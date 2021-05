Hỏi chuyện cử tri Gia Lai trong ngày bầu cử

(GLO)- Trong số hơn 994 ngàn cử tri trên địa bàn tỉnh Gia Lai nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có những cử tri khá đặc biệt, đại diện cho nhiều tầng lớp Nhân dân. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã có cuộc trao đổi với các cử tri này để ghi nhận những nguyện vọng trong ngày hội lớn của non sông.



* Ông Ksor Phước-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội



Ông Ksor Phước. Ảnh: Phương Duyên

Tôi từng là đại biểu Quốc hội từ khóa X đến khóa XIII, đã mấy lần ứng cử, được cử tri bầu cho mình. Từ khi về hưu đến nay, đây là lần thứ 2 tôi cầm phiếu đi bầu. Mong muốn lớn nhất của tôi là người dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa chính trị to lớn của ngày bầu cử. Đây là thời điểm kết tụ thành quả đấu tranh của Nhân dân Việt Nam từ ngày có Đảng ta lãnh đạo đến nay để giành độc lập, thống nhất đất nước và đạt nhiều thành tựu. Trong đó, quyền bầu cử là quyền chính trị cực kỳ quan trọng của công dân, thể hiện quyền làm chủ của người dân đối với vận mệnh đất nước.

Có 2 phương thức làm chủ: trực tiếp làm chủ và làm chủ qua đại diện. Vì vậy, người dân phải hết sức chú ý lựa chọn những người ưu tú đại diện cho chúng ta thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân ở góc độ Nhà nước quản lý. Muốn làm chủ trước tiên phải lựa chọn cho tốt và hiểu được vai trò của Nhà nước, đó là Nhà nước của Nhân dân. Từ chỗ ý thức về quyền làm chủ, mỗi người cần vận động, nhắc nhở gia đình, bạn bè tham gia bầu cử, thể hiện ý chí rộng rãi của nhân dân, sao cho đây đúng là ngày hội lớn của non sông.



Tôi cũng hy vọng các ứng cử viên được bầu sẽ phát huy tốt hơn nữa năng lực của mình trong hoạt động của các cơ quan dân cử. Mong các đồng chí làm tốt hơn thời kỳ chúng tôi đã làm, sáng suốt hơn, tài giỏi hơn và được Nhân dân yêu quý. Bên cạnh đó, cần phát huy truyền thống của Nhà nước ta, đó là Nhà nước của dân, do dân và vì dân, một Nhà nước đã gắn bó với vận mệnh và sự phát triển của cả dân tộc Việt Nam. Mong rằng các ứng cử viên trúng cử sẽ góp phần vào sự phát triển, năng động, sáng tạo của tỉnh ta để Gia Lai đừng bị tụt hậu so với các tỉnh trong khu vực.



Về công tác tổ chức bầu cử, qua theo dõi, có thể nói Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cũng như của Quốc hội, Chính phủ. Quy trình lựa chọn nhân sự chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, có sàng lọc, có lắng nghe nhiều ý kiến. Các khâu tổ chức bầu cử chu đáo. Về an ninh trật tự, đến giờ phút này rất tốt, nhất là trong tình hình phòng-chống dịch Covid-19. Công tác tuyên truyền trên các báo, đài rất hay, về cả lý luận và thực tiễn. Ngoài ra còn có nhiều cách thức tuyên truyền sáng tạo, phù hợp với tuổi trẻ. Tôi tin tưởng hôm nay sẽ là ngày hội non sông, xứng đáng trong niềm tin yêu của cả dân tộc. Và chúng ta sẽ có một ngày bầu cử thành công tốt đẹp.

* Ông Huỳnh Tấn Thập-tổ dân phố 4, phường Tây Sơn, TP. Pleiku



Ông Huỳnh Tấn Thập. Ảnh: Phan Lài

Năm nay tôi đã 92 tuổi, có 71 năm tuổi Đảng. Vì thế, tôi được cử tri trong tổ dân phố 4 tin tưởng giao kiểm tra hòm phiếu và bỏ lá phiếu đầu tiên. Tôi cũng là người từng được tham gia bỏ phiếu ở cuộc Tổng tuyển cử năm 1946. Từ đó đến nay, mỗi đợt bầu cử, tôi vẫn luôn cảm thấy xúc động, phấn khởi khi được cầm lá phiếu để bầu ra những người ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Tôi vẫn còn nhớ, ngày trước, cơ sở vật chất cũng như công tác trang trí cho bầu cử còn rất đơn sơ; bây giờ thì khắp các ngả đường, khu vực bỏ phiếu được trang trí cờ hoa rực rỡ. Tuy vậy, điểm chung là tinh thần đi bầu cử rất cao, khẳng định trách nhiệm và ý thức của mỗi cử tri.



Trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiều đại biểu đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm mà cử tri tín nhiệm, giao phó. Minh chứng là ở nhiều phiên họp chất vấn, các đại biểu đã đề cập đến những vấn đề nóng, bức thiết, phù hợp với thực tế và nguyện vọng của Nhân dân. Từ đó có thể thấy, các đại biểu đã sâu sát, lắng nghe ý kiến, phản ánh của cử tri, mạnh dạn, dám nói thẳng, nói thật trước nghị trường.



Với những ứng cử viên trong nhiệm kỳ mới, tôi tìm hiểu rất kỹ thông tin và chương trình hành động của họ. Các đại biểu đã có những giải pháp, mục tiêu để giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm, tin tưởng gửi gắm như: an sinh xã hội, phòng-chống tham nhũng, giữ vững an ninh trật tự, đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường… Do đó, tôi kỳ vọng những đại biểu trúng cử lần này sẽ thực hiện đúng chương trình hành động của mình, làm tốt trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được cử tri tin tưởng.

* Đại đức Thích Đồng Giải-Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Truyền thông-Thông tin Ban Trị sự, Trụ trì chùa Vạn Phật



Đại đức Thích Đồng Giải. Ảnh: Phương Duyên

Đây là sự kiện quan trọng diễn ra 5 năm/lần, là dịp để mỗi công dân thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ đối với đất nước.

Vì vậy, sáng nay, mới 6 giờ tôi đã có mặt ở điểm bỏ phiếu của tổ 2, phường Hoa Lư để tham gia lễ chào cờ, sau đó dành thời gian đọc kỹ nội quy bầu cử, nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên nhằm lựa chọn những người thực sự xứng đáng, đại diện cho ý chí của các tầng lớp Nhân dân.



Trước ngày bầu cử, tôi cũng đã tuyên truyền đến phật tử về Luật Bầu cử cũng như vận động người dân phát huy trách nhiệm, quyền làm chủ của mình trước sự kiện này.

Là một cử tri, tôi mong muốn các đại biểu trúng cử phấn đấu phát huy năng lực, trách nhiệm, xứng đáng là người đại diện cho tiếng nói của Nhân dân, thực hiện tốt các chương trình hành động đã đề ra, từ đó góp phần phát triển kinh tế-xã hội đất nước.



* Nghệ sĩ Ưu tú Chu Thị Thúy Hà-Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San

Nghệ sĩ Ưu tú Chu Thị Thúy Hà. Ảnh: Phương Duyên

Cuộc bầu cử hôm nay là sự kiện chính trị sâu rộng trong toàn dân, được người người, nhà nhà quan tâm. Dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, với vai trò là Bí thư Chi bộ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, tôi đã cùng cấp ủy chi bộ chỉ đạo làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền trực quan của đơn vị. Bên cạnh đó, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đội tuyên truyền cơ sở phải tạm dừng hoạt động nhưng anh em vẫn tích cực tập luyện tại chỗ, thu âm một số bài hát tuyên truyền về bầu cử như: Ngày hội non sông, Tình yêu lá phiếu…, sau đó dịch lời và hát bằng tiếng Bahnar-Jrai rồi in thành băng đĩa gửi xuống các địa phương trong tỉnh, giúp bà con vùng sâu, vùng xa nắm rõ thông tin về ngày bầu cử.



Trong vai trò là một cử tri, tôi mong muốn mỗi người dân hãy ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình khi cầm trên tay lá phiếu, từ đó lựa chọn những người ưu tú nhất, có trình độ, có đức, có tài, có tâm, có tầm để đại diện cho ý chí của Nhân dân, phối hợp với cả hệ thống chính trị đi đến cái đích cuối cùng là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.



Nhiều năm trở lại đây, vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế, đặc biệt là với kinh nghiệm phòng-chống dịch Covid-19. Con người Việt Nam ngày càng được nâng tầm về tài, trí, ai nấy đều đồng lòng, lạc quan, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước, từ đó cùng nhau nỗ lực vượt qua mọi khó khăn. Tôi tin rằng những đại biểu được Nhân dân tín nhiệm lựa chọn lần này sẽ phát huy năng lực để đưa Gia Lai nói riêng, đất nước nói chung ngày một đi lên.



* Em Vi Rcơm Sara-lớp 12D1, Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku)



Em Vi Rcơm Sara. Ảnh: Phan Lài

Em cảm thấy vinh dự và tự hào khi lần đầu tiên được cầm lá phiếu đi bầu cử. Thời gian qua, em đã đọc sách báo và tìm hiểu thêm trên các phương tiện truyền thông để hiểu về ý nghĩa, sự quan trọng của sự kiện này cũng như các quy tắc bầu cử. Đồng thời, em đã cùng các đoàn viên, thanh niên xã Biển Hồ tuyên truyền để người dân hiểu và đi bầu cử đúng giờ, đúng ngày.

Cầm lá phiếu trên tay, em thấy mình trưởng thành hơn và càng ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với đất nước, từ đó nỗ lực, phấn đấu trong học tập, rèn luyện để đóng góp sức trẻ của mình dựng xây đất nước.



Hôm nay, em đã dậy thật sớm để đến địa điểm bầu cử, vừa bỏ phiếu vừa hỗ trợ đưa đón người già, người khuyết tật. Em tin tưởng lá phiếu của mình sẽ góp phần bầu ra các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thực sự có năng lực và bản lĩnh chính trị.



PHƯƠNG DUYÊN-PHAN LÀI