Nhộn nhịp thị trường ngày Tết

(GLO)- Từ sáng sớm ngày 28 Tết, dòng người từ khắp nơi đổ về các chợ, siêu thị ở TP. Pleiku mỗi lúc một đông. Không khí mua sắm Tết rất rộn ràng, nhất là các mặt hàng tươi sống như thịt cá, rau xanh, hoa quả.





Sức mua tăng mạnh



Mới 7 giờ sáng nhưng tại khu vực đường Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thiện Thuật, Lê Lai, Thi Sách (TP. Pleiku), người dân nườm nượp về đây mua hoa quả, rau củ, thịt cá. Bà Trần Thị Thu Uyên (tiểu thương bán hoa trên đường Hoàng Văn Thụ) cho biết: Năm nay, lượng hoa tại các nhà vườn cung ứng không nhiều, nhất là lay ơn, cúc, hoa ly số lượng giảm đến 30% so với các năm trước. Do vậy, giá tăng khá cao.



Hoa lay ơn được các nhà vườn bày bán tại đường Lê Lai (TP. Pleiku). Ảnh: Vũ Thảo

Còn bà Nguyễn Thị Hàn Ni (nhà vườn ở đường Trường Sa, TP. Pleiku) thì chia sẻ: “Năm nay, gia đình tôi không dám trồng nhiều vì sợ bị ảnh hưởng dịch bệnh không tiêu thụ được. Vì vậy, trong 2 ngày qua, lượng hoa cắt bán cũng đã gần hết”.



Đã thành thông lệ, nhu cầu mua hoa quả của người dân trong những ngày Tết thường tăng cao. Bà Nguyễn Thị Thắm (tiểu thương bán trái cây ở chợ Hoa Lư) cho hay, từ ngày 23 tháng Chạp đến nay, mỗi ngày lượng hàng nhập về tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Tuy nhiên, so với mọi năm thì không bằng, bởi hầu như bà con đều mua với số lượng hạn chế. Hiện nay, tuy mức tiêu thụ tăng mạnh hơn mấy ngày trước, nhưng so với mọi năm thì giảm đến 30%.



Tại các siêu thị, không khí mua sắm Tết tấp nập hơn, lượng người đến mua sắm đông nghịt từ sáng đến chiều. Ông Nguyễn Văn Hậu-Tổ trưởng ngành hàng thực phẩm tươi sống Siêu thị Co.op Mart Pleiku-cho biết: Trong ngày 27 Tết, có khoảng 8.000 lượt khách đến mua sắm với doanh số đạt gần 5 tỷ đồng. Sức mua tăng ở hầu hết mặt hàng, nhưng mạnh nhất vẫn là trái cây, hoa tươi.

Rất đông người dân mua sắm mặt hàng trái cây tại Siêu thị Co.op Mart Pleiku. Ảnh: Vũ Thảo



“Năm nay, các mặt hàng trái cây ngoại nhập khan hiếm do nguồn cung giảm, trong khi đó hàng trong nước lại phong phú đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong dân. Giá cả chỉ tăng nhẹ so với trước đó. Hiện Siêu thị Co.op Mart Pleiku đang áp dụng nhiều chương trình giảm giá trực tiếp đối với hầu hết mặt hàng trái cây nhằm giúp người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm nhất”-ông Hậu nói.



Giá thực phẩm tăng từ 10-30%



Khảo sát giá trên thị trường cho thấy, mức tăng mạnh nhất là mặt hàng trái cây thường được ưa chuộng để bày mâm ngũ quả với mức tăng khoảng 20-30%. Hiện bưởi da xanh có giá 45-55 ngàn đồng/kg, mãng cầu 70-80 ngàn đồng/kg, thanh long 25-35 ngàn đồng/kg, xoài 30-60 ngàn đồng/kg (tùy loại), cam sành 35 ngàn đồng/kg, cam Úc 65-80 ngàn đồng/kg…



Cùng với đó, giá nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống đã bắt đầu tăng từ sau ngày 23 tháng Chạp với mức tăng khoảng 10% so với ngày thường; đến ngày 28 Tết, giá đã tăng từ 20-30%. Bà Thái Thị Hồng Trà (tiểu thương bán thịt tại chợ Hoa Lư) thông tin: “Năm nay, các lò mổ báo giá thịt heo tăng từ 5-10 ngàn đồng/kg. Hiện giá bán ra đối với sườn non 150 ngàn đồng/kg, ba chỉ 120 ngàn đồng/kg, thịt đùi 100 ngàn đồng/kg, xương heo 110 ngàn đồng/kg”.

Năm nay, giá thịt heo chỉ tăng nhẹ, từ 5-10 ngàn đồng/kg. Ảnh: Vũ Thảo



Trong khi đó, thịt gà lại có mức tăng đến 20-30 ngàn đồng/kg. Thịt bò cũng có mức tăng từ 20-40 ngàn đồng/kg, tăng mạnh nhất là bắp bò từ 220 ngàn đồng/kg lên 260 ngàn đồng/kg, thịt bò thăn loại 1 từ 270 ngàn đồng lên 290 ngàn đồng/kg. Lý giải nguyên nhân giá tăng, một số tiểu thương cho hay, do năm nay lượng thịt cung ứng từ các lò mổ không lớn, giá tăng từ đầu nguồn nên đã đẩy giá bán lẻ tăng mạnh.



Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng hải sản vào những ngày Tết tăng mạnh, trong khi nguồn cung không dồi dào nên giá đã tăng cao. Đơn cử: cá thu nguyên con hiện đang có giá 350 ngàn đồng/kg, loại cắt lát 450 ngàn đồng/kg (tăng khoảng 80 ngàn đồng/kg so với ngày thường); cá mú 200 ngàn đồng/kg (tăng khoảng 40 ngàn đồng/kg); cá chim 160 ngàn đồng/kg (tăng khoảng 20 ngàn đồng/kg); mực nang loại lớn 350 ngàn đồng/kg (tăng khoảng 100 ngàn đồng/kg)…



Đối với mặt hàng rau củ, trong khoảng 3 ngày nay, giá một số loại như khổ qua tăng thêm 15 ngàn đồng/kg, hiện có giá 40 ngàn đồng/kg, cà chua từ 30-40 ngàn đồng/kg (tăng 10 ngàn đồng/kg), dưa leo, bông cải tăng thêm 10 ngàn đồng/kg…

Lượng người đổ về các siêu thị mua sắm rất đông trong ngày 28 Tết. Ảnh: Vũ Thảo





Với người tiêu dùng, dù biết giá cả các mặt hàng đều tăng nhưng nhu cầu vào dịp Tết vẫn phải mua sắm đầy đủ. Bà Võ Thị Hiển (tổ 1, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) chia sẻ: “Năm nay, tôi hạn chế sắm bánh mứt, quần áo nhưng riêng mặt hàng hoa quả, thịt cá thì vẫn phải mua đủ số lượng để phục vụ nhu cầu trong mấy ngày Tết của gia đình. Tết năm nay, tôi mua hạn chế, giảm nhiều so với mọi năm”.



VŨ THẢO