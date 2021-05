Công an tỉnh Gia Lai tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh, an toàn ngày bầu cử

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai các mặt công tác một cách toàn diện, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 18-5, chúng tôi theo chân cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) và Công an TP. Pleiku đến kiểm tra an ninh, an toàn tại khu vực bỏ phiếu số 2 (phường Yên Đổ, TP. Pleiku). Tại đây, mọi công tác phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo.

Ông Đỗ Hòa-Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 5-thông tin: “Khu vực bỏ phiếu số 2 gồm 2.300 cử tri thuộc tổ 3 và tổ 5. Đây là điểm bỏ phiếu có đông cử tri nhất phường. Để phòng ngừa hỏa hoạn, chúng tôi được UBND phường trang bị 2 bình chữa cháy. Tổ phòng cháy chữa cháy-tự quản về an ninh trật tự ở điểm bầu cử gồm 10 thành viên phân công túc trực 24/24 giờ trong ngày bầu cử”.

Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử, Công an phường Yên Đổ đã tích cực bám nắm địa bàn, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuần tra, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, lực lượng Công an đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cử tri đi bỏ phiếu đúng và đủ.

Ông Hòa cho biết thêm: “Nhân dân rất trông chờ đến ngày bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Chúng tôi mong muốn ngày bầu cử diễn ra tuyệt đối an toàn. Bà con đồng tình ủng hộ, đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của lực lượng Công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự”.

Lực lượng Công an kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại khu vực bỏ phiếu số 2 (phường Yên Đổ, TP. Pleiku). Ảnh: Thúy Trinh

Trong khi đó, khu vực bỏ phiếu số 1 của phường Hội Thương (TP. Pleiku) có khoảng 2.400 cử tri thuộc tổ dân phố 1 và 2. Cũng như tại các điểm bầu cử khác, đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng đã hoàn tất.

Ông Nguyễn Sáu-Tổ trưởng tổ bầu cử số 1-cho hay: “Trong 1 tháng qua, chúng tôi phối hợp lực lượng Công an tuyên truyền về ý nghĩa của ngày bầu cử, cảnh báo các thủ đoạn chống phá cuộc bầu cử để người dân cảnh giác và tích cực tố giác tội phạm. Hiện nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định nên bà con rất tin tưởng, yên tâm”.

Thời điểm này, Công an phường Hội Thương đã triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự cho ngày bầu cử, trong đó phân công lực lượng phối hợp với lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố bảo đảm an toàn tuyệt đối các điểm bầu cử trên địa bàn phường.

Chủ tịch UBND phường Võ Thị Hằng cho biết: “Ủy ban bầu cử phường phân công Trưởng Công an phường làm Trưởng Tiểu ban an ninh trật tự. Thời gian qua, ngoài công tác phối hợp các lực lượng tuần tra, kiểm soát địa bàn, Tiểu ban đã tham mưu xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử. Phường Hội Thương có 5 điểm bầu cử với hơn 7.000 cử tri. Các điểm bầu cử sẽ được bố trí lực lượng Công an, dân quân, ban bảo vệ dân phố giữ gìn an ninh trật tự để ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp”.

Lực lượng Công an bảo đảm an toàn danh sách niêm yết nhân sự ứng cử. Ảnh: Thúy Trinh

Hiện lực lượng Công an toàn tỉnh đã xây dựng các phương án cụ thể bảo đảm an ninh trật tự, phòng-chống cháy nổ tại toàn bộ các khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, tăng cường lực lượng bảo đảm an toàn danh sách niêm yết cử tri, nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại khu vực bầu cử.

Cùng với đó, Công an tỉnh cũng tăng cường lực lượng trinh sát đến các địa bàn trọng điểm để phát hiện và ngăn chặn tội phạm; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, phân luồng giao thông, bảo đảm việc đi lại của các đoàn cử tri thuận tiện, an toàn. Ngoài ra đã có kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối khu trại tạm giam, các nhà tạm giữ để cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ thực hiện quyền bầu cử.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh-khẳng định: “Đến nay, Công an tỉnh đã huy động 7.000 cán bộ, chiến sĩ cùng với lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố, lực lượng dân phòng để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho 1.437 điểm bầu cử. Bắt đầu từ ngày 22 đến 24-5, Công an tỉnh sẽ tổ chức thường trực 100% quân số để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra tuyệt đối an toàn.

Ngoài ra, lực lượng Công an cũng đẩy mạnh phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng và các lực lượng của Bộ Công an đóng chân trên địa bàn tuần tra, kiểm soát tại những địa bàn trọng điểm, địa bàn biên giới và tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn trong dịp bầu cử”.

THÚY TRINH