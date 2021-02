Mùa xuân của lính Biên phòng

(GLO)- "Đồn là nhà, biên giới là quê hương". Vì lẽ đó nên ngoài thời gian tuần tra, huấn luyện, người lính Biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai luôn dành thời gian chăm chút cho "ngôi nhà chung" ấy. Những ngày này, "ngôi nhà chung" trở nên thật đẹp, thật ấm áp trong nắng xuân.

Những ngày cận Tết, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) được tô thêm sắc thắm bởi nhiều loài hoa. Sắc vàng rực rỡ của hoa cúc, hoa mai; sắc đỏ kiêu sa của hoa hồng; màu tím giản dị của hoa bìm bìm; hay những cây hoa sao nhái (cánh bướm) mỏng manh, đủ sắc đung đưa trong nắng gió. Song có lẽ rực rỡ hơn cả phải kể đến hoa hướng dương. Tất cả các trục đường trong khuôn viên đơn vị đều được điểm xuyết bởi các chậu hoa hướng dương khiến không khí ngày xuân càng thêm rộn ràng.

Đại úy Nguyễn Thanh Bảo-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn-cho biết: Đây là năm đầu tiên đơn vị trồng hoa hướng dương để đón Tết. Khoảng 3 tháng trước, cán bộ, chiến sĩ bắt đầu làm các bầu đất, tiến hành gieo hạt, hàng ngày chăm sóc cho cây phát triển, nở hoa đúng dịp Tết. Ngoài hướng dương, Đồn Biên phòng Ia Pnôn còn trồng thêm một số loài hoa khác và bố trí, sắp xếp hài hòa trong khuôn viên tạo cảnh quan môi trường sáng, đẹp, giúp bộ đội vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ người thân trong những ngày Tết.

Hoa hướng dương được bố trí khắp các trục đường trong khuôn viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn. Ảnh: Phương Dung

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên nhiều tháng qua, Đồn Biên phòng Ia Pnôn luôn duy trì nghiêm các tổ chốt dọc tuyến biên giới do đơn vị quản lý. Cán bộ, chiến sĩ thay phiên nhau bám chốt 24/24 giờ, vừa đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid-19, vừa giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Thiếu tá Nguyễn Lê Giang-nhân viên phòng-chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Ia Pnôn-chia sẻ: “Những năm trước, tình hình ổn hơn, anh em luân phiên nhau tranh thủ về thăm nhà, đón Tết. Riêng năm nay, anh em đều xác định rõ nhiệm vụ ngay từ đầu nên ai nấy đều yên tâm bám chốt, tăng cường tuần tra, nêu cao cảnh giác, đấu tranh có hiệu quả với những hoạt động vi phạm chủ quyền an ninh biên giới, xuất nhập cảnh trái phép”.

Chia sẻ thêm về không khí đón Tết tại chốt phòng-chống dịch Covid-19, Thiếu tá Giang cho biết: “Đơn vị luôn quan tâm, đảm bảo đầy đủ về vật chất, tinh thần cho anh em. Để tạo thêm không khí ngày xuân, ngoài chậu hoa cúc, hoa hướng dương được chở từ đơn vị ra, anh em cũng tìm thêm 1 cành mai về chưng những ngày Tết”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động trang trí cành đào đón Tết. Ảnh: Phương Dung

Tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (huyện Chư Prông), công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2021 cũng rộn ràng. Những dãy nhà được chỉnh trang gọn gàng; từng chậu cảnh được chăm chút kỹ lưỡng; các biển, bảng được sơn sửa và kẻ vẽ lại như mới; băng rôn, khẩu hiệu “Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu”, “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ” được cắt dán đẹp mắt.

Trung tá Nguyễn Hữu Quyết-Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động-cho hay: Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội trong những ngày Tết được đơn vị đặc biệt quan tâm, nhất là công tác đảm bảo hậu cần. Trước đó, đơn vị đã chủ động về nguồn rau xanh, sạch đưa vào bữa ăn hàng ngày; đồng thời nuôi heo, bò, gà và đào ao thả cá để cải thiện thêm bữa ăn cho bộ đội.

Để đảm bảo đời sống tinh thần cho bộ đội trong những ngày trước, trong và sau Tết, đơn vị cũng trang trí nhiều chậu hoa quanh khuôn viên, nhà bát giác, các dãy nhà trung đội. Bên cạnh đó, đơn vị cũng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui xuân cho bộ đội, như: hái hoa dân chủ đêm Giao thừa; tổ chức các hoạt động văn hóa-thể thao trong những ngày Tết như: bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố.

Chiến sĩ Nguyễn Quốc Hậu-bộ phận Hậu Cần, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động-trải lòng: “Nhờ các anh trong đơn vị thường xuyên thăm hỏi, động viên nên tôi cũng bớt nôn nao, nhớ nhà”. Với Hậu, Tết trong quân ngũ rất thú vị, không khí vô cùng vui tươi, ấm áp. Mọi người cùng chung tay dọn dẹp, gói bánh chưng, trang trí cành mai, cành đào, sửa soạn bàn thờ Bác… “Em nghĩ đây có lẽ là cái Tết ấn tượng nhất và cũng đặc biệt nhất trong cuộc đời mình”-Hậu nói.

“Vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ” phòng-chống dịch, trao đổi thêm về điều này, Trung tá Quyết thông tin: Hàng tuần, đơn vị đều tiến hành phun thuốc khử khuẩn 2 lần xung quanh doanh trại và chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ làm tốt công tác vệ sinh, phòng dịch. Đặc biệt, đơn vị luôn khuyến cáo cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt thông điệp 5K (khẩu trang-khử khuẩn-khoảng cách-không tụ tập đông người-khai báo y tế) để đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch.

PHƯƠNG DUNG