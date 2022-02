Chủ động, linh hoạt, quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

(GLO)- Lời Tòa soạn: Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), Gia Lai đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nhân dịp xuân mới Nhâm Dần 2022, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Báo Gia Lai điện tử về những kết quả đạt được trong năm 2021 cũng như mục tiêu, nhiệm vụ trong năm mới.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI Châu Ngọc Tuấn (bìa phải) tặng hoa chúc mừng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII. Ảnh: Đức Thụy

* P.V: Đồng chí có thể cho biết những kết quả quan trọng mà tỉnh ta đã đạt được qua 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025)?



- Bí thư Tỉnh ủy HỒ VĂN NIÊN: Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của Tỉnh ủy, sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của người dân, chúng ta đã thích ứng an toàn, linh hoạt, cơ bản kiểm soát tốt dịch Covid-19 để thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”.



Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2021 cơ bản đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 9,71%. GRDP bình quân đầu người đạt 56,31 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 7.592 tỷ đồng, bằng 150,4% Nghị quyết, tăng 65,3% so với năm 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp, nông-lâm nghiệp-thủy sản đạt kế hoạch đề ra. Các dự án kêu gọi đầu tư được đẩy nhanh tiến độ, nhất là các dự án năng lượng tái tạo. Nông nghiệp tiếp tục được xác định là ngành đóng vai trò chủ đạo; tỉnh đã hình thành và phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số được chỉ đạo quyết liệt; dự kiến đến cuối năm 2021 có 13 xã đạt chuẩn NTM và 86 thôn, làng đạt chuẩn NTM, nâng tổng số thôn, làng đạt chuẩn lên 181...



Lĩnh vực văn hóa-xã hội luôn được chú trọng. Ngành Giáo dục tổ chức thực hiện các hình thức dạy và học linh hoạt theo yêu cầu và cấp độ phòng-chống dịch Covid-19. Các đơn vị y tế vừa triển khai tốt nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo công tác khám-chữa bệnh. Các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được chú trọng và triển khai đồng bộ, hiệu quả. Các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định. Công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa dân tộc được chú trọng; cao nguyên Kon Hà Nừng được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng-chống dịch Covid-19 ngày 16-9-2021. Ảnh: Đức Thụy



Đặc biệt, tỉnh ta đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách kịp thời, quyết liệt công tác phòng-chống dịch Covid-19, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, mang tính cấp bách. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên làm việc với các cơ quan và ban hành nhiều văn bản yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cùng với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào cuộc với tinh thần “thần tốc” theo phương châm của Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”. Tỉnh đã hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên và tích cực triển khai kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi; triển khai đồng bộ công tác đánh giá, xác định cấp độ nguy cơ và áp dụng các biện pháp kiểm soát phù hợp, hiệu quả với từng cấp độ dịch...



Quốc phòng-an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các huyện: Đức Cơ, Chư Păh, Krông Pa, Phú Thiện; diễn tập phòng-chống thiên tai, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Kbang đảm bảo yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối. Bảo vệ an toàn các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo quyết liệt, thu được nhiều kết quả quan trọng.



* P.V: Năm 2021, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm. Đồng chí đánh giá như thế nào về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện trên lĩnh vực này trong năm qua?



- Bí thư Tỉnh ủy HỒ VĂN NIÊN: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...” là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu cần tập trung thực hiện, là yếu tố then chốt để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Do đó, trong năm qua, cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, Tỉnh ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh luôn chủ động, tích cực, quyết liệt, sâu sát trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.



Tỉnh đã ban hành kịp thời, đồng bộ các văn bản lãnh đạo trên các mặt công tác xây dựng Đảng, bảo đảm đúng quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026... Đặc biệt, trong năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021-2026)...



Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, có nhiều đổi mới. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt kết quả tích cực. Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được chú trọng, thực hiện đúng quy trình, quy định. Năm 2021, toàn tỉnh kết nạp được 1.844 đảng viên, đạt 3,02% và 1.438 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy, chiếm 91,24%, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát bám sát thực tiễn, quyết liệt trong triển khai thực hiện, góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Dân vận chính quyền có bước đổi mới, hiệu quả được nâng lên. Chính quyền các cấp tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở.

Thắng cảnh Biển Hồ (TP. Pleiku). Ảnh: Phạm Quý





* P.V: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo?



- Bí thư Tỉnh ủy HỒ VĂN NIÊN: Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Dự báo sẽ có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn cả về khách quan và chủ quan sẽ tác động không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu cần tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới nhằm thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.



Chúng ta tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo, có hiệu quả chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với lộ trình chặt chẽ, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện để khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Chủ động đánh giá, xác định rõ cấp độ dịch Covid-19 và nguy cơ biến thể mới Omicron xâm nhập vào địa bàn để xây dựng và triển khai các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp, với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết. Nhân dân trong tỉnh tuân thủ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tin tưởng tuyệt đối vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng-chống dịch.



Để thực hiện thắng lợi 25 chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 về phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là phấn đấu chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh đạt 8,65%, các ngành, địa phương phải triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế. Trọng tâm là chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả 4 nghị quyết, 1 chương trình hành động của Tỉnh ủy về kinh tế-xã hội. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tăng cường khả năng thích ứng, khơi dậy nội lực trong tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư. Tiếp tục phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển năng lượng tái tạo. Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, các dự án trọng điểm. Thực hiện xây dựng NTM, làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo thực chất và người dân phải thật sự hưởng lợi từ NTM.

Đầm sen xã Ia Yeng (huyện Phú Thiện). Ảnh: Phạm Quý

Cùng với đó, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp thích ứng trong điều kiện mới đối với các ngành Y tế, Giáo dục. Thực hiện tốt chính sách giải quyết việc làm cho người lao động gắn với nâng cao chất lượng việc làm. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định về chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng và người dân; tập trung hướng về cơ sở, chăm lo đời sống cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.



Thực hiện đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là công tác diễn tập, tuyển quân năm 2022 phải đảm bảo an toàn và phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ phòng-chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động kết nối với các tổ chức ngoại giao, tổ chức quốc tế; cung cấp, trao đổi thông tin quảng bá, giới thiệu tiềm năng, vận động, kêu gọi đầu tư nước ngoài vào tỉnh.



Lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, phát triển đảng viên ở cơ sở; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ cương, kỷ luật của Đảng; công tác dân vận. Nâng cao trách nhiệm và chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.



Trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022, với niềm tin mới, khí thế mới, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục đoàn kết thống nhất, hành động quyết liệt, quyết tâm phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Kính chúc toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, Nhân dân tỉnh nhà và con em Gia Lai đang sinh sống, học tập, công tác ở nước ngoài và ngoài tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp đón Tết vui tươi, mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới.



* P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

