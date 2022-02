Sức bật Kông Chro

(GLO)- Dẫu phải đối mặt với không ít thách thức, nhưng bằng sự đoàn kết, ý chí quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã gặt hái những thành quả rất đáng tự hào. Đây là tiền đề để địa phương tiếp tục vững bước trên chặng đường xây dựng và phát triển.

Khởi sắc từ gian khó

Đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp trong năm 2021 đã tác động không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội cũng như cuộc sống của người dân. Chưa kể, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thiên tai liên tục xảy ra khiến huyện Kông Chro vốn đã khó lại càng thêm khó. Trong bối cảnh ấy, bám sát định hướng chỉ đạo của tỉnh và căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành đạt và vượt 23/28 chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Một số kết quả nổi bật có thể kể đến như: tổng giá trị sản xuất đạt hơn 7.549,3 tỷ đồng (vượt 55,63% Nghị quyết, tăng 71,98% so với năm 2020). Toàn huyện gieo trồng được 41.573 ha cây trồng các loại (vượt 1,6% kế hoạch, tăng 3,2%). Tình hình chăn nuôi trên địa bàn cũng phát triển ổn định với tổng đàn gia súc khoảng 64.331 con (vượt 1,8% Nghị quyết, tăng 2,2%). Đặc biệt, xác định tầm quan trọng của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn chú trọng đến tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm; gắn kết giữa sản xuất, chế biến với tiêu thụ sản phẩm. Nhiều loại cây trồng mang tính hàng hóa, có giá trị cao như: rau, hoa, cây ăn quả, dược liệu, mía... được đưa vào sản xuất, dần thay thế cho những cây trồng kém hiệu quả. Bên cạnh đó, Kông Chro cũng là một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về công tác trồng và phát triển rừng. Trong năm, các xã, thị trấn đã trồng được 617,37 ha rừng (vượt 37% Nghị quyết), nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 43,81%. Huyện cũng tập trung huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; đến nay, bình quân mỗi xã đạt 15,38 tiêu chí và bình quân mỗi làng đạt 13,66 tiêu chí.

Những năm gần đây, người dân Kông Chro mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, đem lại giá trị kinh tế cao. Ảnh: Hồng Thi

Giá trị sản lượng công nghiệp-xây dựng năm 2021 vượt 157,2% Nghị quyết (tăng 186,4% so với năm 2020). Giá trị vận tải tăng 12,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 9,8%. Trong năm, toàn huyện đã thành lập mới 17 doanh nghiệp (vượt 41,67% so với kế hoạch), lũy kế đến nay có 108 doanh nghiệp; thành lập mới 2 hợp tác xã, nâng tổng số lên 17 hợp tác xã. Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2021 đạt 17.300 tỷ đồng (vượt 2.206,7% Nghị quyết, tăng 2.521,2% so với năm 2020). Tổng thu ngân sách đạt 59,85 tỷ đồng (vượt 147,1% Nghị quyết và tăng 114,1%). Trong năm, có 15 dự án trang trại chăn nuôi heo được xem xét cho chủ trương đầu tư và 3 dự án điện gió được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện với tổng mức đầu tư 16.546,1 tỷ đồng. Những dự án này không chỉ đem lại nguồn thu ngân sách cho huyện mà còn tạo cảnh quan đẹp mắt, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội của huyện trong năm 2021 cũng có nhiều khởi sắc. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm... được chú trọng. Công tác phòng-chống dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt và hiệu quả. Trong năm, huyện đã chi hơn 2,8 tỷ đồng phục vụ công tác phòng-chống dịch trên địa bàn; tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, đúng tiến độ quy định. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Song song với đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được chú trọng. Huyện đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đôn đốc tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Trong năm, đã kết nạp 112 đảng viên (tăng 6,6% so với Nghị quyết), nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 2.449 người; tỷ lệ chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy chiếm gần 92%.

Vững tin ở tương lai

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) trong bối cảnh dự lường còn nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng Nghị quyết về những chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp đồng bộ, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện thắng lợi. Theo đó, tập trung thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng-chống hiệu quả dịch Covid-19, vừa tận dụng tốt các cơ hội để nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới. Huyện cũng xác định tập trung nguồn lực để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm là phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; quản lý và bảo vệ rừng; phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững; bảo đảm an sinh xã hội; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Cầu Yang Trung-đoạn dẫn vào trung tâm thị trấn Kông Chro. Ảnh: Hồng Thi

Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,61% trở lên; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. Trong đó, thu hút doanh nghiệp và các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đầu tư chăn nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tự động; phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng gắn với nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm; tạo bước phát triển của khu vực dịch vụ, đảm bảo tốc độ tăng trưởng cao cho các ngành dịch vụ. Triển khai các giải pháp huy động nguồn lực để đầu tư, nhất là đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn năm 2022 đạt 1.050 tỷ đồng trở lên. Cùng với đó, chủ động đề ra các giải pháp để đạt mức thu ngân sách nhà nước 21,06 tỷ đồng trong năm 2022.

Ở lĩnh vực văn hóa-xã hội, bước sang năm 2022, huyện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các vùng; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, học tập. Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng; triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng-chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chú trọng công tác giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu giảm hộ nghèo từ 5% trở lên so với năm 2021 (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 2022-2025).

Những dự án điện gió không chỉ đem lại nguồn thu ngân sách mà còn góp phần tạo cảnh quan đẹp mắt, góp phần phát triển du lịch cho địa phương. Ảnh: Hồng Thi

Các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Bên cạnh đó, tiếp tục lãnh đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Một mùa xuân mới lại về mang theo bao niềm tin và hy vọng. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Kông Chro sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đoàn kết một lòng vượt qua gian khó để tiếp tục thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” trong năm 2022, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng khởi sắc.

PHAN VĂN TRUNG-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện