thu hút hàng ngàn lượt người đến tham quan và tìm đọc các ấn phẩm xuân.

Hội báo xuân năm nay trưng bày, giới thiệu 250 ấn phẩm xuân trung ương, ngành và 63 ấn phẩm các tỉnh, thành trong cả nước với tổng cộng trên 900 tờ. Tất cả được bài trí hợp lý, đẹp mắt thành 4 khu vực tại đường Anh Hùng Núp và trong khuôn viên Quảng trường. Khu vực trung tâm trưng bày tổng hợp các đầu báo, tạp chí xuân trung ương, báo xuân của các báo có phóng viên thường trú/văn phòng đại diện tại Gia Lai và khu vực giới thiệu báo xuân các địa phương trong cả nước. Nhiều bài báo hay, hấp dẫn cũng được phóng to, trưng bày xen kẽ, tạo cảm giác sống động và bắt mắt.

Các đại biểu tham quan Hội báo Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Lam Nguyên

Tuổi đã ngoài 80 nhưng nhiếp ảnh gia Hồ Viết Sum (số 101 Hùng Vương, TP. Pleiku) vẫn tranh thủ đến với không khí sôi nổi của lễ khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão 2023. Ông đi hết các khu vực trưng bày, lần giở và ngắm nghía những tờ báo mình yêu thích. “Hội báo xuân năm nay hoành tráng nhất, đẹp nhất trong những năm qua. Đây đúng là món ăn tinh thần dịp Tết đến xuân về”-ông Sum nhận xét.

Hội báo quy tụ các ấn phẩm đặc biệt, được biên tập công phu, trình bày đẹp mắt, sang trọng với nhiều bài viết và hình ảnh chất lượng. Cơ quan báo chí nào cũng đầu tư bìa báo để tạo sức hấp dẫn, đồng thời thể hiện chủ đề hướng tới. Các chủ đề được nhiều báo và tạp chí chọn lựa như: vị thế, sức sống Việt (Nhân Dân, Thời Nay, Nghệ An, Lâm Đồng), chuyển đổi số (Gia Lai, Sài Gòn Giải Phóng), tranh hình tượng mèo (Văn nghệ Công an, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh), thiếu nữ (Tiền Phong, Bắc Giang, Quảng Trị, Đồng Tháp), Tết đoàn viên (Nông thôn Ngày nay, Doanh nhân Sài Gòn), sức trẻ (Thanh Niên, Tuổi Trẻ)… Không chỉ hướng đến sự bắt mắt đơn thuần, đậm phong vị xuân truyền thống, các bìa báo còn gửi gắm mong ước về một năm mới đầy khát vọng, hạnh phúc, an bình.

Chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh đến tham quan và đọc báo tại Hội báo Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Lam Nguyên

Nhà báo Trần Quốc Anh-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh: “Qua 2 năm trầm lắng vì dịch Covid-19, Hội báo Xuân Quý Mão 2023 được tổ chức quy mô, tập hợp nhiều đầu báo hay, hấp dẫn với hình thức trình bày đẹp mắt, nội dung phong phú, chất lượng; đặc biệt, báo Gia Lai đã phản ánh đậm nét bức tranh kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh trong năm qua. Hội báo 2023 còn tập hợp tương đối đầy đủ đặc san xuân “Người làm báo” của Hội Nhà báo các địa phương, trong đó có đặc san của Hội Nhà báo tỉnh, được đông đảo bạn đọc đón nhận”.

Về nội dung, báo xuân năm nay tập trung phản ánh nỗ lực và thành tựu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh… Những bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tầm nhìn hội nhập, phát triển đất nước; quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nhất quán, trên dưới đồng lòng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn tham nhũng từ gốc rễ, củng cố niềm tin trong Nhân dân, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Và tất nhiên, không thể thiếu các trang báo nêu bật vẻ đẹp Tết Việt khắp mọi miền Tổ quốc như: sắm Tết, tảo mộ, cúng ông Táo; phê phán những thói hư tật xấu ngày xuân, hướng con người vươn tới chân-thiện-mỹ. Nhiều bài viết xung quanh các giai thoại hay về mèo-linh vật của năm...

Cùng bạn bè tham quan Hội báo xuân, em Lê Thị Thanh Trang (lớp 10A8, Trường THPT Phan Bội Châu, TP. Pleiku) cho hay: “Em rất vui vì có cơ hội tìm hiểu thông tin nhiều lĩnh vực thông qua các loại sách báo tại đây. Hình thức các ấn phẩm đều đẹp, nhưng em thích nhất là những bìa báo mang chủ đề gia đình, trông rất ấm áp”. Tương tự, binh nhất Nguyễn Vũ Hoàng Duy (Tiểu đoàn 27, Đại đội Vệ binh Quân đoàn 3) bày tỏ: “Thường ngày ở đơn vị chúng tôi cũng có nhiều đầu báo nhưng đến đây mới thấy các ấn phẩm xuân hết sức đa dạng, phong phú. Phải nói là bìa các báo khu vực miền Trung-Tây Nguyên rất đẹp, trong đó có Báo Gia Lai. Về nội dung, tôi thích tìm đọc những bài viết về lực lượng vũ trang hay truyền thống Tết Việt”.