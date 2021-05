Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII tiếp tục tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

(GLO)- Ngày 14-5, ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) tiếp tục tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tạo các địa phương trong tỉnh.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII tại phường Thống Nhất (TP. Pleiku). Ảnh: Phương Linh



* Sáng 14-5, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) thuộc đơn vị bầu cử số 3 (TP. Pleiku) gồm các ông, bà: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Thị Hương Lan-Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Đinh Quang Vinh-Linh mục, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Tâm (TP. Pleiku); Võ Phúc Ánh-Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Pleiku; Võ Thị Kiều Dung-Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku; Trần Mạnh Trường-Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP. Pleiku; Trịnh Thị Mỹ Ngọc-chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND TP. Pleiku đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Thống Nhất.

Ứng cử viên Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phường Thống Nhất (TP. Pleiku). Ảnh: Phương Linh



Các ứng cử viên đã báo cáo chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa mới. Theo đó, nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ phát huy thật tốt năng lực để làm cầu nối đưa các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến với cơ quan chức năng các cấp; quan tâm, hỗ trợ giải quyết các vấn đề thiết thân liên quan đến cuộc sống của người dân, đồng hành cùng Nhân dân xây dựng TP. Pleiku ngày càng giàu mạnh.



Ông Hồ Văn Niên-Bí thư Tỉnh ủy-nhấn mạnh trong chương trình hành động trước cử tri phường Thống Nhất: “Được là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là một vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn của bản thân. Do đó, dù ở cương vị công tác nào, tôi cũng luôn không ngừng trau dồi, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, hết sức, hết lòng phục vụ Nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".

* Cùng ngày, các ông: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Quang Thái-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đức Cơ cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) thuộc đơn vị bầu cử số 14 (huyện Đức Cơ) đã tiến hành tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại 2 xã Ia Dom và Ia Nan.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Ia Dom (huyện Đức Cơ). Ảnh: Hồng Thi



Chương trình hành động của các ứng cử viên đều thể hiện quyết tâm chính trị cao, hứa không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri địa phương. Cùng với đó, tích cực đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền đề ra các chủ trương, quyết sách phù hợp để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng huyện biên giới Đức Cơ nói chung, xã Ia Dom và Ia Nan nói riêng ngày càng phát triển...



Ứng cử viên Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh-khẳng định: “Nếu được cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ tới, tôi sẽ nỗ lực với quyết tâm chính trị cao nhất, ra sức phấn đấu thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu HĐND. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác; luôn năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả trên các mặt công tác; giữ mối quan hệ mật thiết với Nhân dân.

Đặc biệt, với chức trách là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tôi sẽ tiếp tục cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đầu tư công sức, trí tuệ nghiên cứu, vận dụng đúng đắn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI để thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra; trong đó có nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới của tỉnh. Ngoài ra, bản thân tôi sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đảm bảo tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Ngọc Tuấn trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: Hồng Thi



Lần đầu ứng cử đại biểu HĐND, ứng cử viên Phan Quang Thái-Bí thư Huyện ủy Đức Cơ-cho hay: “Tôi rất vinh dự được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện Đức Cơ hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Nếu được tín nhiệm trở thành đại biểu của dân, tôi sẽ thường xuyên học tập lý luận kết hợp với thực tiễn nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, dành nhiều thời gian đi cơ sở, tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời chỉ đạo giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở; thường xuyên giám sát việc trả lời và tổ chức thực hiện những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân gắn với kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Tôi cũng sẽ luôn công tâm, khách quan trong mọi công việc, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa VII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra".



Tại hội nghị, cử tri xã Ia Dom và xã Ia Nan mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ là những người đại biểu dân cử xứng đáng; tiếp tục góp tiếng nói, trách nhiệm của mình giúp các xã nói riêng, huyện biên giới Đức Cơ nói chung thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng một số công trình dân sinh; nghiên cứu đầu ra bền vững cho nông sản; thực hiện tốt vai trò giám sát theo luật định, nhất là giám sát về chất lượng, hiệu quả các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; khắc phục tệ nạn tham nhũng, quan liêu trong cán bộ, đảng viên; chăm lo sự nghiệp giáo dục, giải quyết việc làm; phòng-chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; tháo gỡ khó khăn, bất cập trong triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế...

* Ông Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XII thuộc đơn vị bầu cử số 4 (huyện Đak Đoa) đã có buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Đak Krong.



Phát biểu trước cử tri xã Đak Krong, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đánh giá địa phương có diện tích rừng lớn, vì vậy cần gắn trồng rừng với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Với tư cách đại biểu của dân, ông cam kết sẽ cùng lãnh đạo tỉnh nghiên cứu triển khai cụ thể các đề án ứng dụng khoa học công nghệ cao đối với ngành công nghiệp chế biến để tăng giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân. Liên kết với một số tổ chức, doanh nghiệp, tổ sản xuất, hợp tác xã để nâng cao giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp và tiêu thụ bền vững, không để xảy ra tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa. Tổ chức các mô hình kinh tế hiệu quả gắn kết doanh nghiệp với các chuỗi giá trị để tạo sinh kế ổn định, bền vững cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cử tri Đinh Hyưn-làng Đak Mông (xã Đak Krong, huyện Đak Đoa) bày tỏ sự tin tưởng trước lời hứa của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Hoàng Ngọc



Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Đak Đoa là địa bàn có nhiều tiềm năng, thế mạnh và đang được các tập đoàn kinh tế lớn quan tâm; là địa phương đi đầu trong thu hút đầu tư và triển khai các dự án lớn trên địa bàn tỉnh, chỉ sau TP. Pleiku. Vì vậy, nếu trúng cử, ông có trách nhiệm tham gia hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển phù hợp để đóng góp vào công cuộc phát triển của Đak Đoa nói riêng và của toàn tỉnh nói chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu với cử tri xã Đak Krong, huyện Đak Đoa. Ảnh: Hoàng Ngọc



Buổi tiếp xúc giữa cử tri xã Đak Krong với những người ứng cử cũng ghi nhận nhiều ý kiến, nguyện vọng liên quan vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng: điện, đường giao thông nông thôn, cầu dân sinh để tạo thuận lợi cho người dân trong sản xuất, sinh hoạt; bình ổn giá nông sản cho người dân…



* Ông Rah Lan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XII thuộc đơn vị bầu cử số 8 (huyện Chư Sê) có buổi tiếp xúc cử tri xã Ia Hlốp và Ia Blang để vận động bầu cử.



Các cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên; nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình, trong đó đều khẳng định nếu được tín nhiệm sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, đưa tiếng nói, nguyện vọng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; tích cực tham gia xây dựng và quyết định những chính sách, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.



Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng nêu lên những ý kiến tâm huyết, đề nghị các ứng cử viên nếu đắc cử cần nâng cao trách nhiệm của người đại biểu HĐND trong tham mưu xây dựng tỉnh nhà và đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri. Cử tri các xã kỳ vọng với bề dày kinh nghiệm cùng với năng lực tổ chức lãnh đạo của mình, các ứng cử viên quan tâm làm tốt vấn đề quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn; đảm bảo vệ sinh môi trường; giao thông nông thôn; chăm sóc sức khỏe Nhân dân…

Cử tri xã Ia Hlốp phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Trần Dung



Các ứng cử viên cũng đã giải đáp một số kiến nghị của cử tri và hứa tiếp thu, cầu thị tất cả các ý kiến của cử tri để nhanh chóng phúc đáp, giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, mong muốn các cử tri sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng bầu vào HĐND tỉnh khóa XII và đại biểu HĐND huyện khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).



* Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại UBND xã Tân An và UBND thị trấn Đak Pơ (huyện Đak Pơ) có ông Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 20.



Ông Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: Văn Ngọc



Buổi tiếp xúc cử tri đã thu hút đông đảo người dân của xã tham gia, tất cả đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.



Tại hội nghị, các đại biểu và cử tri xã Tân An đã nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ thông qua tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên; đồng thời nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình.

Cử tri Lê Việt Hùng (xã Tân An, huyện Đak Pơ) tham gia ý kiến với các ứng cử viên. Ảnh: Văn Ngọc



Ông Huỳnh Thế Mạnh bày tỏ quyết tâm không ngừng học hỏi, tìm hiểu nghiên cứu để triển khai có hiệu quả các chương trình của nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp với mục tiêu chung là phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề như nâng cao giá trị của sản xuất nông nghiệp; lao động, việc làm cho người dân tại địa phương; xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để người dân yên tâm phát triển đời sống, kinh tế-xã hội.



Sau khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến sôi nổi, thiết thực gửi gắm đến các đại biểu nếu trúng cử HĐND các cấp. Cử tri Lê Việt Hùng (thôn Tân Hiệp, xã Tân An) bày tỏ: “Đề nghị các ứng cử viên quan tâm đến việc kêu gọi đầu tư phát triển các nhà máy chế biến nông sản tại địa phương để qua đó tận dụng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ. Đồng thời, quan tâm phát triển thủy lợi phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho bà con vì mùa hạn người dân gặp rất nhiều khó khăn”.

* Trong ngày 14-5, ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Phong-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Thiện cùng các ứng cử viên HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 11 (huyện Phú Thiện) đã tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Ayun Hạ và Chư A Thai.



* Tại UBND xã An Phú, TP. Pleiku (đơn vị bầu cử số 1), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII và những người ứng cử đại biểu HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) gồm có ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku cùng với ứng cử viên khác.



Sau phần báo cáo tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên, cử tri đã nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cam kết nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, tiếp nhận, phối hợp giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; đồng thời làm cầu nối để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân với Quốc hội, chính quyền các cấp, cũng như kịp thời báo cáo tới cử tri tình hình đất nước, của tỉnh, các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước.



Trình bày chương trình hành động của mình, ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku-nêu rõ: Nếu được cử tri tín nhiệm, trong nhiệm kỳ tới sẽ luôn giữ gìn đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; chịu sự giám sát của Nhân dân; xây dựng, phát triển TP. Pleiku toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa, xứng tầm là trung tâm chính trị-kinh tế-văn hoá-xã hội của tỉnh. Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII đã đề ra, bản thân sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện 4 chương trình trọng tâm gồm: phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố; chuyển đổi cây trồng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng bền vững; thu hút có hiệu quả các nguồn vốn, tiếp tục đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố theo theo hướng đô thị thông minh, thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khoẻ” và tiếp tục thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, nhất là tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku trình bày chương trình hành động. Ảnh: Như Nguyện



Tại hội nghị, cử tri thống nhất cao với chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các ứng cử viên khi được bầu sẽ thực hiện đúng cam kết nêu trong chương trình hành động. Tiếp tục quan tâm giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; quan tâm giải quyết tốt những kiến nghị về đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, đường giao thông; các vấn đề trong lĩnh vực đất đai; an sinh xã hội; phát triển kinh tế…



* Tại huyện Chư Prông (đơn vị bầu cử số 6), Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các ứng cử viên đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Ia O, Ia Kly, Ia Drăng, Thăng Hưng.



Đối với các chương trình hành động, ông Rah Lan Lâm cùng những người ứng cử xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp vụ thể, sát với tình hình thực tiễn và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng như ở huyện Chư Prông. Cử tri kỳ vọng, các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng cam kết và chương trình hành động đã đề ra. Đồng thời, quan tâm nhiều hơn đến việc đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển và nâng cao đời sống người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 6. Ảnh: Phương Linh



Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XII thuộc đơn vị bầu cử số 6, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri và xin hứa dù có trúng cử hay không thì trên cương vị công tác nào cũng sẽ luôn gần dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để giải quyết thỏa đáng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và cuộc sống người dân.



* Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Ia Me và Ia Pia (huyện Chư Prông) có bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đinh Văn Dũng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Prông cùng các ứng cử viên khác thuộc đơn vị bầu cử số 7.



Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XII thuộc đơn vị bầu cử số 7 tiếp xúc cử tri xã Ia Me (huyện Chư Prông). Ảnh: Phương Dung



Tại buổi tiếp xúc, đông đảo cử tri của 2 xã khẳng định, các ứng cử viên đều có đầy đủ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu của đại biểu HĐND các cấp. Chương trình hành động của ứng cử viên đều sát với thực tế địa phương cũng như nguyện vọng của đông đảo cử tri.



Cử tri Rơ Mah Bình (làng Đê Sơ, xã Ia Me) bày tỏ: ”Mong các ứng cử viên khi trúng cử sẽ sớm có đề xuất, giải pháp nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường trong thôn, xã đã bị xuống cấp để tạo thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt, sản xuất. Quan tâm vấn đề vệ sinh môi trường, xử lý rác thải…".

Cử tri Rơ Mah Bình (làng Đê Sơ, xã Ia Me, huyện Chư Prông) tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phương Dung



Thay mặt các ứng cử viên, bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, đóng góp ý kiến của cử tri và cam kết sẽ luôn gần gũi, gắn bó với Nhân dân, lắng nghe và kịp thời chuyển tải các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cấp, các ngành xem xét, giải quyết.

* Ông Nguyễn Anh Dũng-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; ông Phan Văn Trung-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kông Chro cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 19 (huyện Kông Chro) đã tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Chơ Long, Chư Krêy.



Các ứng cử viên đã báo cáo với cử tri chương trình hành động, việc thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu trúng cử. Tất cả các chương trình hành động của ứng cử viên tập trung vào các vấn đề đông đảo cử tri quan tâm như: chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; thực hiện quyền bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và trẻ em, lao động nữ. Các ứng cử viên cam kết nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; tiếp tục nghiên cứu, học tập để nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn; tham gia tích cực, có hiệu quả đối với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tham gia giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm. Đồng thời, tích cực tham gia vào những quyết sách của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực.



Tại cuộc vận động ở xã Chơ Long, cử tri đã nêu 3 nhóm vấn đề để các ứng cử viên nếu trúng cử quan tâm thực hiện gồm: đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các làng Kla, làng Brư và quan tâm hơn đến chế độ chính sách cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt.



Thay mặt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII và đại biểu HĐND huyện khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026), ông Phan Văn Trung-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kông Chro cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri; đồng thời làm rõ một số vấn đề mà cử tri phản ánh; cam kết bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp, hiệu quả.



* Tại xã Kim Tân và xã Chư Răng (huyện Ia Pa), ông Lưu Trung Nghĩa-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; ông Võ Anh Tuấn-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ia Pa cùng các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 18 có buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.



Sau khi tiếp cận thông tin tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), các cử tri cũng đã nêu lên những ý kiến, kiến nghị về một số vấn đề quan trọng liên quan đến tình hình kinh tế-xã hội của địa phương như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủ tục vay vốn ngân hàng, chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, giải quyết nguồn nước sạch, đầu tư đường giao thông nội thôn, xây dựng kênh mương thủy lợi, chính sách hỗ trợ trồng rừng, giá cả đầu ra cho nông sản...



Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, các ứng cử viên cũng đã giải đáp thắc mắc, những nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đồng thời cam kết nếu trúng cử, bằng nhiệm vụ, chức trách của mình sẽ là cầu nối trung thành để gửi gắm, tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói của cử tri đến các cấp lãnh đạo xem xét giải quyết để xứng đáng với trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

* Ông Nguyễn Minh Trưởng-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông tỉnh cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XII thuộc đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Gào, TP. Pleiku. Các ứng cử viên đều nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ của đông đảo cử tri.



