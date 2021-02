Vui Tết trong ngôi nhà mới

(GLO)- Năm mới đến mang theo bao niềm hân hoan và hy vọng. Với những gia đình khó khăn vừa được tổ chức Đoàn-Hội các cấp của tỉnh Gia Lai trao tặng nhà nhân ái, niềm vui ấy còn được nhân lên gấp bội.

Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đức Cơ bàn giao nhà nhân ái cho gia đình anh Rơ Mah Bíu. Ảnh: Thủy Bình

Những ngày đầu năm mới Tân Sửu, gia đình anh Rơ Mah Bíu (làng Tung, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đón nhiều khách tới chơi, vừa chúc Tết, vừa chúc mừng gia đình có căn nhà mới. Bưng ghè rượu cần mời khách, anh Bíu phấn khởi chia sẻ: Ngôi nhà mới này do Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đức Cơ trao tặng. Gia đình dọn vào nhà mới từ ngày 3-2. Được ở nhà rộng rãi, cả nhà ai cũng vui mừng, nhiều lúc cứ tưởng đang mơ.

Ngôi nhà cũ của anh Bíu vốn xập xệ, xuống cấp, rộng chỉ khoảng 16 m2. Nhà chẳng có đất sản xuất nên vợ chồng anh Bíu phải đi làm thuê suốt ngày, 3 đứa con đều đang tuổi đến trường. Với một gia đình thuộc diện hộ nghèo, tiền để sửa nhà còn khó huống gì xây dựng nhà mới. Thấu hiểu sự khó khăn của gia đình anh Bíu, Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đức Cơ đã vận động được 50 triệu đồng từ các Mạnh Thường Quân để xây nhà. Đoàn viên, thanh niên xã Ia Nan cũng góp 15 ngày công làm nhà cho gia đình anh.

Anh Bíu dẫn khách tham quan căn nhà mới rộng 38 m2, gồm 1 phòng khách và 2 phòng ngủ, nền lát gạch hoa rất sạch sẽ. Anh Bíu cho biết: “Trong ngôi nhà vẫn chưa có nhiều vật dụng sinh hoạt nhưng có nhà xây kiên cố đã là niềm vui rồi. Mình sẽ cố gắng phát triển kinh tế để con cái được học hành đến nơi đến chốn. Mình cảm ơn Đoàn Thanh niên nhiều lắm”.

Anh Nguyễn Tuấn Anh-Phó Bí thư Huyện Đoàn Đức Cơ-cho hay: “Mỗi ngôi nhà nhân ái được xây dựng không chỉ đem đến niềm vui cho các hộ nghèo mà còn là niềm vui của tổ chức Đoàn vì đã và đang thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội. An cư lạc nghiệp, chúng tôi hy vọng việc trao tặng nhà ở sẽ tạo động lực để các gia đình vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống”.

“Ngôi nhà hạnh phúc” là công trình thanh niên vừa được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Trung tâm thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam và UBND xã Kon Pne (huyện Kbang) bàn giao cho em Y Hoắt (làng Kon Hleng, xã Kon Pne) vào ngày 4-2.

Trung tâm thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với UBND xã Kon Pne bàn giao "Ngôi nhà hạnh phúc" cho gia đình em Y Hoắt (làng Kon Hleng, xã Kon Pne). Ảnh: Thủy Bình

Em Y Hoắt mồ côi mẹ từ nhỏ, sống cùng bà ngoại đã già yếu, bố thì đau ốm liên miên nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Hiện em đang học lớp 5 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Kon Pne. Những năm qua, gia đình em sống trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp trầm trọng, mái nhà dột nạt, vách che tạm bợ.

Sau khảo sát của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Trung tâm thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam đã hỗ trợ 80 triệu đồng, UBND xã Kon Pne vận động cán bộ, công chức, viên chức trong xã đóng góp và kêu gọi xã hội hóa được hơn 8 triệu đồng để xây ngôi nhà rộng 68 m2, đủ cả phòng khách, phòng ngủ và làm thêm mái hiên để che nắng mưa cho gia đình em Y Hoắt. Nhiều tấm lòng hảo tâm còn hỗ trợ cho em Y Hoắt bàn học, áo quần, cặp sách, vở, dụng cụ học tập và nhiều đồ dùng sinh hoạt như giường, chăn ấm.

Mấy ngày đầu năm mới, em Y Hoắt được nghỉ học ở nhà. Trong phòng khách rộng rãi, em Y Hoắt đang chơi đùa cùng các bạn rất vui vẻ. Nói về ngôi nhà mới này, em Y Hoắt mỉm cười cho biết: “Có nhà mới, em thích lắm. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt”.

Là người theo sát công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” từ khi khởi công đến khi bàn giao, ông Dương Quốc Điệp-Chủ tịch UBND xã Kon Pne cũng vui chung niềm vui của gia đình em Y Hoắt. Ông Điệp chia sẻ: "Từ sự hỗ trợ của tổ chức Đoàn, thêm một hộ nghèo trên địa bàn xã có nhà xây kiên cố. Với em Y Hoắt, sự quan tâm của tổ chức Đoàn sẽ tiếp thêm sức mạnh, động lực giúp em vượt qua những khó khăn, vươn lên học tập tốt để trở thành người có ích cho xã hội”.

Giúp hộ nghèo an cư là cách để tổ chức Đoàn-Hội các cấp thể hiện tinh thần trách nhiệm với công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Với những hộ nghèo, được đón Tết trong ngôi nhà mới là động lực để họ phấn đấu nhằm thay đổi cuộc sống ngày một ấm no, hạnh phúc hơn.

THỦY BÌNH