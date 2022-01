10 phim, chương trình giải trí đáng xem trong dịp Tết Nhâm Dần 2022

Hòa vào không khí Tết đang rộn ràng trên khắp mọi nẻo đường ngõ xóm, hãy cùng ngồi lại với nhau, quây quần bên gia đình người thân và thưởng thức những chương trình giải trí, phim Tết tuyệt vời thuộc nhiều thể loại khác nhau như: Hài, gia đình, hành động, tình cảm,... mang đậm giá trị nhân văn cuộc sống.

Sóng 22

Trải qua một năm 2021 đầy biến động với những thay đổi ngoạn mục ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mỗi người, Sóng 22 là một chương trình không thể thiếu vào đêm Giao thừa.

Đây là nơi để tất cả chúng ta nhìn lại, suy ngẫm và đặc biệt là chuẩn bị tinh thần, lan tỏa yêu thương và truyền cho nhau năng lượng tích cực để đón một năm 2022 cực kỳ suôn sẻ, bình an và thuận lợi.

Như mọi năm, “MC quốc dân” Trấn Thành sẽ là người dẫn dắt chương trình cùng "tứ đại mỹ nhân" đình đám của làng giải trí Việt Nam.



Sóng 22. Ảnh: NSX

Bẫy ngọt ngào

"Bẫy ngọt ngào" là câu chuyện dữ dội, táo bạo về tình bạn, tình yêu và hôn nhân.

Lấy mốc thời gian 3 năm sau cuộc hôn nhân đáng ngưỡng vọng của cặp trai tài gái sắc Đăng Minh (Quốc Trường) - Camy (Bảo Anh), bốn người bạn của "Hội ế" (Bảo Anh, Minh Hằng, Diệu Nhi và Thuận Nguyễn) có dịp gặp lại nhau. Từ đây, “tình yêu hoàn hảo” của Camy - người duy nhất “thoát ế” dần được bóc trần.

Không ai ngờ được rằng chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, Camy “vỡ mộng” bởi con người thật của Đăng Minh.

Những mặt tối của cuộc sống hôn nhân dần được hé lộ, một gã chồng vũ phu với sự độc đoán và luôn tổn thương người khác.



Bẫy ngọt ngào. Ảnh: NSX

Về quê ăn Tết

Một bộ phim điện ảnh hài ra mắt vào dịp Tết Mậu Tuất 2018. Nội dung kể về chuyến xe bão táp của nữ tài xế Đậu Xanh (Ngô Thanh Vân) và cậu em lơ xe Đậu Đỏ (Jun Phạm).

Hai chị em lang bạt kiếm sống trên chiếc xe khách tồi tàn chạy tuyến Sài Gòn - miền Tây.

Đang ngập trong nỗi lo “mất Tết” vì thất nghiệp, Đậu Xanh và Đậu Đỏ được Tư Ếch (Trung Dân) hào phóng bao trọn một chuyến xe.

Họ có nhiệm vụ chở ông và chiếc hộp gia bảo về quê. Song, chuyến hành trình không hề suôn sẻ khi có sự xuất hiện của bốn vị khách bí ẩn, dẫn tới hàng loạt tình huống hài hước, ly kỳ.

Qúy tử bất đắc dĩ

Ra mắt vào năm 2015, chuyện xoay quanh dì Hai Mùi (Việt Hương), sau khi nhận xấp vé số ế từ chú Minh (Hoài Linh) thì đã may mắn trúng độc đắc hơn 6 tỉ đồng.

Cả hai đã quyết định dùng số tiền này để bí mật đi tìm lại đứa con mà dì đã thất lạc cách đây nhiều năm.

Tuy nhiên, bí mật đó đã bị phát hiện bởi những con người toan tính, mưu lợi và từ đó, nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra xuyên suốt hành trình tìm lại cậu quý tử cho hai ông bà già tội nghiệp.

Trạng Quỳnh

Được phóng tác từ những giai thoại về nhân vật cùng tên trong dân gian Việt Nam, Trạng Quỳnh xoay quanh Quỳnh (Quốc Anh) - một anh chàng thông minh, ma mãnh. Quỳnh thầm thương trộm nhớ nàng Điềm (Nhã Phương).

Song, cô gái tài sắc vẹn toàn còn sớm lọt vào mắt xanh của Trịnh Bá (Công Dương) - cháu của chúa Trịnh. Gã dùng âm mưu hãm hại thầy Đoàn để ép Điềm phải làm đám cưới.

Không chịu khuất phục, cô cùng Quỳnh và người bạn thân Xẩm (Trấn Thành) khăn gói lên kinh để báo quan.



Trạng Quỳnh. Ảnh: NSX

Thượng Đế cũng phải cười

"Thượng Đế cũng phải cười" (The Gods Must Be Crazy) là một bộ phim hài thành công nhất của Nam Phi trong lịch sử.

Đến Thượng đế cũng phải cười kể lại chuyến phiêu lưu của anh thổ dân Xi tới nơi tận cùng Trái Đất để vứt bỏ một chai Coca-Cola.

Tin rằng đây là món quà do Thượng đế ban tặng, từng người trong bộ lạc tìm mọi cách sở hữu, Tuy nhiên, cuộc sống mọi người bỗng nhiên bị xáo trộn bởi những tranh cãi xung quanh. Vậy nên Xi quyết định đem cái chai đi vứt bỏ.

Trên chuyến đi anh đã gặp nhiều rắc rối vì phải tiếp xúc với cuộc sống hiện đại với rất nhiều đồ vật và hành động anh chưa từng chứng kiến.

Tèo Em

Là một bộ phim hài hước - tâm lý Việt Nam của đạo diễn Việt kiều Charlie Nguyễn, khởi chiếu vào năm 2013. Johnny Trí Nguyễn và Thái Hòa vào vai hai anh em Tí và Tèo, có cuộc sống và tính cách khác nhau.

Sắc đẹp ngàn cân

"Sắc đẹp ngàn cân" là một bộ phim điện ảnh hài lãng mạn của Việt Nam năm 2017 do James Ngô đạo diễn. Đây là phim điện ảnh làm lại từ bộ phim gốc cùng tên của Hàn Quốc ra mắt năm 2006.

Nội dung phim xoay quanh Hà My (Minh Hằng) là một cô gái có giọng hát tuyệt hay nhưng lại không may sở hữu thân hình béo ú.

Công việc của cô là đứng sau sân khấu hát cho một nữ ca sĩ xinh đẹp và nổi tiếng Jolie.

Tình cờ phát hiện chàng quản lý Duy Khang mà cô thầm yêu lợi dụng mình, Hà My quyết tâm thay đổi. Cô tìm đến con đường phẫu thuật thẩm mỹ để lột xác.





Nhà có năm nàng tiên

"Nhà có năm nàng tiên" được sản xuất năm 2013, xoay quanh câu chuyện của hai vợ chồng nghèo Trần Tiên Cảnh và Mai Nhỏ Nhẹ (Hoài Linh, Việt Hương thủ vai) làm nghề lượm ve chai luôn mong mỏi một đứa con nhưng rồi cuối cùng họ lại có đến 5 cô công chúa mà chẳng có cô nào do họ sinh ra.

Dù nghèo khó nhưng vợ chồng Trần Tiên Cảnh và Mai Nhỏ Nhẹ vẫn nuôi dạy những đứa con thành tài, có cô theo nghiệp của cha mẹ, có cô làm ca sĩ, có người lại theo nghiệp kinh doanh.

Chuyện phim dẫn đến cao trào khi mẹ ruột của cô con gái út quay về và một mực đòi nhận lại con gái nhưng ẩn đằng sau tình thương con ấy là một âm mưu đen tối.

Em chưa 18

Bộ phim ra mắt năm 2017. Khai thác đề tài quen thuộc nhưng tác phẩm thành công nhờ tiếng cười duyên dáng và hướng tới đúng đối tượng khán giả.

"Em chưa 18" kể về "cú ngã" của tay chơi Hoàng (Kiều Minh Tuấn) - là một công tử với túi tiền rủng rỉnh, gương mặt đẹp trai, thích qua đêm với các cô gái nhưng không bao giờ ngủ với cô nàng nào lần thứ hai, Hoàng vướng vào rắc rối khi cặp với cô nàng trẻ con Linh Đan (Kaity Nguyễn).

Mối tình một đêm chớp nhoáng tưởng không có gì khác biệt với trước đây của Hoàng bỗng biến thành ác mộng khi chàng trai phát hiện ra cô bé vẫn chưa đủ 18 tuổi.