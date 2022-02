Những xu hướng du lịch mới trong năm mới Nhâm Dần 2022

Sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, du lịch trong năm 2022 dự báo sẽ đi theo những xu hướng mới, sau đây là một số xu hướng xê dịch trong năm mới.





Hàng cây Ngân Hạnh trên đảo Nami, Hàn Quốc đẹp như tranh khi mùa Thu sang. (Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN)



Năm 2022 đang mang tới nhiều kỳ vọng đối với những người ưa dịch chuyển khi hầu hết các quốc gia trên thế giới đều sẵn sàng mở cửa đón du khách trở lại.



Tuy nhiên, sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, du lịch trong năm nay dự báo sẽ đi theo những xu hướng mới. Sau đây là một số xu hướng xê dịch trong năm mới.



Du lịch chữa bệnh



Du lịch chữa bệnh là dịch vụ du lịch tập trung vào việc thư giãn, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Mục đích cốt lõi của dịch vụ này là phục hồi thể chất và tái tạo tinh thần.



Theo dự báo của Tổ chức Du lịch thế giới, du lịch gắn với sức khỏe sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ hậu COVID-19. Viện Sức khỏe toàn cầu tiết lộ rằng loại hình du lịch này có thể đạt doanh thu 919 tỷ USD vào năm nay.



Du lịch tại địa phương



Đây là hình thức du lịch trong đó du khách sẽ được trải nghiệm du lịch tại địa phương mà không phải trải qua một hành trình dài hay phải sử dụng các phương tiện công cộng.



Xu hướng này vốn vẫn được những người đam mê dịch chuyển yêu thích trong những khoảng thời gian dịch tạm lắng do nó giúp hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và tiết kiệm chi phí.



Theo các cuộc khảo sát, dự kiến trong năm 2022 này, khoảng 75% chuyến du lịch diễn ra trong nội địa.



Du lịch hạng sang



Máy bay phản lực riêng, du thuyền riêng hay những phòng khách sạn căn hộ, đây là lựa chọn của nhiều du khách hạng sang khi muốn trải nghiệm những chuyến du lịch riêng tư và đảm bảo hạn chế tiếp xúc tối đa.



Cô Kate Redder, một du khách Đức, cho rằng hình thức này sẽ an toàn hơn nhiều so với việc bạn đến một khách sạn và luôn gặp những người khác.



Du lịch nơi vắng vẻ



Những điểm đến hoang sơ, biệt lập không chỉ mang đến sự yên tĩnh mà còn mang đến sự an tâm tuyệt đối vì những nơi này thường phục vụ một lượng nhỏ khách du lịch, từ đó giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.



Xu hướng này dự báo sẽ trở nên nổi trội trong giai đoạn hậu COVID-19.



Ngoài ra, những xu hướng du lịch không chạm với các thiết bị công nghệ tự động ngày càng phong phú, những chuyến du ngoạn bằng du thuyền hạng sang hay những chuyến đi kết hợp bảo tồn tự nhiên cũng là những xu hướng được lựa chọn trong năm tới.

Theo TTXVN/Vietnam+