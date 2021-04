Thiếu tướng Rah Lan Lâm: Bảo đảm an toàn cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Lời Tòa soạn: Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai điện tử đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

*P.V: Xin Thiếu tướng cho biết, Công an tỉnh đã triển khai những biện pháp cụ thể nào để bảo đảm an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026?

Thiếu tướng Rah Lan Lâm. Ảnh: Lê Anh - Thiếu tướng RAH LAN LÂM: Quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an và Ủy ban bầu cử tỉnh, từ nay đến ngày bầu cử (23-5), lực lượng Công an toàn tỉnh đã đặt ra quyết tâm thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm để giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. : Quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an và Ủy ban bầu cử tỉnh, từ nay đến ngày bầu cử (23-5), lực lượng Công an toàn tỉnh đã đặt ra quyết tâm thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm để giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thứ nhất, Công an tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử. Lực lượng Công an tham gia bảo đảm an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Thứ hai, chúng tôi tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền và ủy ban bầu cử các cấp tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Thứ ba, Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng, các biện pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá bầu cử của các thế lực thù địch, bọn phản động… Tăng cường công tác quản lý, giám sát, đấu tranh với số đối tượng cực đoan, lợi dụng vấn đề dân chủ, dân tộc, tôn giáo; kịp thời phát hiện âm mưu, ý đồ lợi dụng bầu cử để phát tán tài liệu, tờ rơi, truyền đơn, khẩu hiệu phản động.

Thứ tư, Công an tỉnh chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phục vụ yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự bầu cử, đặc biệt là trên không gian mạng.

Cuối cùng là chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Bảo đảm an toàn, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trước, trong và sau thời điểm diễn ra cuộc bầu cử; kiểm tra phòng-chống cháy nổ, quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất cháy, nổ, công cụ hỗ trợ. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phân luồng giao thông đảm bảo mọi hoạt động bình thường của cuộc bầu cử và việc đi lại của các đoàn cử tri thuận tiện, an toàn.

*P.V: Lực lượng Công an tỉnh đã lên phương án bảo đảm an ninh trật tự ở các điểm bầu cử như thế nào, thưa Thiếu tướng?

- Thiếu tướng RAH LAN LÂM: Với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các điểm bầu cử, Công an tỉnh đang xây dựng các phương án cụ thể, huy động lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự tại tất cả các điểm bầu cử diễn ra trên địa bàn tỉnh. Nhất là chỉ đạo lực lượng Công an các huyện, thị xã, thành phố và Công an cấp xã chủ động xây dựng phương án, phân công, bố trí lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các điểm bầu cử diễn ra tại địa phương.

*P.V: Cùng với nhiệm vụ chính trị được giao, cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện nghĩa vụ công dân. Vậy Thiếu tướng cho biết ngành sẽ tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ bỏ phiếu như thế nào?

- Thiếu tướng RAH LAN LÂM: Công an tỉnh cũng đã có phương án để toàn thể cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ công dân của mình là tham gia bỏ phiếu. Trước thời điểm ngày bầu cử, Công an tỉnh sẽ có văn bản chỉ đạo trong toàn lực lượng về việc không giải quyết nghỉ phép, nghỉ dưỡng (ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng như: công tác đột xuất, ốm đau…) cho đến hết ngày bầu cử để huy động tối đa lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và tham gia bỏ phiếu đầy đủ. Ngoài ra, đối với lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ ở các điểm bầu cử sẽ tiến hành ưu tiên bỏ phiếu sớm, sau đó triển khai thực hiện ngay nhiệm vụ được phân công.

