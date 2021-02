Tất bật ngày 30 Tết

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai: từ 11 giờ ngày 10-2 đến 11 giờ ngày 11-2 (tức 30 Tết), trên địa bàn xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 3 người tử vong.Tại các bến xe vận chuyển hành khách đi các tỉnh, thành phố trong cả nước có 37 chuyến xe, vận chuyển 518 lượt hành khách, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 20 chuyến xe (giảm 85,65%), giảm 485 hành khách (giảm 86,72%). Lực lượng Thanh tra Giao thông kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện và điều kiện của người lái trước khi xuất bến tại bến xe Đức Long; kết quả, đã kiểm tra 5 xe khách, tất cả đều đảm bảo điều kiện. Hoạt động vận tải, bảo đảm TTATGT chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện, lập biên bản 37 trường hợp vi phạm; tạm giữ 26 xe mô tô, 83 giấy tờ các loại, xử phạt 22 trường hợp, số tiền 54 triệu đồng.