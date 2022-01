An Khê đảm bảo phòng-chống dịch tại chợ hoa Tết

(GLO)- Năm nay, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục giao phường Tây Sơn tổ chức chợ hoa Tết. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, địa phương đã xây dựng phương án đảm bảo nhu cầu mua sắm, ngắm hoa Tết của người dân gắn với phòng-chống dịch.

Theo đó, UBND phường Tây Sơn bố trí gần 160 lô dọc tuyến đường Đỗ Trạc và Lê Hồng Phong; giá cho thuê từ 1-1,5 triệu đồng/lô, bao gồm tiền điện, tiền nước, phí vệ sinh môi trường. Thời gian trưng bày, mua bán bắt đầu từ ngày 22 đến 17 giờ ngày 29 tháng Chạp. Bà Lê Thị Minh Chung-Phó Chủ tịch UBND phường Tây Sơn-cho biết: Những năm trước, chợ hoa Tết được tổ chức hoạt động đến 23 giờ. Nhưng năm nay, để chủ động trong công tác phòng-chống dịch, địa phương thống nhất thời gian kết thúc hoạt động chợ hoa Tết sớm hơn.

Theo bà Chung, được sự thống của Thị ủy, UBND thị xã An Khê, phường xây dựng phương án dự phòng cho tình huống khi dịch bệnh bùng phát và tổ chức chợ hoa Tết trên tinh thần đáp ứng nhu cầu trao đổi, mua bán cây, hoa cảnh của người dân gắn với đảm bảo công tác phòng-chống dịch. Trong quá trình tổ chức hợp đồng, đấu lô, phường đã tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương thực hiện nghiêm các quy định phòng-chống dịch của địa phương. Trong đó, các tiểu thương phải tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng-chống dịch Covid-19, dán mã QR do phường cung cấp, phải đeo khẩu trang, bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế trong suốt thời gian buôn bán kinh doanh tại chợ; thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và có trách nhiệm tuyên truyền khách hàng thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế…

Những khẩu hiệu tuyên truyền đeo khẩu ở nơi công cộng được thị xã An Khê treo tại khu vực chợ hoa Tết. Ảnh: Ngọc Minh

Anh Phạm Hồng Thái (tổ 8, phường An Phú, thị xã An Khê) cho hay: “Gần 10 năm nay, tôi kinh doanh, buôn bán hoa Tết. Năm nào, tôi cũng chọn vị trí lô gần bùng binh để bán”. Còn ông Đỗ Văn Hùng (tổ 3, phường Ngô Mây, thị xã An Khê) thì chia sẻ: “Trước khi giao hợp đồng, phân lô, UBND phường Tây Sơn đã tuyên truyền, hướng dẫn chúng tôi cách phòng-chống dịch và kèm theo nội dung thông báo những điều kiện, trách nhiệm của người kinh doanh, buôn bán hoa cây cảnh tại chợ. Nhìn chung cả người bán và người mua đều có ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch”.

Mỗi độ xuân về, chợ hoa Tết An Khê không chỉ đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi, ngắm hoa cây cảnh của người dân trên địa bàn mà còn thu hút đông đảo người dân ở các huyện lân cận đến mua sắm hoa chưng Tết. Cẩn thận xếp chậu hoa ly, hoa cúc, dạ thảo lên xe, anh Tô Đình Hùng (tổ 2, thị trấn Kông Chro) bộc bạch: “Năm nào tôi cũng mua bông tại chợ hoa An Khê về chưng mấy ngày Tết. Năm nay, bên cạnh hướng dẫn cách chăm sóc để hoa tươi lâu, tiểu thương còn tuyên truyền khách hàng đeo khẩu trang khi vào tham khảo giá cả hoặc xem, mua bông”.

Lực lượng Công an phường Tây Sơn (thị xã An Khê) thường xuyên đi tuần tra, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm công tác phòng-chống dịch bệnh. Ảnh: Ngọc Minh

Thu xếp xong việc nhà cửa, anh Huỳnh Đình Trọng (thôn An Quý, xã Phú An, huyện Đak Pơ) chở vợ con đi chơi và mua hoa chưng Tết. “Vợ chồng tôi cũng như bà con trong thôn đều đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng-chống dịch Covid-19. Việc đeo khẩu trang trước tiên bảo vệ mình sau vì cộng đồng, hợp sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh”-anh Trọng nói.

Cùng với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Sơn thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội gắn với công tác phòng-chống dịch Covid-19. Thiếu tá Lê Minh Hùng-Trưởng Công an phường-thông tin: “Thực hiện Kế hoạch của Công an thị xã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022, chúng tôi tăng cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng-chống cháy, nổ và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các tiểu thương kinh doanh tại chợ hoa Tết chấp hành nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, để nhà nhà đón Tết cổ truyền dân tộc an lành, hạnh phúc”.