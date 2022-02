Ấm áp ân tình nơi biên cương xứ Lạng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Tết Nhâm Dần 2022, các đồn biên phòng toàn tỉnh Lạng Sơn đều triển khai chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” với các hoạt động như tặng cờ Tổ quốc, tặng trên 800 suất quà Tết...



Tết Việt trong nỗi lòng của những người phụ nữ xa xứ

Đầu năm đi phiên chợ Tết đặc biệt ở Huế để cầu tài lộc





Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn trang trí đào Tết tại đơn vị. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)





Mỗi dịp Tết đến Xuân về, cùng với việc trao những món quà Tết đầy ý nghĩa, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội hướng tới nhân dân vùng biên. Từ đó, đồng bào miền biên ải xứ Lạng đã gửi trọn niềm tin, cùng những người lính quân hàm xanh chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh thôn bản.



Trong những ngày không khí Xuân ngập tràn, được đón cái Tết đầu tiên trong ngôi nhà mới, bà Lương Thị Phẻng, 70 tuổi ở thôn Nà Tồng, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, rất xúc động trước ân tình của lực lượng bộ đội biên phòng.



Là hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã, trước kia, bà Phẻng sống cùng 2 người cháu trong ngôi nhà siêu vẹo, dột nát vì không có tiền sửa chữa. Nhận thấy khó khăn đó, tháng 8/2021, Đồn Biên phòng Tân Thanh đã trích quỹ tăng gia, cùng sự quyên góp của cán bộ, chiến sỹ và vận động các doanh nghiệp ủng hộ được hơn 80 triệu đồng để xây nhà mới bằng gạch vững chãi, mái tôn chắc chắn với diện tích hơn 70m2 cho gia đình bà Phẻng.



Bà Lương Thị Phẻng chia sẻ: “Có lẽ cả đời 3 bà cháu tôi cũng không mơ được sống trong ngôi nhà mới, không còn những lo lắng, sợ nhà sập khi mùa mưa bão đến. Tết này và nhiều Tết sau nữa, 3 bà cháu tôi chắc chắn vẫn sinh hoạt trong căn nhà ấm áp tình người, tình quân dân này. Các cháu nhỏ yên tâm học tập, phấn đấu vươn lên trở thành người có ích cho xã hội."



Thiếu tá Đào Công Ngọc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, cho biết cùng với các hoạt động đón Tết cho cán bộ, chiến sỹ, đơn vị đã triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới.



Đồn Biên phòng Tân Thanh phối hợp với cấp ủy, chính quyền 2 xã Tân Thanh và Tân Mỹ để thực hiện chương trình “Áo ấm mùa Đông biên giới,” “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản," tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, các hộ gia đình tự quản đường biên cột mốc... với tổng số 200 suất quà trị giá 40 triệu đồng.



Ngoài ra, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị còn gói 50 chiếc bánh chưng để tặng 25 gia đình nghèo, cận nghèo tại địa bàn... Các hoạt động đã góp phần đảm bảo cho mọi người dân biên giới đều được đón Xuân, vui Tết đầy đủ, ấm áp tình người, tình quân dân.



Tại địa bàn đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình) quản lý, nơi phần lớn là đồng bào Nùng, Tày cùng sinh sống, mỗi dịp Tết đến, các cán bộ, chiến sỹ của đơn vị lại xây dựng và triển khai các chương trình an sinh xã hội thiết thực.





Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thanh Lòa, tỉnh Lạng Sơn tuần tra, kiểm soát biên giới những ngày Tết. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)



Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Cảnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Tết Nhâm Dần 2022, đơn vị đã phối hợp với huyện Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lộc Bình và vận động các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực cửa khẩu Chi Ma để tổ chức thành công chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản," tặng trên 200 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ tự quản đường biên cột mốc, người có uy tín, quần chúng tốt.



Đặc biệt, Đồn còn tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” cung cấp nhu yếu phẩm, quần áo miễn phí cho người dân; gói tặng 60 bánh chưng cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn…



Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Nông Văn Định cho hay, mỗi khi Tết đến Xuân về, bà con nhân dân tại địa bàn đều nhận được sự sẻ chia của cán bộ, chiến sỹ biên phòng về nhiều mặt.



Những món quà là tình cảm, là niềm động viên rất lớn để bà con vùng biên giới nhận thấy rõ hơn trách nhiệm của người công dân trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, cùng bộ đội biên phòng bảo vệ biên cương của Tổ quốc.



Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn có 20 xã và 1 thị trấn, với trên 70.000 nhân khẩu chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.



Tết Nhâm Dần 2022, các đồn biên phòng toàn tỉnh đều triển khai chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” với các hoạt động như tặng cờ Tổ quốc, tặng trên 800 suất quà Tết trị giá hơn 460 triệu đồng, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, tổ chức “Phiên chợ 0 đồng”... Ngoài ra, một số đơn vị còn tổ chức chăm sóc hộ neo đơn, phát quang vệ sinh đường thôn xóm.



Đại tá Trần Quang Tùng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết thời gian qua, lực lượng biên phòng tỉnh Lạng Sơn luôn chú trọng xây dựng và thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống cho người dân vùng biên giới.



Dịp Tết, những việc làm ý nghĩa, những suất quà Xuân được gửi tới đồng bào vùng biên tuy không lớn nhưng thể hiện được tình cảm, trách nhiệm và sẻ chia một phần khó khăn của lực lượng bộ đội biên phòng. Đó không chỉ là tấm lòng, sự quan tâm mà còn thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Theo Nguyễn Quang Duy (TTXVN/Vietnam+)