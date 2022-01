Đầu năm nói chuyện ăn thịt dê lấy may

(GLO)- Trong 12 con giáp, dê được xem là biểu tượng của tính ôn hòa, bình yên. Vì vậy, hình ảnh con dê được chế tác thành nhiều vật phẩm phong thủy để trưng bày và đeo trên người nhằm giúp chủ nhân thu hút vượng khí, may mắn. Cùng với đó, các món ăn chế biến từ dê còn bổ sung cho thực khách nhiều dinh dưỡng.

Nhiều may mắn

Theo các văn tự cổ thì chữ “dương” (dê) được dùng với chữ “tường” (may mắn). Vì thế, đôi khi chữ “cát tường” được viết thành “cát dương” và không khó để tìm thấy chữ “đại cát dương” trên đồ đồng hay các vật dụng trang trí trong nhà thời cổ đại. Sự liên hệ về mặt văn tự giữa “dương” và “tường” khiến dê đã trở thành loài vật mang ý nghĩa may mắn. Do đó, dân gian thường chúc tụng nhau năm mới bằng câu: “Xuân qua đông tới, âm tiêu dương thịnh, được may mắn”.

Mặt khác, nằm trong tam sinh lục súc, dê là động vật mang biểu tượng của sự phồn thịnh, sinh sôi và có giá trị tinh thần cao. Theo quan niệm dân gian, thịt dê có vị ngọt, tiết dê cũng có màu đẹp hơn các loài vật khác nên đầu năm, đầu tháng ăn thịt dê thì sẽ mang lại may mắn, tài lộc. Đặc biệt, với những người trong năm gặp sao Kim Lâu, Thái Bạch, ăn thịt dê dịp đầu năm và đầu tháng thì sẽ giúp giải xui.

Nhiều vật phẩm phong thủy được chế tác từ hình ảnh loài dê với ý nghĩa mang lại may mắn cho gia chủ.

Bên cạnh đó, loài dê thường sống trên núi, chạy nhảy trên những mỏm núi cao, có bản tính khôn ngoan, lanh lợi. Vì vậy, theo quan niệm của người xưa, nếu chọn ăn thịt dê và tiết dê vào dịp đầu năm,nhất là trong tháng Giêng thì cả năm sẽ thuận lợi, suôn sẻ. Theo đó, ăn thịt dê đầu năm sẽ có một năm no đủ, phồn thịnh, sung túc và tràn đầy năng lượng. Ngoài ra, thịt dê còn có tác dụng chữa các chứng thiếu máu, gầy yếu, suy nhược cơ thể, chán ăn, đau bụng do hư hàn...

Còn tiết dê là món được giới sành ăn rất ưa chuộng, bởi có màu đẹp và rực đỏ nhất, mang lại nhiều may mắn cho người thưởng thức theo quan niệm trong dân gian. Huyết dê còn có tác dụng chữa chảy máu cam, trị chứng hay bị choáng váng ở phụ nữ sau khi sinh. Ngoài ra, huyết dê còn giải được chất độc từ vàng, bạc, lưu huỳnh, thạch tín.

Bổ sung dưỡng chất cho cơ thể

Theo một số tài liệu nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã công bố, thịt dê có hàm lượng cholesterol và chất béo ít nhất trong các loại thịt phổ biến như thịt gà, thịt lợn, thịt bò, thịt cừu. Thịt dê cũng giúp tăng cường sức khỏe khi cung cấp một “kho báu” omega-3 tuyệt vời. Cùng với đó, ăn thịt dê là sự lựa chọn hàng đầu để làm đẹp cho da và tóc bởi thịt dê chứa rất nhiều vitamin B12 giúp thúc đẩy sự tái tạo của tế bào.

Thịt dê là thực phẩm có nhiều dinh dưỡng. Trên địa bàn TP. Pleiku có nhiều quán, nhà hàng chuyên bán thịt dê. Thịt dê có hàm lượng cholesterol và chất béo ít nhất so với thịt heo, thịt bò.

Thịt dê không chỉ là món ăn khoái khẩu, mà trong y học, các bộ phận từ con dê đều có thể được chế thành thuốc bổ hoặc thuốc chữa bệnh mang lại nhiều giá trị cho sức khỏe. Đơn cử: Xương dê có công dụng bổ thận, cường gân cốt, chữa phong thấp, gầy yếu do lao lực, đầu choáng, mắt hoa, đau lưng mãn tính, bồi dưỡng cho trẻ chậm lớn. Cà dê: Thời phong kiến ngọc dương là một trong những vị thuốc quý chỉ dành cho vua chúa và quan lại. Y học cổ truyền coi đây là một trong những vị thuốc nam bổ dương, tăng cường sức khỏe sinh lý nam giới. Thận dê dùng chữa các bệnh liệt dương, xuất tinh sớm, gầy yếu, suy nhược, ù điếc, di tinh, đau lưng mạn tính...

Những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, thực khách muốn tìm một địa điểm, không gian nhà hàng lý tưởng ở Gia Lai để thưởng thức thịt dê với mong muốn tăng cường sức khỏe, cầu bình an, may mắn, tài lộc cả năm là không khó. Bởi lẽ, trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung và TP. Pleiku nói riêng có rất nhiều nhà hàng kinh doanh ẩm thực dê nổi tiếng về chất lượng để cho những thực khách yêu thích thưởng thức ẩm thực dê tươi. Có thể điểm sơ một số nhà hàng, quán kinh doanh thịt dê tại Phố núi Pleiku là Nhà hàng Lạc Viên-Đặc Sản Phố Núi Ninh Bình, Quán Dê Krông Pa, Nhà hàng Dê Núi Năm Phong (cùng ở phường Ia Kring, TP. Pleiku).