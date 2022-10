Đảng bộ, chi bộ phụ trách thôn, buôn khó khăn: Hiệu quả, nhân văn

(GLO)- Việc Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phân công Đảng bộ, chi bộ phụ trách hỗ trợ 6 thôn, buôn trọng điểm khó khăn mang lại kết quả tích cực. Thông qua sự hỗ trợ, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên trong cuộc sống.





Từ hỗ trợ sinh kế



Gia đình anh Nay Sơ thuộc diện hộ nghèo của buôn Thành Công, xã Chư Drăng. Mới tách hộ, lại không có đất sản xuất nên cuộc sống của vợ chồng anh gặp nhiều khó khăn. Đầu năm 2021, gia đình anh được Chi bộ Khối Đảng huyện trao tặng cặp dê sinh sản trị giá gần 4 triệu đồng. Nhờ chăm sóc tốt nên đàn dê đã tăng lên 8 con. “Gia đình khó khăn quá, làm miết cũng không đủ ăn. May mắn được tặng dê giống, mình sẽ cố gắng chăm sóc chúng thật tốt để giúp gia đình thoát nghèo”-anh Sơ cho biết.



Với sự vào cuộc quyết liệt, cách làm linh hoạt, Chi bộ Khối Đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác phụ trách thôn, buôn. Chi bộ thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Chư Drăng, hệ thống chính trị buôn Thành Công đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tập trung phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đặc biệt, Chi bộ phối hợp giúp đỡ các hộ nghèo bằng việc làm thiết thực như: hướng dẫn người dân sản xuất, chi tiêu tiết kiệm, hợp lý; vay vốn ngân hàng để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi…

Các đơn vị phụ trách buôn tặng quà gia đình chị Ksor H'Mướp (buôn Nu, xã Ia Rsươm). Ảnh: Phạm Ngọc



Theo ông Nguyễn Văn Kiểm-Bí thư Chi bộ Khối Đảng huyện Krông Pa: Trong năm 2021 và 2022, từ nguồn vận động cán bộ, công chức đóng góp ủng hộ cùng nguồn kinh phí cấp trên giao, Chi bộ đã hỗ trợ dê giống cho 6 gia đình khó khăn. Nhiều hộ chăm sóc đàn dê rất tốt, số lượng dê nhân đàn ngày một tăng lên. “Năm tới, Chi bộ vận động cán bộ, công chức trong Khối tiếp tục hỗ trợ các gia đình nghèo, nhất là những hộ có khả năng phát triển đàn vật nuôi để vươn lên thoát nghèo. Việc làm này cũng giúp gia đình khác trong buôn học tập làm theo, góp phần phát triển kinh tế”-ông Kiểm nói.



Đến việc làm thiết thực



Chị Ksor H'Mướp (buôn Nu, xã Ia Rsươm) bị khiếm thị, lại một mình nuôi con nhỏ nên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thấu hiểu khó khăn của gia đình, Chi bộ Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện thống nhất với Chi bộ buôn Nu hỗ trợ chị H'Mướp xây dựng công trình nhà vệ sinh khép kín với kinh phí trên 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, Chi bộ Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao cũng tặng gia đình chị bộ thiết bị nghe nhìn (ti vi, đầu thu tín hiệu), Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tặng 1 tạ gạo.



Ông Ngô Đức Mạo-Giám đốc, Bí thư Chi bộ Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện-cho biết: Thực hiện sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch giúp đỡ buôn Nu bằng những việc làm thiết thực. Ngoài việc tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong buôn, Chi bộ còn thường xuyên hỗ trợ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các ngày lễ, Tết, Chi bộ đều có những phần quà động viên cán bộ và người dân trong buôn, trong đó chú trọng thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Cùng với đó, Chi bộ kêu gọi và tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tặng 10 đèn led chiếu sáng lắp đặt ở các tuyến đường chính trong buôn. “Thời gian tới, Chi bộ tiếp tục thăm hỏi, động viên, hướng dẫn các hộ nghèo triển khai mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; đồng thời, tạo điều kiện tốt nhất để các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững; cùng Chi ủy Chi bộ buôn Nu giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn”-ông Mạo nhấn mạnh.



Thực hiện Quyết định số 177-QĐ/HU ngày 28-1-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa về việc phân công các Đảng bộ, chi bộ cơ quan huyện phụ trách 6 buôn trọng điểm, các cấp ủy đã cử cán bộ, đảng viên xuống địa bàn khảo sát, nắm tình hình thực tế ở 3 lĩnh vực: phát triển kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị. Theo đó, các cấp ủy đã xây dựng kế hoạch phân công chi ủy viên phụ trách theo dõi, dự sinh hoạt chi bộ để nắm bắt tình hình, giúp đỡ, hướng dẫn chi ủy xây dựng nội dung sinh hoạt đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, vận động người dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Cùng với đó, các cấp ủy thường xuyên quan tâm phối hợp với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nắm chắc tình hình kinh tế và đời sống của người dân, huy động nguồn lực giúp đỡ các hộ thoát nghèo.



PHẠM NGỌC - LƯƠNG QUANG