Cử tri Gia Lai phấn khởi hướng về ngày bầu cử

(GLO)- Sau thời gian tích cực chuẩn bị, Gia Lai đã sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hơn 994.000 cử tri trong tỉnh sẵn sàng cầm lá phiếu, lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất để bầu vào cơ quan dân cử. Không khí các thôn, làng, tổ dân phố càng thêm rộn ràng, sôi nổi.





Chuẩn bị kỹ càng, chu đáo



Những ngày này, các địa phương trong tỉnh đều ngập tràn cờ, hoa, băng rôn, pa nô, áp phích về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng được các tổ bầu cử khẩn trương hoàn tất, kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng, chu đáo.

Công tác chuẩn bị tại điểm bầu cử tổ dân phố 4 (phường Đống Đa, TP. Pleiku) đã hoàn tất. Ảnh: Đức Thụy



Khoảng 1 tuần nay, tổ bầu cử số 2 thuộc làng Mơ Nú (xã Chư Á, TP. Pleiku) cắt cử 3 thành viên túc trực 24/24 giờ tại nhà văn hóa. Đây là nơi cử tri đến thực hiện quyền và trách nhiệm của mình trước lá phiếu vào ngày 23-5 tới. Do đó, sau khi hoàn tất việc treo băng rôn, cắm cờ chuối, bố trí khu vực đón tiếp, nhận phiếu, nơi để cử tri lựa chọn đại biểu và thùng phiếu, các thành viên trong tổ bầu cử cũng luôn có mặt để bảo quản, bảo vệ cũng như tiếp nhận thông tin từ cử tri nếu có sai sót.

Anh Siu Ih-thành viên tổ bầu cử số 2-chia sẻ: “Mỗi sáng, chúng tôi đưa bảng niêm yết danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên ra trước hội trường để người dân tiện theo dõi, cập nhật. Chiều tối, chúng tôi lại đem cất vào bên trong đề phòng đêm mưa hay gió lốc. Đến giờ phút này, làng Mơ Nú đã phát đầy đủ phiếu cử tri đến từng hộ gia đình. Dọc các đường làng, chúng tôi cắm thêm gần 100 cờ chuối, tạo không khí rộn ràng, sôi nổi cho ngày hội”.

Cử tri phường Yên Thế (TP. Pleiku) thực hiện quy định phòng-chống dịch tại khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Đức Thụy



Tại phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa), công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang bước vào giai đoạn nước rút. Ông Nguyễn Đức Cúc-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 2-chia sẻ: “Suốt nửa tháng qua, tổ bầu cử số 2 đã tập trung lực lượng trang trí nhà văn hóa, đảm bảo hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra tốt đẹp. Tổ cử người túc trực, dọn vệ sinh, đồng thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị cũng như bổ sung thêm thẻ cử tri cho số học sinh, sinh viên, người lao động mới trở về địa phương, báo cáo ủy ban bầu cử cấp trên”.



Trong khi đó, tại huyện Phú Thiện, do đang có 114 trường hợp F2 thực hiện cách ly tại nhà nên công tác phòng-chống dịch Covid-19 được đặc biệt coi trọng. Ông Hoàng Hữu Hùng-Bí thư Đảng ủy xã Ia Piar-cho hay: “Toàn xã có trên 4.800 cử tri, trong đó có 25 trường hợp F2 đang cách ly tại nhà. Lực lượng chuyên trách mang thùng phiếu phụ đến tận nhà để họ thực hiện quyền công dân. Thùng phiếu phụ sẽ được khử khuẩn và đảm bảo an ninh trong suốt quá trình di chuyển”.



Các địa phương khu vực phía Đông tỉnh cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, đặc biệt là chủ động triển khai các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Bà Phạm Thị Phước-Tổ trưởng tổ bầu cử số 5 tại làng Đê Chơ Gang (xã Phú An, huyện Đak Pơ) cho hay: “Tổ bầu cử số 5 có 326 cử tri. Việc trang trí điểm bầu cử đã hoàn thành, sẵn sàng đón nhận cử tri đi bầu cử. Tổ bầu cử bố trí nhân viên y tế trực hướng dẫn cử tri cách phòng-chống dịch Covid-19 trong thời gian tham gia bỏ phiếu”.

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại huyện Chư Sê đã hoàn tất. Ảnh: Mỹ Đức



Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Các lực lượng vũ trang trong tỉnh cũng đã sẵn sàng cho ngày bầu cử. Trung tá Lê Ngọc Hưng-Phó Trưởng Công an huyện Chư Prông-thông tin: Công tác bảo đảm an ninh trật tự, trọng tâm là ngày 23-5 đã được lực lượng Công an triển khai chủ động, tích cực, khẩn trương. Đến thời điểm này, các nội dung công tác đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử trong mọi tình huống.

“Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ cùng các lực lượng liên quan, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các phương án, kế hoạch để bảo vệ tuyệt đối an ninh, phục vụ tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống để ngày 23-5 thực sự là ngày hội của toàn dân”-Trung tá Hưng nhấn mạnh.



Trung tá Lê Viết Phấn-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) cho hay: Đơn vị đã triển khai lực lượng tham gia tại 9 tổ bầu cử của xã, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa tham mưu thực hiện quy trình bầu cử đảm bảo đúng quy trình, quy định. Bên cạnh đó, thành viên trong tổ lưu động tại đội công tác địa bàn cũng tích cực chuyển tải thông tin cuộc bầu cử đến từng cử tri; vận động người dân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, treo cờ Tổ quốc và đi bầu cử sớm trước khi lên rẫy.

“Ngày 23-5 tới, cử tri của đơn vị sẽ tham gia bỏ phiếu tại tổ bầu cử làng Bi. Đơn vị bố trí lực lượng tại các tổ, chốt để anh em thay phiên nhau đi bỏ phiếu nhằm đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm cử tri, đồng thời đảm bảo thực hiện “nhiệm vụ kép” trên tuyến biên giới”-Trung tá Phấn cho hay.



Háo hức, mong chờ

Cử tri tìm hiểu thông tin về bầu cử. Ảnh: Đức Thụy



Từ ngày14-5 đến nay, 20 đoàn viên, thanh niên thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) đã dành thời gian làm mới 45 trụ điện đoạn từ ngã tư đường Hùng Vương-Quang Trung đến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn huyện Krông Pa với chiều dài hơn 1 km. Qua đôi bàn tay khéo léo của các đoàn viên, thanh niên, những trụ điện khô tróc, nhếch nhác tờ rơi quảng cáo được trang điểm bằng những bông hoa rực rỡ sắc màu.

Anh Nguyễn Đức Tâm-Phó Bí thư Huyện Đoàn Krông Pa-chia sẻ: “Chào mừng ngày hội lớn của đất nước, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa đã được Đoàn các cấp trong huyện thực hiện phù hợp với nhu cầu thực tế. Thế hệ trẻ mong muốn đóng góp một phần công sức, cổ vũ để ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp”.

Đoàn viên, thanh niên huyện Krông Pa vẽ hoa cho cột điện để chào mừng ngày bầu cử. Ảnh: Phan Lài



Cùng vợ treo lá cờ Tổ quốc lên trước cổng nhà, anh Y Hậu (làng Mơ Nú, xã Chư Á, TP. Pleiku) không giấu được niềm vui. Anh bày tỏ: “Nhiệm kỳ trước, chỉ có mình đi bỏ phiếu. Lần này, gia đình có 2 cử tri là mình và vợ. Sáng 23-5, vợ chồng mình sẽ đến nhà văn hóa thật sớm để dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu”.

Hội trường văn hóa làng Mơ Nú (xã Chư Á, TP. Pleiku) được trang trí đẹp mắt, tạo không khí phấn khởi cho ngày bầu cử. Ảnh: Phương Linh



Ngày 23-5 này là lần thứ 5 ông Đinh Văn Trót (làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ) tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Ông Trót hồ hởi nói: “Cách đây gần 1 tuần, tổ bầu cử phát cho vợ chồng tôi mỗi người 1 thẻ cử tri. Cảm giác cầm thẻ cử tri trên tay giống hệt lần đầu tiên, rất hồi hộp, phấn khởi. Vợ chồng tôi bảo nhau thu xếp công việc để ngày 23-5 cùng đi bỏ phiếu”.

Cử tri làng Đê Chơ Gang (xã Phú An, huyện Đak Pơ) tìm hiểu tiểu sử của các ứng cử viên trước khi đi bỏ phiếu. Ảnh: Ngọc Minh



Cầm tấm thẻ cử tri trên tay, anh Rmah Biêr (Plei Rbai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) tâm sự: “Bà con trong làng đều mong chờ đến ngày bầu cử. Đường làng ngõ xóm đâu đâu cũng sạch sẽ, gọn gàng. Thấy cán bộ vất vả, bà con xúm vào giúp căng băng rôn, khẩu hiệu, treo cờ rồi nhắc nhau ngày 23-5 đi bỏ phiếu. Phải tự bỏ phiếu thì mới lựa chọn được những người đại diện cho nguyện vọng của mình”.



Bán hàng tại chợ Bình Lợi (phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa), chị Nguyễn Thị Phương thường xuyên tiếp cận thông tin về cuộc bầu cử trên hệ thống loa truyền thanh. Điểm bầu cử nằm ngay cổng chợ nên rất thuận tiện. Chị Phương bộc bạch: “Những lúc rảnh rỗi, tôi thường ghé điểm bầu cử, đọc lại thông tin về các ứng cử viên. Ngày 23-5 tới đây, tôi sẽ nghỉ buổi chợ sáng để đi bỏ phiếu”.

Người dân tranh thủ xem thông tin về các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 2 (phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa). Ảnh: Vũ Chi



Với người đảng viên 50 năm tuổi Đảng như ông Lương Văn Thuân (tổ 12, thị trấn Kbang), mỗi kỳ bầu cử là thêm một lần ông chứng kiến sự đổi mới, lớn mạnh của đội ngũ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cũng như của đất nước, quê hương.

Ông chia sẻ: “Qua từng kỳ đại hội Đảng cũng như bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, tôi thấy chất lượng đại biểu ngày càng được nâng lên, một phần là nhờ sự lựa chọn sáng suốt của Nhân dân. Tôi ý thức phải có trách nhiệm nhắc nhở người thân trong gia đình và bà con trong tổ đi bầu cử đúng thời gian, đúng luật, có trách nhiệm trước lá phiếu của mình để lựa chọn những đại biểu thật xứng đáng”.



Ngày bầu cử đang đến thật gần. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp.



NHÓM PHÓNG VIÊN