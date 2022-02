Cách xử lý khi bị "say nguội" ngày Tết

“Say nguội” là cụm tử chỉ những người đã uống rượu say nhưng khi tỉnh lại vẫn còn tình trạng say chóng mặt, mệt mặc dù người uống bia hoặc rượu vẫn có thể đi lại, nói chuyện bình thường.

Theo Heathcare, với những trường hợp say nguội sẽ có biểu hiện sau khoảng 5-6 tiếng sử dụng rượu bia. Nguyên nhân chủ yếu của việc say nguội là do cơ thể của người đó đào thải độc tố trong cơ thể chậm và yếu.

Trạng thái thần kinh ít bị cưỡng chế nên không có nhu cầu uống nước và tiểu tiện. Do đó, cơ thể thiếu nước do chất men xúc tác gây nên, các hoạt động bắt đầu hoạt động mạnh mẽ ngay khi mở mắt làm cho sự yên tĩnh lúc trước bị phá vỡ đột ngột gây nên hiện tương nôn thốc, nôn nhiều lần.

Biện pháp tức tức thời

Uống thuốc: Các loại thuốc có tính ức chế quá trình chuyển hóa của rượu như panadol hay thuốc trầm cảm. Khi uống rượu vào, rượu gặp các thuốc trên sẽ bị tương tác các hoạt chất và chuyển hóa hết, sau đó rượu mới chuyển đến gan chuyển hóa tiếp. Bởi, rượu bia sẽ vận chuyển trong máu trong một thời gian dài.

Vận động: Để thải độc tố, độ cồn trong máu qua tuyến mồ hôi.

Liên tục hít bằng mũi và thở bằng mồm: Có thể đi hát karaoke để xả hơi. Đó là cách thải chất cồn qua đường hơi thở.

Dùng một số loại thuốc giải rượu: Ví dụ Oraliver Extra… sẽ giúp đào thải độc tố của rượu tốt hơn. Sử dụng các thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng, bổ sung nước và chống suy kiệt cơ thể.

Chè xanh: Trong chè xanh có chứa axit tanic có khả năng khử chất cồn trong rượu. Uống nước chè xanh để chữa say rượu nguội.

Nước ép cà chua: Bổ sung lượng kali, canxi và natri đã mất cho cơ thể. Tốt nhất nên cho vào tủ lạnh, khi uống thì đem say nhuyễn. Nước ép cà chua giúp cho người say nguội bù nước

Sinh tố trái cây: Bù nước, chất dinh dưỡng và khoáng chất làm mát gan, hồi phục cơ thể nhanh.

Nước cam pha mật ong: Chứa một loại chất đường là fructose tiêu hóa rượu nhanh, thải độc mạnh, pha loãng lượng cồn trong máu giúp bạn đỡ say hơn.

Gừng: Thái một củ gừng tươi thành những lát mỏng rồi đem sắc nước uống để chống say.

Nước mía: Giải rượu nhanh.

Cách chống say nguội

Để phòng say nguội thì trước bữa tiệc, liên hoan… nên thực hiện một số bước sau:

Bổ sung dầu mỡ: Ăn thức ăn có dầu mỡ thì sẽ khiến lượng mỡ bám lại vào thành ruột giống như một chiếc áo chống thấm, làm giảm thời gian ngấm bia rượu vào cơ thể. Có người còn uống một lượng mỡ trước khi đi uống rượu bia.

Uống nhiều nước lọc: Nước lọc (nước lạnh càng tốt) pha loãng rượu trong cơ thể, làm giảm nồng độ cồn trong người.

Không uống các đồ có ga: Nước có ga sẽ thải ra lượng khí cacbon dioxide trong dạ dày, giúp cho rượu đẩy nhanh tốc độ hấp thụ vào người.

Ăn no trước khi uống: Khi đói cơ thể thiếu dinh dưỡng và rất háo nước sẽ làm cho rượu ngấm vào cơ thể nhanh hơn.

NGUYỄN LY (LĐO)