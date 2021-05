Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Đinh Văn Thê

(GLO)- Lời Tòa soạn: Vừa qua, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai đã công bố danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Nhằm giúp cử tri lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội, Báo Gia Lai điện tử lần lượt trích đăng chương trình hành động của các ứng cử viên. Dưới đây là chương trình hành động của ông Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.



Ông Đinh Văn Thê.

Quốc hội là cơ quan quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam, là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại biểu Quốc hội là người được cử tri Việt Nam trực tiếp bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Các đại biểu được bầu chịu trách nhiệm trước cử tri bầu ra mình và trước cử tri cả nước. Đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ tham gia các kỳ họp của Quốc hội, tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn như: lập hiến, lập pháp; quyết định chính sách đối nội, đối ngoại, các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của đất nước; quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước.



Tôi rất vui mừng và vinh dự khi được Tỉnh ủy, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cử tri nơi công tác, nơi cư trú giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026). Được đại diện cho lực lượng vũ trang tỉnh tham gia ứng cử lần này, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ phấn đấu hoàn thành chương trình hành động như sau:



1. Kiên định lập trường, bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, Hiến pháp, mục tiêu cách mạng mà Đảng, Bác Hồ, Nhân dân đã lựa chọn, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kính trọng Nhân dân, gần gũi, liên hệ mật thiết với Nhân dân, nhất là bà con cử tri nơi ứng cử, nơi công tác, cư trú; nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu, chia sẻ tâm tư, tình cảm của Nhân dân; phản ánh kịp thời ý chí, nguyện vọng của Nhân dân đến với Đảng, Quốc hội và chính quyền địa phương.



2. Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của một đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật, cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri; phản ánh trung thực, đầy đủ với Đảng, Quốc hội, kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp để Quốc hội đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình thực tế.



3. Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chú trọng hướng xuống cơ sở, bám sát thực tiễn để tìm hiểu, thu thập thông tin từ thực tiễn cuộc sống; đề cao trách nhiệm, trí tuệ cá nhân, tích cực tham gia, có chính kiến rõ ràng vào các chương trình, nội dung hoạt động của Quốc hội, nhất là các nội dung về xây dựng, bổ sung, phát triển luật pháp, những vấn đề hệ trọng của đất nước và cơ chế, chính sách liên quan đến địa phương Gia Lai như: làm gì để phát huy lợi thế của tỉnh Gia Lai; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn kết kinh tế, văn hóa với quốc phòng-an ninh; tiếp tục triển khai các dự án phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm của tỉnh; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, trong đó có tài nguyên rừng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ; bảo đảm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững.



4. Cùng Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chăm lo chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo đạt hiệu quả thiết thực. Chăm lo xây dựng quốc phòng-an ninh trên địa bàn vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội; tích cực ngăn chặn các tệ nạn xã hội, tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân an tâm tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, kinh tế gia đình.



5. Tích cực nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn để tham gia đóng góp xây dựng các dự án luật phù hợp với sự phát triển của đất nước, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước ta thật sự là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo cử tri.



Bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết, bản thân quyết tâm hoàn thành nội dung chương trình hành động, nhiệm vụ người đại biểu của Nhân dân; xứng đáng với sự tin tưởng của Nhân dân và cử tri đơn vị bầu cử số 2.