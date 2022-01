Lượng du khách đến Hội An tăng mạnh dịp Tết Nguyên đán

Những ngày gần đây lượng du khách đến nghỉ dưỡng tại Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã có chiều hướng tăng trở lại. Mặc dù còn hơn 1 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại đây đã đầy công suất phòng trong dịp đầu năm mới.



Du khách tham quan rừng dừa Bảy Mẫu (xã Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: Nguyễn Cường



Từ kỳ nghỉ Tết dương lịch đến nay, khu Phố cổ Hội An đã có du khách trở lại tham quan, nghỉ dưỡng. Nhiều khu du lịch, tham quan đã bắt đầu mở cửa duy trì hoạt động để tạo không khí tươi vui và tạo đà để đón khách trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến.



Bên cạnh đó, các đơn vị lữ hành, lưu trú, đặc biệt là các khách sạn, resort cao cấp cũng tung ra nhiều gói khuyến mãi nghỉ dưỡng hấp dẫn để thu hút khách du lịch. Đến nay, nhiều khu nghỉ dưỡng đã khách đặt phòng, công suất phòng trung bình ở mức 20% vào những ngày cuối tuần.



Ông Đinh Văn Lộc, Giám đốc Công ty CP Du lịch Việt Đà cho biết, ngay khi các địa phương triển khai các quy định về phòng chống dịch trong trạng thái "bình thường mới", nhiều du khách từ các địa phương như Hà Nội, TPHCM đã bắt đầu về du lịch tại TP Đà Nẵng và TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) theo từng nhóm nhỏ. Hai năm nay, du khách chưa thể du lịch nước ngoài vào dịp Tết Nguyên đán như trước nên phân khúc du lịch nghỉ dưỡng hạng cao cấp đặt mua khá lớn.



Phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp ở Hội An hiện đang được ưa chuộng vì được khuyến mãi với mức giá khá hấp dẫn. Ảnh: Nguyễn Cường



“Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, những địa điểm được du khách lựa chọn mang tính trải nghiệm, du lịch xanh về với thiên nhiên, dịch bệnh được kiểm soát tốt. Ngoài đảo Phú Quốc thì gói du lịch Đà Nẵng – Hội An đang được rất nhiều người ưa chuộng. Có những ngày chúng tôi nhận hàng chục khách đặt tour du lịch trong dịp Tết Nguyên đán 2022”, ông Đinh Văn Lộc chia sẻ.



Cùng với đó, tỉnh Quảng Nam cũng đưa ra nhiều chương trình để kích cầu du lịch nhằm thu hút du khách đến với địa phương như: tiếp tục miễn, giảm vé tham quan vào Phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn…



Nhiều khu nghỉ dưỡng, lưu trú tại TP Hội An cũng triển khai các chương trình khuyến mãi giảm đến 50% giá phòng nghỉ dưỡng từ phân khúc bình dân đến cao cấp. Nhờ đó, lượng khách đặt phòng tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây.



Loại hình du lịch xanh, mang tính trải nghiệm được nhiều người lựa chọn khi đến Hội An. Ảnh: Nguyễn Cường

Ông Vương Đình Mạnh, Tổng Giám đốc La Siesta Hội An Resort – Spa chia sẻ, thời gian từ đầu tháng 12 trở lại đây tình hình du lịch tại TP Hội An có màu sắc khả quan khi bắt đầu có khách đế tham quan lưu trú trở lại với công suất phòng khoảng 20%. Không chỉ ở La Siesta mà nhiều khu nghỉ dưỡng cũng đã đón khách trở lại ở mức khá, nhất là dịp cuối tuần.



“Một tín hiệu tích cực hơn là đợt Tết Nguyên đán năm nay, Resort chúng tôi đã gần đủ 100% công suất phòng từ mùng 2 đến mùng 6 tết, với lượng khách trong nước đa dạng từ TPHCM, Hà Nội, Quảng Ninh… Điều này cho thấy ngành du lịch của TP Hội An nói riêng và miền Trung nói chung đang thực sự trở lại. Chúng tôi hy vọng trong năm 2022, tỉnh Quảng Nam tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2022 sẽ thu hút nhiều du khách đến với Hội An. Nhất là khi mới đây các bộ, ngành của Trung ương đang đề xuất mở cửa du lịch quốc tế vào quý 2 này”, ông Vương Đình Mạnh tin tưởng.



Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam cho biết, qua khảo sát trên địa bàn, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh tăng cao trong thời gian trước và sau Tết Nguyên đán là một tín hiệu khả quan. Cùng với các chương trình của các đơn vị lữ hành, khu nghỉ dưỡng, sở cũng triển khai chương trình “Du xuân đất Quảng” là một trong nhóm chương trình của Năm Du lịch Quốc gia 2022 để thu hút khách du lịch trong thời gian nghỉ tết.



“Việc du khách đến TP Hội An nói riêng cũng như tỉnh Quảng Nam nói chung trong dịp tết này cũng là tiền đề để ngành du lịch tỉnh nhà đón lượt khách quốc tế ngay khi mở cửa vào dịp cuối tháng 4 sắp đến. Ngành du lịch Quảng Nam đã chuẩn bị mọi phương án du lịch an toàn, thích ứng với dịch Covid-19 đúng với chủ đề của Năm Du lịch Quốc gia 2022: “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh” phục vụ cho khách trong nước và quốc tế”, Giám đốc Sở VH-TT-DL nhấn mạnh.



Theo NGUYỄN CƯỜNG (SGGPO)