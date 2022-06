Điều dưỡng viên 30 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn, chị Lê Thị Thu Giang (tổ 6, phường Yên Thế, TP. Pleiku)-điều dưỡng viên Khoa Y học cổ truyền (Bệnh viện Quân y 15, Binh đoàn 15) còn có đến 30 lần hiến máu cứu người và tích cực vận động người thân, bạn bè tham gia việc làm ý nghĩa này.

Năm 2010, khi đang là sinh viên năm thứ 2 Trường Trung cấp Y TP. Hồ Chí Minh, chị Giang đã tình nguyện tham gia hiến máu cứu người. Chị Giang biết đến hoạt động này thông qua bạn bè. “Khi ấy, tôi chỉ nặng vỏn vẹn 42 kg nên chưa đủ điều kiện để hiến máu. Tuy nhiên, thời điểm đó, đơn vị tiếp nhận máu chỉ lấy thông tin mà không kiểm tra trực tiếp số cân của tình nguyện viên. Vì thế, tôi đã nói dối là mình cân nặng 45 kg để được tham gia hiến máu. Sau khi hiến máu, tôi lâng lâng cảm xúc khó tả. Nghĩ đến giọt máu của mình sẽ cứu sống được ai đó, tôi thấy rất hạnh phúc”-chị Giang nhớ lại.

Điều khiến chị Giang sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người chính là lần chị ra Hà Nội thăm người thân đang điều trị tại bệnh viện vào năm 2011. Khi ấy, chị vô tình chứng kiến một em bé mới hơn 3 tháng tuổi phải nằm viện cần máu để duy trì sự sống. Và chị hiểu hết được sự quý báu của giọt máu cho đi. Vì thế, năm 2012, khi về công tác tại Bệnh viện Quân y 15, chị tham gia tất cả các chương trình hiến máu tình nguyện được tổ chức tại bệnh viện và tại TP. Pleiku. Ngoài ra, chị cũng tham gia Câu lạc bộ “Máu nóng Gia Lai” để hiến máu trực tiếp khi có bệnh nhân cấp cứu cần máu.

“Đến nay, tôi đã có gần 30 lần hiến máu nhưng đáng nhớ nhất là lần nhận được điện thoại vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh để truyền cho một sản phụ bị băng huyết có các chỉ số máu phù hợp. Lúc nhìn thấy bệnh nhân da tái nhợt vì mất máu quá nhiều, tôi không suy nghĩ gì mà nhanh chóng ngồi vào ghế để các bác sĩ kịp thời lấy máu. Khi bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tôi mới thở phào nhẹ nhõm”-chị Giang tâm sự.

Điều dưỡng viên Lê Thị Thu Giang chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: Nhật Hào

Đặc biệt, chị Giang cũng thường xuyên vận động người thân, đồng nghiệp hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện. Đến nay, chị đã vận động được hơn 10 người tham gia hiến máu lần đầu. Ngoài ra, chị còn vận động nhiều người đã từng hiến máu tình nguyện tiếp tục thực hiện nghĩa cử cao đẹp này. Chị Nguyễn Thị Thu Xuyên-điều dưỡng viên Khoa Ngoại sản (Bệnh viện Quân y 15) cho hay: “Trước đây, tôi thường tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 15. Sau này, được chị Giang vận động, tôi tham gia trực tiếp khi có ca cấp cứu cần máu. Chỉ cần có thông tin về bệnh nhân cần máu gấp là tôi luôn sẵn sàng tham gia”.

Còn anh Trần Vũ-Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Máu nóng Gia Lai” (Hội Chữ thập đỏ tỉnh) thì chia sẻ: “Chị Giang luôn tích cực hỗ trợ Câu lạc bộ thực hiện việc hiến máu cứu người, đặc biệt là luôn tiên phong tham gia hiến máu lúc có ca bệnh cấp cứu cần máu. Ngoài ra, chị còn vận động người thân tham gia hiến máu cứu người. Đến nay, mẹ của chị Giang là bà Trần Thị Ngà đã có 8 lần hiến máu và chồng của chị cũng đã 3 lần hiến máu. Câu lạc bộ đang đề xuất khen thưởng gia đình bà Ngà tại hội nghị tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2022”.

Chị Lê Thị Thu Giang đã có gần 30 lần hiến máu cứu người. Ảnh: Nhật Hào

Chị Đoàn Thị Hằng-Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Quân y 15-nhận xét: Là người làm trong ngành Y tế nên chị Giang hiểu và rất tích cực hiến máu cứu người. Không những vậy, chị còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do Đoàn cơ sở Bệnh viện tổ chức. 2 năm qua, chị đã nhiều lần tham gia hỗ trợ Bệnh viện, Trung tâm Y tế TP. Pleiku, Trạm Y tế xã Ia Sao (huyện Ia Grai) tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. Ngoài ra, chị cũng rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện do Bệnh viện tổ chức. Do đó, chị nhiều lần được Đoàn cơ sở Bệnh viện khen thưởng và đặc biệt là được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen “Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động và tham gia hiến máu tình nguyện năm 2017-2018”.

Chia sẻ về việc làm của mình, chị Giang cười hiền: “Tôi luôn chú ý duy trì lối sống tích cực, chăm sóc sức khỏe bản thân để có thể hiến những giọt máu an toàn, góp phần mang hy vọng sự sống cho người bệnh”.