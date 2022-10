Những cán bộ Mặt trận 8X dám nghĩ, dám làm

(GLO)- Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, những cán bộ thuộc thế hệ 8X ở Gia Lai đã đem lại "làn gió mới" vào công tác Mặt trận và sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.





Vừa tròn 40 tuổi nhưng chị Trần Thị Thanh Tuyền đã có hơn 10 năm trên cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng (TP. Pleiku). Chị Tuyền cho biết: “Thông thường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thường là những người đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác mới thuận lợi trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp khối đại đoàn kết. Tuy nhiên, bản thân tôi luôn được gia đình ủng hộ, tạo điều kiện; đội ngũ cán bộ phường cũng có nhiều người còn trẻ, cùng thế hệ nên việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ khá thuận lợi”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng (TP. Pleiku) Trần Thị Thanh Tuyền (áo xanh hàng sau) tặng quà cho học sinh nghèo làng Ngol Tảl. Ảnh: Kỳ Anh



Sau khi sáp nhập, phường Chi Lăng có 3 làng dân tộc thiểu số gồm: Ia Lang, Châm Nẻh và Ngol Tảh. Để triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, chị Tuyền cùng tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các đoàn thể tập trung vận động bà con bỏ dần những tập tục lạc hậu, biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tự vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, chị cùng cán bộ Mặt trận của làng hướng dẫn người dân xây dựng các mô hình như “Cải tạo vườn tạp trồng cây ăn trái, “Cải tạo vườn tạp trồng rau xanh”, “Chăn nuôi bò”, “Hỗ trợ phát triển kinh tế”... Nhờ đó, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của phường chỉ còn 0,89% và cận nghèo còn 1,24%.

Bên cạnh đó, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận phường đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động người dân chung sức làm mới 24 đoạn đường với tổng chiều dài 8.978 m, duy tu bảo dưỡng 14 đoạn đường với chiều dài 3.323 m, mắc 115 bóng điện chiếu sáng đường hẻm, vận động người dân hiến trên 500 m2 đất để mở đường... Đến cuối năm 2021, phường Chi Lăng có 100% khu dân cư văn hóa và 98% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.



Hơn 6 năm trong vai trò Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ), chị Ksor H’Biên (SN 1985) đã để lại dấu ấn của mình trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Để giúp Nhân dân hai bên tuyến biên giới nắm vững và chấp hành các quy định của pháp luật mỗi nước về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, MTTQ xã đã tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, bộ đội Biên phòng, các tổ chức thành viên tổ chức nhiều hoạt động như: tổ chức kết nghĩa thôn, làng hai bên tuyến biên giới, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết cổ truyền của mỗi nước… Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới luôn được giữ vững.



Chị Ksor H’Biên cho biết: “Bản thân tôi là người Jrai, biết tiếng nói, chữ viết, văn hóa của dân tộc mình nên cũng thuận lợi trong công tác vận động quần chúng. Do chưa có nhiều kinh nghiệm nên tôi chỉ biết phát huy lợi thế sức trẻ, sự năng động, sáng tạo, lăn xả với công việc nên bước đầu đã được đồng chí, đồng nghiệp và Nhân dân tin tưởng”.



Tương tự, mặc dù thời gian giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tú An (thị xã An Khê) chưa lâu, nhưng chị Trương Thị Hồng Tất (SN 1986) đã sớm bắt nhịp với công việc. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tú An chia sẻ: Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thì người làm công tác Mặt trận phải tự đổi mới mình, phải nắm bắt kịp thời dư luận xã hội, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, phải nhạy bén trong tiếp nhận, xử lý thông tin; kịp thời phản ánh với các cấp lãnh đạo những vấn đề mà người dân quan tâm; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà con. Đó là cơ sở góp phần cho MTTQ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.



Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhiều năm qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại xã Tú An luôn được các tầng lớp nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Từ năm 2019 đến nay, MTTQ xã đã kêu gọi từ các nguồn hỗ trợ xây dựng mới nhà ở cho 16 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo; xây dựng mô hình chăn nuôi bò sinh sản từ 11 con ban đầu đến nay đã phát triển thành 25 con; vận động được 60 hộ dân tham gia hiến trên 8.000 m2 đất làm đường bê tông, đường nội đồng; người dân đóng góp trên 100 triệu đồng để lắp đặt 36 bóng điện chiếu sáng ban đêm tại các tuyến đường. Bên cạnh đó, với uy tín của mình, chị Tất đã phối hợp tham gia hòa giải thành công 56 vụ việc mâu thuẫn trong người dân... Với những đóng góp của mình, năm 2021, chị được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.



Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung: Hiện nay, toàn tỉnh có 93/220 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã thuộc thế hệ 8X chiếm tỷ lệ trên 42%. Bên cạnh đó, trên 96% chủ tịch Mặt trận cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên.



Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: “Chúng tôi kỳ vọng cán bộ trẻ với năng lực, trình độ của mình sẽ góp phần đưa phong trào Mặt trận ngày càng phát triển. Và để phát huy tốt chức trách của mình, mỗi cán bộ trẻ Mặt trận ngoài việc học tập, nâng cao trình độ còn phải sâu sát, tìm tòi, đúc rút kinh nghiệm cho bản thân, thẳng thắn phản biện xã hội. Thời gian tới, MTTQ tỉnh cũng sẽ tạo điều kiện tối đa để cán bộ Mặt trận nói chung, cán bộ trẻ nói riêng được tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ nhằm góp phần khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ trong giai đoạn hiện nay”.



KỲ ANH