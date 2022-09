CLB thiện nguyện phụ nữ phường Đống Đa kết nối những tấm lòng nhân ái

(GLO)- 5 tháng qua, Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đống Đa (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã trở thành địa chỉ kết nối các tấm lòng nhân ái đến với những mảnh đời khó khăn.





Trò chuyện cùng chúng tôi, bà Lương Thị Hường-Chủ nhiệm CLB-chia sẻ: Khoảng 4 năm trước, trong một lần vào Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh thăm người quen, bà chứng kiến nhiều bệnh nhân nghèo và người thân phải đi rất xa để mua cơm hộp. Trời nắng nóng, bệnh nhân mệt mỏi, kén ăn còn người thân dù khỏe mạnh nhưng vì phải đi một chặng đường xa để mua cơm nên khi về đến nơi cũng ăn không nổi. “Tôi muốn làm việc gì đó để giúp đỡ những người bệnh ở đây. Sẵn xoong nồi, bếp gas do nhà mở quán bán đồ ăn sáng, tôi quyết định mỗi tháng dành ra một khoản kinh phí để nấu cơm từ thiện, hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Sức mình đến đâu thì làm đến đó”-bà Hường chia sẻ.

Các thành viên CLB Thiện nguyện của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đống Đa (TP. Pleiku) chuẩn bị nhu yếu phẩm cho một chuyến từ thiện. Ảnh: Anh Huy



Biết việc làm của bà Hường, một số hội viên phụ nữ trong tổ dân phố và tiểu thương ở chợ Đống Đa đã tự nguyện tham gia. Người góp tiền, người góp gạo, người hỗ trợ rau củ quả để cùng nhau chuẩn bị những suất cơm với đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đều đặn hàng tháng, nhóm nấu 100 suất cơm hỗ trợ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh; thỉnh thoảng nấu thêm các suất cơm hoặc nồi bánh canh đem đến cho những bệnh nhân tâm thần do cơ sở của vợ chồng ông Hà Tư Phước (làng Ia Rôk, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) nuôi dưỡng.



Khi tham gia CLB, mỗi thành viên đều mong muốn kết nối thêm những tấm lòng thiện tâm để thêm những “lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Sở dĩ nói “lá rách ít đùm lá rách nhiều” là bởi cuộc sống hiện tại của hầu hết thành viên CLB vẫn còn khó khăn, song với tinh thần “tương thân, tương ái”, họ sẵn sàng san sẻ yêu thương đến với những mảnh đời khó khăn hơn. “Có chị, mỗi sáng đi bưng bê ở chợ, tiền công chưa đến 100 ngàn đồng nhưng vẫn góp 50-100 ngàn đồng/tháng để tham gia hoạt động thiện nguyện. Điều đó thật vô cùng đáng quý!”-Chủ nhiệm CLB chia sẻ.



Là thành viên tích cực của CLB, bà Trần Thị Lệ Thủy bộc bạch: “Có những hôm, chúng tôi đi phát cơm, nhìn người đến sau không còn cơm để nhận, tự dưng nước mắt cứ rơi. Tham gia nhiều chuyến thiện nguyện, gặp gỡ những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, tôi ước mình có thể làm được nhiều hơn nữa. Nhưng sức đóng góp có hạn nên chúng tôi chỉ có thể duy trì như hiện tại”.



Sau hơn 5 tháng thành lập, số lượng thành viên CLB tăng từ 32 lên trên 40 người. Mỗi tháng, CLB tổ chức sinh hoạt 1 lần vào giữa tháng và các thành viên cùng nhau chuẩn bị những phần cơm, chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống thường nhật. “Tích tiểu thành đại”, thay vì chỉ nấu 100 suất cơm miễn phí như trước, bình quân mỗi tháng, CLB nấu 300-350 suất, hỗ trợ chủ yếu cho bệnh nhân và thân nhân ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngoài ra, CLB kêu gọi các thành viên đóng góp thêm để nấu cơm, nấu nui gửi đến cho những bệnh nhân tâm thần đang được nuôi dưỡng bởi vợ chồng ông Hà Tư Phước; tặng một số nhu yếu phẩm cho những em nhỏ ở Mái ấm Giuse của ông Đinh Minh Nhật (xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê). Ông Nhật bộc bạch: “Các thành viên CLB dù bận rộn song vẫn dành thời gian, công sức để mang niềm vui đến cho các cháu, tôi rất cảm kích”. Nhân dịp Tết Trung thu 2022, các thành viên CLB đã đóng góp hơn 10 triệu đồng tham gia cùng nhóm thiện nguyện phường Yên Thế (TP. Pleiku) tặng quà cho trẻ em nghèo ở xã Hà Đông, huyện Đak Đoa. “Chúng tôi mong muốn kết nối thêm nhiều tấm lòng và sự giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân để có thể chia sẻ nhiều hơn với những mảnh đời khó khăn”-bà Hường bày tỏ.



Theo bà Nguyễn Thị Tố-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đống Đa, hiện nay, CLB đã thu hút thêm một số thành viên từ những địa bàn lân cận. “Đây là CLB do Hội ra quyết định thành lập. Do đó, Hội thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động và có những định hướng kịp thời. Chúng tôi tiếp tục giới thiệu, kết nối với các Mạnh Thường Quân để CLB ngày càng lan tỏa thêm nhiều việc làm tốt đẹp, ý nghĩa”-bà Tố cho biết.



ANH HUY