Quận 12: Khai mạc Hội xuân - Chợ hoa Tết Nhâm Dần năm 2022

Hằng năm, mỗi dịp Xuân về, người người - nhà nhà nhộn nhịp đón xuân, chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền dân tộc, cùng nhau tổ chức nhiều lễ hội vui xuân. Trong đó hình ảnh Hội xuân - chợ hoa ngày tết cũng đã, đang và sẽ mãi là nét truyền thống đặc trưng giúp cho Tết Việt Nam thêm phần đặc sắc.





Quận 12, đường hoa vẫn khoe sắc



Hòa trong không khí vui tươi chào đón một mùa xuân mới, mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2022), mừng đất nước, thành phố ngày càng phát triển. Chiều ngày 26.1, Quận ủy - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 12 đã chính thức cắt băng và khai mạc Hội xuân - “Chợ Hoa Tết năm Nhâm Dần 2022”, với chủ đề "Quận 12 vững bước đi lên".



Tham dự và cắt băng và khai mạc chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022, có sự hiện diện của ông Trần Văn Út - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, ông Nguyễn Văn Đức - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận, Ông Nguyễn Minh Chánh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Quận, bà Võ Thị Chính - Phó Chủ tịch Quận và ông Trần Minh Khánh - Phó GĐ Công ty Dịch vụ Công ích Quận 12, TP.HCM.



Lãnh đạo Quận 12 cắt băng khai mạc đường hoa Lê Thị Riêng Tết Nhâm Dần năm 2022.



Hội xuân “Chợ hoa Tết Quận 12 xuân Nhâm Dần năm 2022” chính thức được được diễn ra từ ngày 24.1 đến 31.1.2022, (nhằm ngày 22 đến ngày 29 tháng chạp), trên tuyến đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, với sự tham gia, hưởng ứng từ đông đảo nhân dân trong và ngoài quận đến tham quan và mua sắm.





Một góc đường hoa Lê Thị Riêng, quận 12



Theo lãnh đạo quận 12 cho biết “Chợ Hoa Tết năm Nhâm Dần 2022”, “Quy mô, số lượng đường hoa, hội hoa sẽ giảm so với các năm. Quận chỉ duy trì đường hoa tại đường Lê Thị Riêng, còn lại không tổ chức hội hoa xuân tập trung. Quận 12 giao về các phường tùy vào vị trí đất trống của phường sẽ tổ chức các điểm hội hoa, tiểu cảnh nhỏ để phục vụ người dân vui chơi, chụp ảnh, việc chia nhỏ này sẽ giúp hạn chế tụ tập đông người”.



Vui xuân an toàn và tiết kiệm



Theo quan sát của phóng viên, “Chợ Hoa Tết năm Nhâm Dần 2022”, năm nay quy tụ gần 300 gian hàng hoa tươi; hoa mai, bon sai, đồ gia công mỹ nghệ… Một trong những điểm nhấn của “Chợ Hoa Tết năm Nhâm Dần 2022”,là khu tiểu cảnh hoa nghệ thuật có chủ đề "Du xuân Nhâm Dần 2022" được trang trí bằng hoa tươi kết hợp nghệ thuật sắp đặt.



Trong thời gian “Chợ Hoa Tết năm Nhâm Dần 2022” còn diễn ra các hội thi gói bánh tét, làm mứt, trưng bày mâm ngũ quả, thư pháp; trò chơi dân gian; các đêm biểu diễn văn nghệ với nội dung: chào xuân mới, khát vọng tuổi trẻ, thành phố tôi yêu... để bà con nhân dân đến tham gia vui chơi.



Theo lãnh đạo quận cho biết “Chợ Hoa Tết năm Nhâm Dần 2022”, "Quận vẫn cố gắng tổ chức, trang trí đường phố, hội hoa để người dân vui Tết đón xuân nhưng trên tinh thần đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch và có một cái Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm để tập trung nguồn lực nhiều hơn cho công tác an sinh xã hội cho người dân có hoàn cảnh khó khăn để ai cũng có một cái Tết ấm no”.



Người dân háo hức tham quan, mua sắm ngày khai mạc đường hoa Lê Thị Riêng.



Hội xuân - Chợ hoa Tết là nét văn hóa đặc sắc của quận 12 mỗi dịp Tết đến xuân về. Ngoài ra, đây còn là dịp để các nhà vườn, nghệ nhân và nhân dân trong và ngoài quận giao lưu học hỏi kinh nghiệm, quảng bá các sản phẩm, hiện vật ngành nghề cây xanh, hoa kiểng... Đồng thời là nơi trưng bày và kinh doanh các sản phẩm do người dân làm ra, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của quận 12 nói riêng và của thành phố nói chung.

Theo Khánh Quỳnh (TNO)