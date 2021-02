Người dân Gia Lai tận hưởng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết

(GLO)- Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021, nhiều người dân Gia Lai đã dành thời gian để nghỉ ngơi, tiếp thêm năng lượng trước khi quay trở lại với công việc.

Sau những ngày đi chúc Tết bạn bè, người thân, ông Tống Ngọc Ngoan (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) đã dành ngày mùng 5 Tết cho bản thân và gia đình. Ông Ngoan cho biết: "Suốt 4 ngày trước, ngày nào chúng tôi cũng tất bật với việc tiếp khách, thăm bà con họ hàng, gặp gỡ bạn bè nên không có thời gian để gia đình ngồi lại sum vầy cùng nhau. Mùng 5 là ngày nghỉ cuối cùng của dịp Tết, gia đình tôi quyết định cùng nhau đi câu cá, hái rau trong khu vườn xanh mát. Đây cũng là những giây phút thư giãn để mọi thành viên trong nhà chuẩn bị năng lượng trở lại công việc sản xuất thường nhật".

Gia đình ông Tống Ngọc Ngoan (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) dành ngày nghỉ cuối để cùng nhau câu cá thư giãn. Ảnh: Ngọc Thu

Cũng dành toàn bộ thời gian của ngày mùng 5 Tết cho gia đình, bạn Hoàng Đức Hải (phường Trà Bá, TP. Pleiku)-sinh viên năm nhất Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng-cho hay: “Khi đi học xa nhà, em mới cảm nhận được giá trị của những bữa ăn gia đình. Do đó, sau mấy ngày Tết, em sẽ dành thời gian ở nhà ăn cơm và trò chuyện cùng bố mẹ”.

Đối với những người đi làm ăn xa thì ngày nghỉ Tết cuối cùng là khoảng thời gian họ dành để cùng vui vẻ bên gia đình, bạn bè trước khi lên đường trở lại nơi làm việc. Sau khi tranh thủ giúp gia đình làm việc nhà, chị Phan Thị Kiều Diễm (thôn Hòa Thành, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) hẹn gặp bạn bè tại quán cà phê để hàn huyên, tâm sự. “Trước khi quay trở lại TP. Hồ Chí Minh để làm việc vào tối nay, tôi tranh thủ giúp đỡ bố mẹ công việc nhà cũng như gặp gỡ, chia tay bạn bè. Năm mới, chúng tôi chúc nhau sự bình an và hạnh phúc”-chị Diễm chia sẻ.

Khác với mọi năm, không khí ngày mùng 5 Tết ở huyện Kông Chro khá vắng vẻ. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hầu hết hàng quán, khu vui chơi giải trí trên địa bàn đều đóng cửa trong dịp Tết. Nhiều công chức, viên chức, người lao động đã dành ngày mùng 5 Tết cho gia đình trước khi bước vào guồng quay công việc trong năm mới. Chị Lưu Thị Hồng Hoa (tổ dân phố Plei Nghe, thị trấn Kông Chro) chia sẻ: "Những ngày Tết trên địa bàn huyện khá buồn, quán cà phê hầu như không có khách lui tới, đường phố cũng vắng người đi lại. Ngoài thời gian trực cơ quan, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà với chồng con để tận hưởng không khí Tết bên gia đình. Còn nốt hôm nay nữa thôi, mai hai vợ chồng phải đi làm rồi, thời gian bên nhau sẽ không được nhiều nữa”.

Nhiều bạn trẻ dành ngày mùng 5 Tết để hàn huyên với bạn bè trước khi trở lại nơi học tập, làm việc. Ảnh: Ngọc Minh

Chị Nguyễn Thị Nga (tổ 1, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) sử dụng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết này cho việc ở nhà “hoạch định lại công việc”. Theo chị, cách này không chỉ giúp bản thân thoát khỏi tình trạng quen với việc ăn chơi suốt mùa nghỉ Tết mà còn giúp “lên dây cót” tinh thần cho những ngày làm việc sắp tới. Tối mùng 5, sau khi quây quần với gia đình bên mâm cơm ấm áp, chị Nga sẽ lên xe vào lại TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục công việc.

Bước qua năm mới, điều chị Nga kỳ vọng là dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng được kiểm soát để chị thực hiện kế hoạch của mình. “Tôi dự định giữa năm nay sẽ trở về TP. Pleiku mở salon tóc chuyên nghiệp. Tôi đang rất háo hức với kế hoạch của mình. Do đó, điều mong ước đầu năm của tôi là dịch bệnh sớm được kiểm soát, mọi người đều bình an và thuận lợi trong công việc”-chị Nga cho biết.

Sau khoảng thời gian nghỉ Tết sum vầy cùng gia đình, anh Nguyễn Tiến Sỹ (tổ 4, phường An Bình, thị xã An Khê) đang chuẩn bị hành trang để bắt đầu cho công việc của một năm mới. Anh Sỹ chia sẻ: “Do ảnh hưởng của dịch bệnh, hạn chế tập trung đông người nên dịp Tết này, cả nhà tôi chỉ tổ chức nấu ăn tại nhà. Hôm nay, tôi chia tay gia đình để đi làm xa, tiếp tục với guồng quay công việc. Năm mới, tôi tin rằng Việt Nam chúng ta sẽ đánh bại đại địch Covid-19 và mong ước gia đình, người thân luôn bình an, khỏe mạnh; công việc của tôi được xuôi chèo, mát mái”.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 7 ngày nghỉ Tết Tân Sửu (từ 11 giờ ngày 9-2 đến 11 giờ ngày 16-2), trên địa bàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 12 người chết và 3 người bị thương (tăng 3 vụ, tăng 7 người chết và giảm 4 người bị thương so với cùng kỳ năm 2020). Lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự đã lập biên bản 491 trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, tạm giữ 1 ô tô, 79 mô tô, 267 giấy tờ xe các loại; tước 7 giấy phép lái xe có thời hạn, xử phạt 494 trường hợp với số tiền 217,8 triệu đồng.

NHÓM PHÓNG VIÊN