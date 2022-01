Doanh thu từ cây hoa mai vàng truyền thống ở Bình Định đạt kỷ lục

Vào đầu tháng Chạp năm nay, việc mua bán hoa mai vàng diễn ra rất chậm chạp nhưng chỉ trong vòng 2 tuần qua, tình hình đã thay đổi hẳn, không khí tại các làng hoa mai vàng sôi động và nhộn nhịp.



Hoa mai khoe sắc trong nắng Xuân.



Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, ông Bùi Văn Cư, cho biết doanh thu từ cây hoa mai vàng truyền thống của tỉnh Bình Định năm nay đạt kỷ lục, lên tới trên 125 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay.



Doanh thu này tập trung cho các vùng trồng mai vàng trọng điểm của thị xã như Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ…



Với doanh thu đạt được như trên, những làng nghề mai vàng tỉnh Bình Định thoát khỏi nguy cơ thất thu.



Vào đầu tháng Chạp năm nay, việc mua bán hoa mai vàng diễn ra rất chậm chạp, các làng mai vắng vẻ khách mua hơn hẳn so với mọi năm, những tưởng người trồng mai vàng Bình Định sẽ thất thu. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 2 tuần qua, tình hình đã thay đổi hẳn, không khí tại các làng hoa mai vàng sôi động và nhộn nhịp trở lại.



Từ vài ngày trước, khi dạo qua các làng mai vàng, câu cửa miệng cho người tìm mai là "hết rồi." Hoa mai vàng được dự đoán nở kịp vào dịp Tết hầu như đã được bán hết.



Chủ vườn mai Phụng Tâm (xã Nhơn An), ông Cao Minh Phụng cho biết: "Năm nay bán muộn mà nhanh lắm. Doanh thu cũng tốt lắm."



Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, nơi được mệnh danh là "thủ phủ mai vàng" của cả nước, ông Phan Long Hùng nói: "Bán hết rồi, bán nhanh chưa từng thấy. Tính sơ bộ, cả xã có doanh thu hơn 62 tỷ đồng, chưa kể còn 6 người trong xã đi bán mai ở xa chưa về nên chưa tính được."



"Điều thuận lợi của bà con bán mai năm nay là đường xá vừa được mở rộng, sửa sang lại, đèn thắp sáng suốt đêm nên việc mua bán mai diễn ra thuận lợi cả ngày lẫn đêm," ông Hùng nói.



Trong khi đó, những vườn mai bonsai, mai mini như Ba Dzên của anh Võ Văn Đức cũng không kém cạnh. Khách mua mai phải chọn lựa những cây mai cuối cùng có thể chơi được đúng dịp Tết. Dòng mai bonsai, mini rất kén khách chơi nhưng có giá trị cao hơn mai dáng trực truyền thống.



Người chơi mai gần đây chú trọng vào dòng mai này vì nhỏ gọn, dễ vận chuyển, dễ chăm sóc và có thể chơi theo nhiều cách.



Anh Võ Văn Đức nói vui vẻ: "Mai năm nay ban đầu tưởng chậm, không bán được, nhưng về sau, những ngày cận Tết bán rất nhanh!"



Người bán mai và người mua mai hiện nay cũng thích ứng rất nhanh với tình hình mới. Trước đây, người mua thường đến chọn cây, mua cây từ khi còn chưa được lặt lá. Hiện tại, trong tình hình dịch bệnh phức tạp, người mua và bán mai vàng cũng giao dịch nhanh chóng bằng nhiều phương thức khác nhau, cả trên mạng Internet.



Trước đây, người Bình Định đã tạo ra một trào lưu chơi mai vàng mỗi dịp Xuân về. Hiện tại, người Bình Định tiếp tục tạo ra một trào lưu mới về chơi mai vàng bonsai, mai vàng mini.

