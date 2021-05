Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên: Sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ tài, đủ đức bầu vào cơ quan dân cử

(GLO)- Lời Tòa soạn: Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là đến ngày toàn dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Không khí hân hoan, phấn khởi đã tràn ngập khắp từ thành thị đến nông thôn. Trước sự kiện trọng đại này, P.V Báo Gia Lai điện tử có cuộc phỏng vấn đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh về việc triển khai các mặt công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh.





* P.V: Đồng chí đánh giá như thế nào về công tác triển khai bầu cử trên địa bàn tỉnh?



- Bí thư Tỉnh ủy HỒ VĂN NIÊN: Đến thời điểm hiện tại, 4 đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh đã đến kiểm tra thực tế công tác triển khai bầu cử tại các địa phương trong tỉnh. Qua thực tế kiểm tra tại nhiều khu vực bỏ phiếu ở các thôn, làng, tổ dân phố cũng như làm việc với Ủy ban bầu cử cấp xã, cấp huyện, các đoàn kiểm tra đánh giá các địa phương triển khai rất đồng bộ, nhanh chóng, chính xác, đúng quy trình, quy định công tác chuẩn bị cho bầu cử từ việc thành lập ban bầu cử, tổ bầu cử, chuẩn bị nhân sự, tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương, tiếp xúc cử tri lấy ý kiến cũng như hội nghị để các ứng cử viên vận động bầu cử. Công tác chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất cho ngày bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu cũng được Ủy ban bầu cử các cấp chuẩn bị chu đáo, đầy đủ gắn với việc chủ động triển khai các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Tây Sơn và Hoa Lư (TP. Pleiku). Ảnh: Phương Linh



Đặc biệt, công tác tuyên truyền về bầu cử rất được chú trọng, tạo được sự lan tỏa sâu rộng đến quần chúng nhân dân trong tỉnh, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Cùng với cơ quan truyền thông, các địa phương đã linh động, sáng tạo trong công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Ngoài phát các tin, bài liên quan đến bầu cử qua hệ thống loa truyền thanh không dây và loa truyền thanh lưu động, việc tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan rất được chú trọng.

Từ rất sớm, hàng ngàn băng rôn, pa nô, áp phích in các câu khẩu hiệu, thông tin về bầu cử, cờ Tổ quốc, cờ chuối đã được treo dọc nhiều tuyến đường chính cho đến từng buôn làng, tạo không khí rộn ràng, phấn khởi. Bên cạnh đó, hàng ngàn tờ gấp hỏi đáp các vấn đề liên quan đến bầu cử cũng được cấp phát, đảm bảo tất cả người dân đều hiểu rõ quyền và trách nhiệm, từ đó tích cực tham gia bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.



* P.V: Công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được chuẩn bị như thế nào, thưa đồng chí?



- Bí thư Tỉnh ủy HỒ VĂN NIÊN: Chuẩn bị nhân sự là khâu quan trọng trong quá trình triển khai bầu cử. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, việc lựa chọn ứng cử viên trên địa bàn tỉnh được thực hiện dân chủ, khách quan, có sự giám sát chặt chẽ, đúng quy định. Qua đối chiếu các tiêu chuẩn, tỉnh đã lựa chọn các cá nhân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng cơ cấu thành phần, có đủ năng lực, phẩm chất để đáp ứng cho các vị trí, nhiệm vụ.



Theo đó, việc chuẩn bị nhân sự được tiến hành chặt chẽ từ cấp cơ sở. Các hội nghị hiệp thương lựa chọn người ứng cử được tiến hành đúng thời gian, đúng quy trình. Kết quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã lựa chọn, giới thiệu 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để bầu lấy 8 đại biểu; 119 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu lấy 71 đại biểu; 951 người ứng cử đại biểu HĐND huyện để bầu lấy 571 đại biểu; 8.455 người ứng cử đại biểu HĐND xã để bầu lấy 5.009 đại biểu.



Đặc biệt, xác định công tác cán bộ nữ là một trong những nhiệm vụ ưu tiên nên ngay từ khi chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ nữ có năng lực, phẩm chất tốt để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp và cất nhắc vào các vị trí lãnh đạo quản lý, tạo nguồn cán bộ nữ chất lượng tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Với vai trò và nhiệm vụ của mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã hướng dẫn, tích cực tham mưu, giới thiệu, tạo nguồn cán bộ nữ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu phụ nữ đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Kết quả, toàn tỉnh có 6 nữ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (chiếm 42,86%), 46 nữ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (38,66%), 406 nữ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện (chiếm 42,69%), 3.297 nữ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã (chiếm 38,99%). Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, chất lượng nữ đại biểu nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ đáp ứng được nguyện vọng và sự tin tưởng của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hồ Văn Niên (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra danh sách ứng cử viên tại nhà rông làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ. Ảnh: Phương Linh



* P.V: Công tác phòng-chống dịch Covid-19 được tỉnh triển khai như thế nào trong bầu cử nhằm đảm bảo cho ngày hội toàn dân diễn ra thành công, thưa đồng chí?



- Bí thư Tỉnh ủy HỒ VĂN NIÊN: Ủy ban bầu cử tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị y tế từ tỉnh đến cơ sở triển khai đồng bộ công tác phòng-chống dịch Covid-19, tham mưu giúp chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác y tế và các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 trong bầu cử.



Theo đó, tất cả các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh đều áp dụng các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, các hoạt động của cuộc bầu cử phải thực hiện đầy đủ thông điệp 5K của Bộ Y tế. 100% điểm bầu cử được khử khuẩn trước và sau bầu cử. Công tác mua sắm vật tư, trang-thiết bị phục vụ công tác phòng-chống dịch đã được triển khai. Những người đang bị cách ly tập trung và cách ly tại nhà phải rửa tay sát khuẩn trước khi nhận và bỏ phiếu. Trước và sau khi thực hiện sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho thành viên của tổ bầu cử lưu động.



Qua kiểm tra cho thấy các địa phương cũng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 trong quy trình triển khai bầu cử. Đặc biệt, nhiều địa phương dù chưa ghi nhận ca bệnh song vẫn xây dựng các phương án rất chi tiết nhằm chủ động ứng phó ở các cấp độ khác nhau trong tình huống có dịch xảy ra trước, trong và sau bầu cử.



* P.V: Xin đồng chí cho biết vấn đề đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai như thế nào?



- Bí thư Tỉnh ủy HỒ VĂN NIÊN: Sau khi được thành lập, Tiểu ban công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội đã ban hành kế hoạch về đảm bảo an ninh trật tự bầu cử. Kế hoạch xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể, địa bàn kiểm tra, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự bầu cử cho các đơn vị là thành viên Tiểu ban. Các đơn vị, địa phương đã quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nắm chắc tình hình trên các lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu, công trình trọng điểm.



Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội bảo đảm do triển khai đồng bộ các biện pháp. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác triển khai về an ninh trật tự bám sát lịch trình, tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn được giữ vững, ổn định, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra đúng thời gian quy định.



Có thể nói, không khí của ngày hội toàn dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đang rất khẩn trương, sôi nổi. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại các địa phương đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn. Tin rằng, trong ngày 23-5 tới, cử tri Gia Lai sẽ hòa cùng cử tri cả nước, phát huy trách nhiệm của mình trước lá phiếu để sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ tài, đủ đức vào các cơ quan dân cử, góp sức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần nâng cao cuộc sống cho người dân cũng như cho sự phát triển của tỉnh nhà.



* P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

PHƯƠNG LINH (thực hiện)