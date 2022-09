Kết nối và cho đi

(GLO)- Tối 25-9, tại không gian của The Quao Coffee (bờ kè Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra sự kiện chia sẻ sách bằng tiếng Anh do Pleiku English Club & Pleiku Book Club (Câu lạc bộ Sách và Tiếng Anh Pleiku) phối hợp tổ chức. Sự kiện nhằm mục đích lan tỏa văn hóa đọc trong giới trẻ đồng thời rèn luyện kỹ năng thuyết trình, giao tiếp bằng tiếng Anh.





“Luật chơi” tại sự kiện khá thú vị. Các thành viên chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 5-6 người, gồm có 1 host (người điều phối). Các thành viên lần lượt chia sẻ cuốn sách yêu thích, chủ đề đã đọc gần đây hoặc kể một câu chuyện liên quan đến sách mà bản thân hứng thú bằng tiếng Anh. Nếu ai “gặp khó” trong việc thể hiện sẽ được các thành viên trong nhóm hỗ trợ. Người dẫn dắt chính sự kiện này là bạn trẻ Văn Thị Như Thùy-cựu học sinh chuyên Anh Trường THPT chuyên Hùng Vương. Bạn trẻ thế hệ Gen Z này vừa du học ngành tổ chức sự kiện tại Úc, trở về Gia Lai làm việc. Thùy đã cùng với chị Mai Ngọc Anh và anh Nguyễn Đức Đăng Tú thành lập CLB tiếng Anh, sau đó Thùy sáng lập CLB sách và kết hợp hoạt động của 2 CLB với nhiều hoạt động thu hút các bạn trẻ.

Một buổi gặp mặt chia sẻ sách của các bạn trẻ. Ảnh NVCC



Chia sẻ sách bằng tiếng Anh là một trong nhiều sự kiện mà Văn Thị Như Thùy tổ chức để giúp người trẻ, đặc biệt là thế hệ gen Z đi tìm bản ngã, hiểu về chính mình để cùng nhau định hình lối sống mang tính văn hóa và có bản sắc. Pleiku Book Club đã tổ chức nhiều buổi offline (gặp mặt) theo từng chủ đề riêng. Nhiều cuốn sách hay, truyền cảm hứng đã được giới thiệu như: “Nghệ thuật xứ An Nam”-Henri Gourdon, “Dám hạnh phúc”-Koga Fumitake & Kishimi Ichiro, “Hoàng tử bé”-Antoine De Saint-Exupéry, “Lược sử Tôn giáo”-Richard Holloway, “Bước chân an lạc”-Thiền sư Thích Nhất Hạnh, “Tôi nghĩ gì về chạy bộ”, “1Q84”-Murakami Haruki, “Người đua diều”, “Ngàn mặt trời rực rỡ”-Khaled Hosseini… Cùng với đó là những chủ đề thú vị để các thành viên chia sẻ góc nhìn riêng của bản thân. Hay chủ đề con người và mỹ cảm của An Nam thời xưa; văn hóa người Jrai và giá trị tinh thần độc đáo đang dần biết mất; hy vọng nào cho nền văn hóa Jrai nói riêng và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung. Hay, thấu cảm nỗi đau với các vấn đề đang diễn ra trên thế giới, sự nhận biết về những gì đang diễn ra, sự biết ơn với hiện tại…



Đặc biệt, CLB còn tổ chức một số workshop (thảo luận về một chủ đề có người hướng dẫn) ngoài sách như “Móc những vẩn vơ: Trái cây mùa hè”-một phương pháp giải tỏa căng thẳng đồng thời tạo ra những vật dụng đầy màu sắc từ sợi len, “Humans of Pleiku” (Con người của Pleiku) hay trải nghiệm “Yoga cùng thiên nhiên” ngay bên cạnh “Đôi mắt Pleiku”… Các workshop thu hút cả những người trẻ thuộc thế hệ Gen Y và Gen Z ở mọi ngành nghề. Văn Thị Như Thùy cho biết: “Tại “Humans of Pleiku”, các bạn tham gia mang đến những góc nhìn vi mô lẫn vĩ mô khiến buổi thảo luận vô cùng sôi nổi, thể hiện đúng chủ đề “Con người của Pleiku” như khát vọng và tinh thần cống hiến của người trẻ Pleiku như thế nào; du lịch, bản sắc con người Pleiku… Nhiều chủ đề vẫn còn dang dở, nhiều câu hỏi vẫn cần tìm lời giải đáp nhưng điều quan trọng là đâu đó trong đám đông ta tìm được những tâm hồn đồng điệu, để hiểu được suy nghĩ, lối sống và khát vọng của thế hệ trẻ đô thị”.



Với thế mạnh có được, Văn Thị Như Thùy tổ chức các hoạt động để người tham gia tự đánh thức những tiềm năng bên trong mình. Các workshop, event hay offline mà bạn tổ chức thường ở không gian mở như ở một nông trại, quán cà phê ấm áp, yên tĩnh hay rừng thông ở ngoại ô, mở rộng cả những chủ đề ngoài sách. “Điều đó giúp người tham gia kết nối, thảo luận những chủ đề mình quan tâm một cách tự do, thoải mái trong một môi trường an toàn, không phán xét”-cựu học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương cho biết.



2 câu lạc bộ sách và tiếng Anh cũng như các sự kiện bên lề đã trở thành nơi để thế hệ gen Z bày tỏ quan điểm một cách cởi mở. Vốn là người khá nhút nhát, em Nguyễn Thị Như Xuân (lớp 10 Trường THPT Phan Bội Châu) đã thay đổi tích cực: “Thời gian đầu tham gia Pleiku English Club, em rất ngại giao tiếp vì bản thân không có nhiều vốn từ, phát âm chưa chuẩn. Nhưng em được khuyến khích cởi mở, nói sai tới đâu được sửa tới đó, không biết từ thì người này người kia chỉ cho. Còn được chỉ cách dùng từ vựng sao cho đúng và hay nên em học ngoại ngữ rất nhanh. Em rất thích thông điệp của CLB là “I can do it, you can do it too” (tôi có thể làm được, bạn cũng có thể làm được). Em ngày càng mạnh dạn và tự tin, không sợ mình nói sai hay nói không hay như trước”. Xuân chia sẻ thêm, em còn tham gia nhiều hoạt động của nhóm, nơi em có thể cởi mở bộc lộ bản thân mình. Nữ sinh lớp 10 trải lòng: “Có những câu chuyện buồn em không thể tâm sự với bố mẹ, thầy cô, thậm chí với người bạn thân, nhưng em có thể dễ dàng chia sẻ khi tham gia các workshop của CLB. Mọi người tạo cho nhau sự tin tưởng, không khí thân tình ấm áp, đặc biệt là rất tôn trọng, không phán xét”.

Pleiku Book Club có nhiều hoạt động giúp người trẻ khám phá bản thân. Ảnh NVCC



Chuẩn bị du học ở Canada, bạn trẻ Trần Ngọc Bảo-cựu học sinh Trường THPT Pleiku-chia sẻ: “Tôi tham CLB tiếng Anh để trau dồi thêm vốn ngoại ngữ trước khi du học. Các bạn trẻ thế hệ gen Z cực kỳ năng động, cởi mở, bỏ xa thế hệ chúng tôi. Bản thân tôi đang đi dạy ngoại ngữ nhưng đến đây học thêm rất nhiều điều. Cái hay ở môi trường này là bạn biết nhiều thì chỉ cho bạn biết ít, mỗi người có một thế mạnh riêng. Gặp một người, cho dù là người trẻ hơn thì họ cũng có thể làm thầy của mình. Tôi đã giới thiệu cho học trò, phụ huynh tham gia CLB và mọi người rất thích. Đây là môi trường không chỉ giúp rèn luyện ngoại ngữ, mà còn kết nối, cho đi”.



Văn Thị Như Thùy cho biết, khi du học nước ngoài, Thùy quan sát các các bạn trẻ tổ chức các workshop, event để tìm hiểu, khám phá bản thân. “Tôi cũng muốn kết nối các bạn trẻ vào câu lạc bộ sách và tiếng Anh để lan tỏa hình thức này đến với thế hệ trẻ Phố núi, để các bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám nói lên quan điểm, góc nhìn của mình về những vấn đề của cuộc sống. Gen Z là thế hệ nhiều "nổi loạn" và sức khỏe tinh thần cần được chăm sóc, quan tâm và thấu hiểu, ngoài trau dồi tri thức”.



MINH CHÂU