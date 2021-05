Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Nguyễn Như Ý

(GLO)- Lời Tòa soạn: Vừa qua, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai đã công bố danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Nhằm giúp cử tri lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội, Báo Gia Lai điện tử lần lượt trích đăng chương trình hành động của các ứng cử viên. Dưới đây là chương trình hành động của bà Nguyễn Như Ý-Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai.



Bà Nguyễn Như Ý.

Được sự quan tâm giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Tư pháp, tôi vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; để có cơ sở thực hiện và đánh giá quá trình tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi đề ra chương trình hành động của cá nhân với các nội dung cụ thể như sau:



1. Căn cứ Văn bản số 30/UBBC ngày 20-4-2021 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai về việc báo cáo danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử tại tỉnh Gia Lai, tôi được giới thiệu ứng cử ở đơn vị số 2 tại các huyện: Đak Đoa, Đak Pơ, Mang Yang, Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê. Theo đó, trong thời gian tới tôi sẽ tập trung, nghiêm túc tham gia hoạt động tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 2.



Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử, tôi sẽ lồng ghép thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bầu cử. Đồng thời, bản thân cũng sẽ tranh thủ nắm bắt tình hình thực thi pháp luật; mối quan hệ giữa pháp luật và cuộc sống của người dân cũng như những vấn đề tác động đến đời sống hàng ngày của người dân, thường xuyên được người dân quan tâm, chẳng hạn như tình hình đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn; việc thực hiện công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch dân sự; nhu cầu được tư vấn, trợ giúp pháp lý đối với từng người dân. Đồng thời, cũng sẽ tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về tình hình phát triển của địa phương, những vấn đề về nội lực và tiềm năng phát triển kinh tế của địa phương, tại các huyện: Đak Đoa, Đak Pơ, Mang Yang, Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê.



2. Tôi sẽ chủ động, tích cực và trách nhiệm hơn nữa trong quá trình tham gia xây dựng và phát triển ngành Tư pháp. Cụ thể, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, sẽ đề ra và tổ chức thực hiện các giải pháp, biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật; công tác xử lý vi phạm hành chính; giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại trong lĩnh vực hộ tịch; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp Nhân dân; tăng cường tư vấn và trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý theo quy định.



3. Nếu là đại biểu Quốc hội, tôi xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật. Nếu được là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, tôi sẽ phản ánh, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm được và chưa làm được của chính quyền địa phương các cấp; về những vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật cũng như trong việc áp dụng các quy định pháp luật của cán bộ, công chức vào cuộc sống mà có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân.



4. Tôi sẽ nâng cao trách nhiệm và cẩn trọng trước mọi yêu cầu, kiến nghị của từng người dân. Sẽ kết hợp giữa quyền hạn, trách nhiệm của một người lãnh đạo trong ngành Tư pháp với quyền hạn, trách nhiệm của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân để luôn xem xét kỹ lưỡng và đưa ra các vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân trước các cấp có thẩm quyền và theo đuổi để đảm bảo việc thực hiện các quyền và lợi ích của người dân đạt được ở mức cao nhất.



5. Bản thân sẽ không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ; đồng thời, tạo mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân tại địa phương nơi công tác cũng như Nhân dân cả nước thông qua mọi hình thức, để kịp thời lắng nghe, thấu hiểu và tiếp thu những ý kiến góp ý, phản biện cũng như nguyện vọng của mọi tầng lớp Nhân dân trong quá trình hoàn thiện thể chế pháp luật và thực thi pháp luật.



Là một công chức của Sở Tư pháp với nhiều khát khao cùng đóng góp trí tuệ để xây dựng ngành Tư pháp, xây dựng tỉnh Gia Lai cũng như xây dựng đất nước giàu mạnh, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tôi khẳng định bản thân có đủ bản lĩnh, thời gian, sức khỏe để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của một người đại biểu Quốc hội.