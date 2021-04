Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử

(GLO)- Sáng 20-4, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai tiến hành phiên họp thứ 2 để thảo luận và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh.





Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Dung



Công tác bầu cử triển khai đúng quy trình, quy định



Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử, việc thành lập Ủy ban bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri, đồng chí Nguyễn Đình Tiến-Giám đốc Sở Nội vụ-thông tin: Sau khi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 31 đồng chí. Ủy ban bầu cử tỉnh cũng thành lập 3 tiểu ban phục vụ bầu cử; 17/17 huyện, thị xã, thành phố và 220/220 xã, phường, thị trấn đã thành lập Ủy ban bầu cử đúng theo quy định; đồng thời, thành lập các tổ chức giúp việc công tác bầu cử tại địa phương.



Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo 3 đơn vị bầu cử do Hội đồng bầu cử Quốc gia ấn định; thành lập 21 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII; 176 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 1.367 Ban bầu cử HĐND cấp xã. Cùng với đó, UBND các xã, phường, thị trấn đã thành lập 1.438 tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phương Dung



Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng quy trình, đúng thời gian quy định. Ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-thông tin: Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú đúng quy trình, quy định, đảm bảo tính khách quan, dân chủ. Hầu hết người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đều được tín nhiệm cao.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức đã thống nhất lập danh sách 14 người (trong đó 4 người do Trung ương giới thiệu) đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để bầu 8 đại biểu; 119 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu 71 đại biểu; 951 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện để bầu 571 đại biểu và 8.429 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu 5.009 đại biểu.



Việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Công tác thông tin, tuyên truyền được các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đúng định hướng, bám sát tiến độ của cuộc bầu cử.

Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy-cho hay: Bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tập trung tuyên truyền có hiệu quả các văn bản liên quan đến công tác bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử; ý nghĩa, mục đích, điểm mới của cuộc bầu cử… Đặc biệt, các đơn vị, địa phương đã có nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, các pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu nhiều, nhiều cơ quan, địa phương còn tuyên truyền qua video, clip, biên soạn tài liệu, dịch ra nhiều thứ tiếng,…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh tham gia ý kiến về công tác thông tin, tuyên truyền liên quan đến bầu cử. Ảnh: Phương Dung



Tại phiên họp, các đại biểu đã đề cập đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử; công tác kiểm tra, giám sát; đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; việc niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định. Tính đến ngày 13-4-2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn tỉnh với tổng số 997.164 người. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp cả trong nước và quốc tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-cho biết: Ban Chỉ đạo phòng-chống Covid-19 của tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ công tác y tế nhằm kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Đồng thời đảm bảo công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm và kịp thời xử lý khi có tình huống đột xuất xảy ra; đảm bảo an toàn sức khỏe cho ứng cử viên, cán bộ tham gia các tổ chức bầu cử và cử tri trước, trong thời gian diễn ra các hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.



Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền



Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban bầu cử đã thảo luận và thống nhất với 2 Dự thảo: Văn bản gửi Hội đồng bầu cử quốc gia về báo cáo danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử tại tỉnh; Nghị quyết của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại 21 đơn vị bầu cử đã ấn định.



Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị Sở Nội vụ-cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh, từ nay đến ngày bầu cử (23-5) phải tổ chức ít nhất 1 đến 2 cuộc họp để đánh giá lại toàn bộ quá trình tổ chức, triển khai thực hiện công việc liên quan đến cuộc bầu cử; các cơ quan thường trực bầu cử xác định rõ các mốc thời gian, công việc cần phải làm của Ủy ban bầu cử, các thành viên Ủy ban bầu cử cũng như các cơ quan, các tổ chức bầu cử khác để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Dung



Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cùng với việc bám sát và thực hiện tốt các nội dung công việc đã được phân công của Ủy ban bầu cử, thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chuẩn bị tốt các nội dung liên quan đến công tác bầu cử, trong đó thường xuyên nắm tình hình, những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác bầu cử. Đồng thời hướng dẫn những vấn đề cụ thể liên quan đến việc tổ chức bầu cử, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; thường xuyên kiện toàn các tổ chức phụ trách bầu cử và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cuộc bầu cử;…



Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh được phân công phụ trách địa bàn tiếp tục bám sát, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các địa phương triển khai công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Các tiểu ban phục vụ, giúp việc cho Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ để thực hiện trách nhiệm được giao, đảm bao an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử; rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giải quyết đơn thư, khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử (nếu có). Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử với cường độ nhiều hơn, cụ thể hơn và chú trọng việc tuyên truyền trực quan, sinh động tại các khu vực công cộng; chuẩn bị các buổi họp báo để thông tin cụ thể về công tác bầu cử.



Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng-chống thiên tai của tỉnh phải chủ động triển khai kế hoạch, phương án ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trước, trong và sau ngày bầu cử. Giao Sở Tài Chính chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất phân bổ đầy đủ, kịp thời kinh phí tổ chức bầu cử theo quy định và quản lý chặt chẽ việc chi tiêu theo đúng chế độ, đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm.



PHƯƠNG DUNG