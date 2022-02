Nước mát về cùng mùa vàng

(GLO)- Những ngày cuối năm, dòng nước từ 2 công trình thủy lợi Plei Thơ Ga (huyện Chư Pưh) và Tầu Dầu 2 (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) bắt đầu tưới mát cho những cánh đồng, báo hiệu thêm nhiều vụ mùa bội thu cùng cuộc sống ấm no cho người dân tại vùng dự án.





Tưới mát ruộng đồng



Dự án hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Plei Thơ Ga có tổng mức đầu tư 229 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 160 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 68 tỷ đồng. Dự án gồm các cụm công trình đầu mối, đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống kênh và công trình trên kênh chính, kênh nhánh N2, N4, các công trình phụ trợ khác. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2021. Hồ chứa Plei Thơ Ga sau khi tích đủ nước có dung tích khoảng 10,54 triệu m3, phục vụ tưới cho 620 ha lúa nước 2 vụ, 1.000 ha cây công nghiệp; đồng thời, cung cấp nước sinh hoạt cho 19.000 người thời điểm hiện tại và 28.300 người vào năm 2035. Đến nay, hồ chứa đã tích trữ được 6,8 triệu m3 nước, thực hiện điều tiết nước cho cụm công trình về phía hạ lưu gồm: đập Plei Thơ Ga (xã Chư Don), đập Ia Hlốp và kênh N2 + N4 (xã Ia Blứ) phục vụ người dân sản xuất hơn 464 ha lúa vụ Đông Xuân 2021-2022.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (thứ 6 từ trái sang) kiểm tra tiến độ xây dựng Dự án hồ chứa nước Tầu Dầu 2 (huyện Đak Pơ). Ảnh: Nguyễn Quang





Cánh đồng Thơ Ga (xã Chư Don) thời điểm này nhộn nhịp hơn nhiều so với những năm trước. Nguyên nhân là do vụ Đông Xuân năm nay có thêm nhiều diện tích được tưới mát từ dòng nước hồ chứa Plei Thơ Ga. Trước đây, 3 sào ruộng của anh Rơ Châm Uyên (làng Thơ Ga B) chỉ sản xuất được vụ mùa, còn vụ Đông Xuân thường xuyên phải bỏ hoang vì không đủ nước tưới. Bây giờ, nước đã về tới chân ruộng. “Được Nhà nước quan tâm đầu tư công trình thủy lợi hồ chứa nước Plei Thơ Ga, dân làng mình rất mừng. Nhờ nguồn nước dồi dào, mình quyết định trồng thêm 1 ha bắp sinh khối để tăng thu nhập. Hy vọng nguồn nước từ công trình thủy lợi này sẽ mang lại cuộc sống ngày càng ấm no cho dân làng”-anh Uyên phấn khởi.



Tại huyện Đak Pơ, công trình thủy lợi hồ chứa nước Tầu Dầu 2 hoàn thành và đang tiến hành các bước nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Dự án có tổng mức đầu tư 197 tỷ đồng gồm các hạng mục như: đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ, hệ thống đường ống cấp nước phục vụ sản xuất và các công trình phụ trợ. Bên cạnh điều tiết nước để giảm lũ cho vùng hạ du, công trình còn cung cấp nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho khoảng 7.500 người dân các xã: Cư An, Tân An và Yang Bắc. Đặc biệt, hồ chứa nước Tầu Dầu 2 điều tiết, cung cấp nước tưới chủ động cho 150 ha lúa nước và 405 ha hoa màu. Đây là tiền đề để vùng đất khô cằn này nhanh chóng hồi sinh, từng bước cải thiện kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Thủy lợi Plei Thơ Ga nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Quang



Với 3 sào ruộng và gần 2 ha mía, rau màu, khi công trình hồ chứa nước Tầu Dầu 2 đưa vào sử dụng, đảm bảo nước tưới cho cây trồng, gia đình anh Võ Minh Việt (thôn An Định, xã Cư An) có thể cải thiện nguồn thu nhập. Anh Việt hồ hởi cho hay: “Nước là yếu tố không thể thiếu trong sản xuất nông nghiệp. Chính vì thế, việc Nhà nước quan tâm đầu tư công trình thủy lợi hồ chứa nước Tầu Dầu 2 đã góp phần gỡ bỏ gánh nặng bao năm qua của nông dân. Hy vọng công trình ý nghĩa này sẽ giúp vùng đất khô hạn khởi sắc trong tương lai không xa”.



“Bệ phóng” cho ngành nông nghiệp

Sẽ có những vụ mùa bội thu cho nông dân xã Chư Don nói riêng và huyện Chư Pưh nói chung khi công trình thủy lợi Plei Thơ Ga được khai thác hiệu quả. Ảnh: Nguyễn Quang

Ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ-khẳng định: Công trình thủy lợi hồ chứa nước Tầu Dầu 2 là “bệ phóng” cho ngành nông nghiệp huyện phát triển trong thời gian tới. Bên cạnh cung cấp nước tưới cho 150 ha lúa nước 2 vụ, góp phần từng bước ổn định an ninh lương thực của địa phương, công trình sẽ là tiền đề để huyện đẩy mạnh ngành sản xuất rau, hoa, cây ăn quả vốn là thế mạnh của địa phương trong những năm qua. Đặc biệt, mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho sản phẩm “Rau Đak Pơ” sẽ là động lực để huyện xây dựng vùng chuyên canh rau tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. “Thời gian tới, dựa trên bản đồ thổ nhưỡng, huyện sẽ xây dựng các vùng sản xuất phù hợp theo hướng hàng hóa, trong đó chú trọng mở rộng vùng nguyên liệu rau ở xã Cư An và Tân An. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân đẩy mạnh liên kết sản xuất rau, hoa, cây ăn quả theo các tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; tăng cường quảng bá thương hiệu “Rau Đak Pơ” đến người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương”-ông Hiệp cho hay.



Để khai thác tối đa nguồn nước mát lành từ hồ chứa Plei Thơ Ga, UBND huyện Chư Pưh đã bố trí 500 triệu đồng xây dựng Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp-dịch vụ”. Theo đó, huyện tập trung xây dựng kế hoạch sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phương án chi tiết phát triển thủy sản tại hồ chứa Plei Thơ Ga; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, các mô hình sản xuất kiểu mẫu; định hướng phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp gắn với Chương trình OCOP và phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm tại vùng dự án.



Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Quang Thái-Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh-cho biết: Dựa trên cơ sở dữ liệu, bản đồ thổ nhưỡng, khu vực thuộc vùng dự án hồ chứa nước Plei Thơ Ga rất phù hợp để phát triển cây ăn quả và lúa nước 2 vụ. Do đó, huyện sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng không phù hợp sang trồng các loại cây ăn quả như: nhãn, xoài, cây có múi… ứng dụng công nghệ cao cũng như liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đặc biệt, diện tích mặt hồ lớn (khoảng 130 ha) sẽ là thế mạnh trong phát triển ngành thủy sản; đồng thời là điểm nhấn trong phát triển du lịch của huyện, nhất là loại hình du lịch sinh thái. Vì vậy, huyện sẽ tranh thủ các nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nội đồng, nâng cấp hệ thống kênh mương để phát triển sản xuất nông nghiệp cũng như ngành du lịch-dịch vụ. Đồng thời, đẩy mạnh kêu gọi đầu tư phát triển các loại hình du lịch như: du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp công nghệ cao, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng.



Ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: “Để phát huy hiệu quả công trình, ngành sẽ tranh thủ các nguồn vốn để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống kênh tưới và chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch quản lý, vận hành hợp lý, khoa học”.

NGUYỄN QUANG