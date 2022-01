Lời chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 hay và ý nghĩa nhất

Hãy tham khảo lời chúc Tết 2022 ý nghĩa dưới đây để có lời hay, ý đẹp dành cho người thân, bạn bè dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.





- Chúc mọi người năm mới tiền đầy túi, tim đầy tình, xăng đầy bình, gạo đầy lu, muối đầy hũ, vàng đầy tủ, sức khỏe đầy đủ để chống COVID.



- Mùa xuân năm nay sẽ có một số người tới hỏi thăm và ghé vào ngôi nhà của bạn. Họ tên là Hạnh Phúc, Bình An và May Mắn. Hãy sẵn sàng để cùng mở cửa đón chào họ nhé.



- Năm mới xuân sang, chúc anh chị thật nhiều sức khoẻ, miệng cười vui vẻ, tiền vào mạnh mẽ, công việc suôn sẻ, cuộc đời đẹp đẽ, sự nghiệp lên hương, thật nhiều người thương, may mắn đủ đường.



- Chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022. Chúc năm mới sức khỏe dẻo dai, công việc thuận lợi, thăng tiến dài dài, phi những nước đại, tiến tới thành công.



- Năm mới chúc gia đình ta: 1 nụ cười cho lòng thêm ấm áp; 1 ánh mắt cho hạnh phúc tràn đầy; 1 lời nói cho trọn vẹn niềm tin; 1 cái nắm tay cho yêu thương còn mãi; 1 sự chờ đợi cho tình mãi bền lâu; 1 chút hờn ghen cho yêu thương tỏa sáng; 1 trái tim hồng cho tình yêu thủy chung.



- Chúc sang năm mới lanh như Chuột, siêng như Trâu, khỏe như Cọp, sang như Rồng, thon thả như Rắn, nhanh như Ngựa, đi học hiền như Dê, đi chơi nghịch như Khỉ, cần mẫn như Gà, tốt bụng như Chó và dễ thương như Heo.



- Chúc anh chị luôn hoan hỉ, sức khỏe bền bỉ, công danh hết ý, tiền vào bạc tỉ, tiền ra ri rỉ, tình yêu thỏa chí, vạn sự như ý, luôn cười hi hi, cung hỷ cung hỷ.



- Chúc bạn sở hữu một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình bạn, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một sự nghiệp sáng ngời, một gia đình thịnh vượng.



- Một năm cũ qua đi, một năm mới lại tới, kính chúc gia đạo thuận hòa, song thân đắc thọ, may tới rủi qua, đồng lòng vượt khó.



- Hãy trân trọng những gì đã qua trong năm cũ và đặt nhiều niềm tin cho năm mới. Chúc bạn năm mới phát đạt, dồi dào sức khỏe và gặp nhiều điều may.



- Kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc: Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực.



- Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc một năm mới: Nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỉ lần hạnh phúc.



