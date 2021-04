Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử đại biểu Quốc hội tại TP.Cần Thơ

Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa gửi danh sách 203 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do Trung ương giới thiệu về các địa phương để ứng cử đại biểu Quốc hội.





Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP



Ngày 16.4, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 252/NQ-HĐBCQG về phân bổ người ứng cử ở Trung ương về địa phương để ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH). Ban hành kèm theo nghị quyết này là danh sách 203 người ứng cử thuộc diện trên.



Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử tại TP.Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử tại TP.Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử tại TP.Hải Phòng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ứng cử tại TP.Đà Nẵng.



Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ ứng cử đại biểu Quốc hội tại một địa phương thuộc địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long. Các nhiệm kỳ trước, Thủ tướng ứng cử tại những địa bàn như TP.Hồ Chí Minh, TP.Hải Phòng.



Trong khối ứng cử viên thuộc cơ quan Đảng, bên cạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần thứ 5 liên tiếp ứng cử tại Hà Nội, còn có ông Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương - ứng cử tại Lào Cai; ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương - ứng cử tại Quảng Ninh; bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ứng cử tại Hòa Bình; ông Lê Minh Hưng - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng - ứng cử tại Hà Tĩnh; ông Trần Tuấn Anh - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - ứng cử tại Khánh Hòa; ông Lê Hoài Trung - Trưởng Ban đối ngoại Trung ương - ứng cử tại Thừa Thiên-Huế; bà Bùi Thị Minh Hoài - Trưởng Ban Dân vận Trung ương - ứng cử tại Đắk Lắk; ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương - ứng cử tại Lâm Đồng; ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - ứng cử tại Tây Ninh.



Khối Chủ tịch Nước, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử tại TP.Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân ứng cử tại quê nhà An Giang; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải ứng cử tại Nam Định.



Trong số 15 thành viên Chính phủ tham gia ứng cử ĐBQH, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đều ứng cử tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long ứng cử tại Kiên Giang; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ứng cử tại Vĩnh Long; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan ứng cử tại Đồng Tháp.



Khu vực Đồng bằng sông Hồng có 4 vị bộ trưởng ứng cử, gồm: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ứng cử tại Hưng Yên; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ứng cử tại TP.Hà Nội; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ứng cử tại TP.Hải Phòng; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ứng cử tại Vĩnh Phúc.



Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ứng cử tại Bà Rịa - Vũng Tàu; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ứng cử tại Kon Tum; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ứng cử tại Bình Định; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ứng cử tại Quảng Trị; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung ứng cử tại Thanh Hóa; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang ứng cử tại Thái Nguyên; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ứng cử tại Yên Bái.



Ở khối Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử tại Hải Phòng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại Hậu Giang; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ứng cử tại Thái Bình; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ứng cử tại Quảng Nam.



Ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ứng cử tại Hải Dương,



Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ứng cử tại Nghệ An; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường ứng cử tại Thanh Hóa; Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình ứng cử tại Bắc Giang; Viện trưởng VKSND Lê Minh Trí ứng cử tại TP.Hồ Chí Minh; Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh ứng cử tại Lạng Sơn.



Địa phương được phân bổ, giới thiệu nhiều ứng cử viên trung ương nhất là TP.Hồ Chí Minh với 13 người, Thủ đô Hà Nội 12 người, tỉnh Thanh Hóa 7 người, các tỉnh Nghệ An, Bình Dương, Đồng Nai mỗi địa phương 6 người, còn lại các tỉnh, thành phố khác được phân bổ, giới thiệu 2 - 4 người.



Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đã 5 khoá làm đại biểu Quốc hội. Nếu trúng cử, cả hai đều có 6 khóa liên tiếp làm đại biểu Quốc hội.



Hội nghị hiệp thương lần ba đã thông qua danh sách 205 người do các cơ quan Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tuy nhiên, danh sách giới thiệu đến các địa phương còn 203.



Hai người không có tên trong danh sách là Thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh, ứng cử khối Mặt trận (nghỉ vì lý do sức khỏe) và bà Phạm Thị Bích Ngọc - Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka - có đơn xin thôi ứng cử vì lý do gia đình.



https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-pham-minh-chinh-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-tai-tpcan-tho-900705.ldo

Theo Xuân Hải (LĐO)