Công an Gia Lai kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch

(GLO)- Chiều 28-4, Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Giải pháp kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Cùng với đó, Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị nghiên cứu, thảo luận 3 nội dung: tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện những thủ đoạn của các thế lực thù địch phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; một số giải pháp trong đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay, nhất là trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhận diện âm mưu, hoạt động chống phá

Thời gian qua, các thế lực thù địch, bọn phản động và FULRO lưu vong đẩy mạnh tuyên truyền vào địa bàn tỉnh với những âm mưu, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chúng xuyên tạc chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, vu cáo chính quyền vi phạm nhân quyền và tự do tín ngưỡng tôn giáo, kích động tư tưởng cực đoan, chống đối, ly khai, tự trị trong đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức các hoạt động nhóm họp, phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”; lôi kéo, kích động người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trốn sang Campuchia, Thái Lan…

Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, chống phá. Chỉ riêng trong năm 2020, lực lượng Công an phát hiện hàng chục trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung sai sự thật, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Quang cảnh hội nghị sinh hoạt chuyên đề của Đảng ủy Công an tỉnh. Ảnh: Thúy Trinh

Tham luận tại hội nghị, Đại tá Đậu Văn Minh-Bí thư Đảng bộ cơ sở, Trưởng phòng An ninh đối nội-nhấn mạnh: “Thời gian gần đây, FULRO lưu vong tăng cường sử dụng mạng xã hội để đăng tải hình ảnh khuếch trương thanh thế, móc nối với số FULRO trong nước nhằm củng cố lòng tin, tập hợp lực lượng, gây khó khăn cho lực lượng Công an trong công tác nắm tình hình”.

Liên quan đến hoạt động chống phá trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND sắp tới, Thượng tá Tô Ngọc Tần-Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ-cho biết: “Hiện tại, lợi dụng các hoạt động chuẩn bị cho bầu cử, các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu ráo riết tìm mọi cách chống phá Đảng, Nhà nước, gia tăng các hoạt động tán phát thông tin xấu độc, giả mạo gây nhiễu loạn thông tin nhằm phá hoại, chia rẽ nội bộ, bộc lộ rõ ý đồ tự ứng cử và kích động “phong trào tự ứng cử”, đưa người vào Quốc hội, HĐND các cấp”…

Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch

Bên cạnh thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an tỉnh đang tập trung mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, răn đe, xử lý các đối tượng đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật; ngăn chặn, bóc gỡ thông tin chống phá bầu cử trên không gian mạng; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong đảm bảo tính chính thống của thông tin về cuộc bầu cử...

Đồng thời, đăng tải hơn 210 bài viết có nội dung định hướng tuyên truyền về công tác chuẩn bị bầu cử, kịp thời đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân. Nhiều bài viết có tính phản biện cao, sắc bén trong đấu tranh, vạch trần âm mưu, luận điệu xuyên tạc, phá hoại bầu cử của các thế lực thù địch. Tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có hoạt động xuyên tạc, phá hoại trước, trong và sau bầu cử.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh-nhấn mạnh: “Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch luôn phải được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Lực lượng Công an các cấp cần nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời âm mưu, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, đặc biệt là các phương thức hoạt động mới của các thế lực thù địch, phản động để kịp thời tham mưu, triển khai biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.

Cùng với đó, lực lượng Công an chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh ở địa bàn. Chú trọng việc tranh thủ già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chức sắc tôn giáo để đồng hành cùng lực lượng Công an vận động, tuyên truyền cho người dân nhận biết và cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu”.

THÚY TRINH