Thượng tướng Võ Trọng Việt: Đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử

(GLO)- Sáng 14-4, đoàn kiểm tra, giám sát do Thượng tướng Võ Trọng Việt-Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội, Phó Trưởng tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh trật tự (ANTT) và Y tế (Hội đồng bầu cử Quốc gia) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai.

Làm việc với đoàn có đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các thành viên Tiểu ban công tác đảm bảo ANTT, an toàn xã hội (Ủy ban bầu cử tỉnh).

Chủ động triển khai

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã báo cáo tóm tắt công tác đảm bảo ANTT và y tế trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo đảm ANTT cho bầu cử.

Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT cuộc bầu cử. Công an các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tham mưu thành lập Tiểu ban bảo đảm ANTT cuộc bầu cử cấp huyện do trưởng công an cấp huyện làm trưởng tiểu ban.

Các thành viên Tiểu ban ANTT, an toàn xã hội đã chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến cuộc bầu cử để tích cực phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, ý đồ hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phối hợp làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường lực lượng bám địa bàn, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới.

Đến nay, tỉnh chưa phát hiện thông tin, tình hình ANTT có tác động, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, vùng nhiều người theo đạo… các chỉ số an ninh, an toàn đều được bảo đảm.

Bên cạnh đó, thời gian qua, tỉnh đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19. Để đảm bảo công tác y tế trước, trong và sau cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh đã chỉ đạo ngành Y tế thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phòng-chống dịch và xây dựng kế hoạch cùng các phương án ứng phó phù hợp với thực tiễn.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh-phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thi

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên khẳng định, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đều được tỉnh tập trung triển khai theo đúng kế hoạch, tiến độ và quy định của pháp luật. Đồng chí cũng thông tin với đoàn về số lượng các tổ chức bầu cử từ tỉnh đến cơ sở; số lượng, cơ cấu, thành phần ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; công tác tuyên truyền, tổ chức hội nghị hiệp thương, hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử và các nhiệm vụ liên quan khác.

“Sau khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3, chúng tôi sẽ công bố và niêm yết danh sách chính thức các ứng cử viên; đồng thời theo dõi và giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến ứng cử viên nếu có; nắm chắc và kiểm soát tốt tình hình ANTT, dịch bệnh. Song song với đó, tỉnh cũng chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cho ý kiến và triển khai các nghị quyết chuyên đề thực hiện những chương trình trọng tâm của Đảng bộ tỉnh và các dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn”-Bí thư Tỉnh ủy thông tin.

Đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử

Qua nghe báo cáo, các thành viên trong đoàn cho rằng, Gia Lai là tỉnh có địa bàn rộng, đường biên giới dài tiếp giáp với nước bạn Campuchia và tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao nên cần chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền bầu cử; tiếp tục nắm chắc tình hình hoạt động của các thế lực thù địch; tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên tuyến biên giới; giải quyết dứt điểm các vụ việc “nóng” phát sinh ở cơ sở, nhất là khiếu kiện liên quan đến công tác nhân sự; kiểm tra, rà soát lại các phương án và có thể tổ chức diễn tập thử để chọn ra phương án tốt nhất bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra thành công...

Thượng tướng Võ Trọng Việt-Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội, Phó Trưởng tiểu ban Thường trực Tiểu ban ANTT và Y tế (Hội đồng bầu cử Quốc gia) đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thi

Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Võ Trọng Việt đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Gia Lai trên tất cả các khâu, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ và quy định, tạo được sự tin tưởng trong nhân dân.

Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý, hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Campuchia đang diễn biến hết sức phức tạp, trong khi số lượng người nhập cảnh từ quốc gia này về nước ta qua địa bàn tỉnh Gia Lai tương đối nhiều. Vì vậy, tỉnh cần tiếp tục triển khai hiệu quả các phương án đã đề ra nhằm đảm bảo cuộc bầu cử sắp tới diễn ra an toàn và thành công.

