Gia Lai mùng 3 Tết nắng đẹp người dân hân hoan

(GLO)- Dưới tiết trời nắng đẹp của ngày mùng 3 Tết Tân Sửu 2021, khắp nơi trên địa bàn tỉnh Gia Lai, người dân tiếp tục hân hoan tận hưởng trọn vẹn không khí mùa xuân. Nhiều tiểu thương các chợ đã mở hàng trở lại. Đặc biệt, mùng 3 Tết năm nay trùng với ngày Valentine nên phố phường và lòng người cũng trở nên rộn ràng, ngập tràn yêu thương với chocolate và hoa hồng...

Cá đồng là mặt hàng được nhiều người chọn mua trong phiên chợ đầu năm mới. Ảnh: Hồng Thi

Phiên chợ ngày xuân

6 giờ sáng mùng 3, một số tiểu thương và người dân đã đưa các mặt hàng ra bày bán tại các khu chợ trên địa bàn TP. Pleiku. Không có nhiều mặt hàng như chợ thường ngày, chợ phiên đầu năm đa phần chỉ trầu cau, rau củ quả, tôm cá và hoa trái nhưng vẫn thu hút khá đông người bán lẫn người mua. Khách hàng ngoài việc “mua lộc” đầu năm còn có nhu cầu mua thực phẩm thiết yếu cho gia đình. Còn tiểu thương thì mở hàng để “lấy ngày” đẹp, mong một năm buôn bán may mắn, thuận lợi. Nhìn chung, nhu cầu khách hàng ngày đầu năm không lớn và giá cả thực phẩm vì thế cũng không tăng nhiều so với trước Tết Nguyên đán.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu-tiểu thương tại Trung tâm Thương mại Pleiku-cho biết: “Hôm nay được ngày nên tôi quyết định buôn bán trở lại để phục vụ nhu cầu của người dân. Dù mới mùng 3 Tết nhưng đã có khách hàng đến mua. Chuyện kỳ kèo trả giá như thường lệ giữa người mua, kẻ bán không xuất hiện trong những phiên chợ đầu năm. Thay vào đó là những nụ cười tươi và lời chúc bình an, may mắn trong năm mới. Khách hàng ai cũng nhanh tay lựa chọn cho mình những thực phẩm tươi ngon để về nấu mâm cơm cúng tiễn ông bà sau 3 ngày về ăn Tết cùng con cháu”.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân làng Ốp (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cũng đã mang rau củ ra chợ để bán. Chị Dang (làng Ốp) chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, cứ mùng 3 Tết là mình ra vườn hái rau sạch mang ra chợ bán. Không khí của phiên chợ đầu năm rất vui. Ai cũng chúc nhau một năm mới bình an, hạnh phúc".

Tại chợ An Khê, việc mua bán diễn ra sôi động vào ngày mùng 3 Tết. Ảnh: Ngọc Minh

Những phiên chợ đầu năm luôn mang ý nghĩa về tài lộc và may mắn. Bởi vậy, nhiều người dân xã Thành An (thị xã An Khê) đã có mặt tại khu vực chợ xã để giao thương, mua bán. Thực phẩm, rau củ mang đến phiên chợ đa phần là “cây nhà lá vườn” như: cau, trầu, rau củ quả, trái cây, hoa tươi, gà, vịt, cá đồng...

Chị Nguyễn Thị Hoàng (thôn 5, xã Thành An) cho hay: “Năm nay, gia đình có trồng vài sào rau sạch nên sáng sớm mùng 3 Tết, tôi mang ít cà chua, dưa leo xuống chợ bán. Với quan niệm lấy lộc đầu năm nên không có chuyện nói thách hay trả giá mà ai cũng vui vẻ trong quá trình mua bán. Đây cũng là dịp để chị em chúng tôi gặp gỡ, chúc nhau một năm mới làm ăn suôn sẻ, sức khỏe dồi dào”.

Vừa tranh thủ lựa bó hoa lay ơn đỏ thắm cùng cau trầu, bà Trần Thị Sương (thôn 3, xã Thành An) vui vẻ cho hay: “Phiên chợ đầu năm chỉ diễn ra trong vài tiếng đồng hồ nên tôi phải ra chợ từ sáng sớm. Sau khi bán xong mớ cá rô phi kéo lên từ ao chiều tối qua, tôi tranh thủ mua sắm ít rau củ, thực phẩm và hương hoa để về làm mâm cơm cúng đưa ông bà. Giá cả các mặt hàng tươi sống ngày Tết cũng không tăng bao nhiêu so với ngày thường. Năm nay, vì dịch bệnh nên lượng người đi chợ cũng không đông đúc bằng những năm trước, tuy nhiên, không khí vẫn rất nhộn nhịp và vui vẻ”.

Không khí mua bán tại Trung tâm Thương mại Pleiku rất vui vẻ, thân tình. Ảnh: Trần Dung

Từ mờ sáng, tại chợ An Khê đã có rất nhiều tiểu thương bày bán thực phẩm tươi sống, rau xanh, hoa, trái cây. Sắp xếp mấy bó rau, mớ dưa leo, đậu cove lên tấm bạt, bà Nguyễn Thị Hường chia sẻ: “Tôi bán rau ở chợ An Khê được hơn 10 năm rồi. Sáng mùng 3 Tết, tôi bán lấy ngày nên dậy sớm xuống các nhà vườn lựa mua rau quả tươi ngon rồi đem ra chợ bán. Tuy có vất vả nhưng tôi cảm thấy vui vì làm cầu nối giữa bà con sản xuất với người tiêu dùng. Giá các mặt hàng không tăng, thậm chí một số mặt hàng còn rẻ hơn trước Tết như: dưa leo, cà chua đồng, hành, ngò, rau thơm".

Sau 2 ngày vui xuân, đón Tết, các hoạt động mua bán cũng đã trở lại bình thường tại huyện Đak Pơ. Nhiều tiểu thương buôn bán rau ở xã Tân An, Cư An đã tất bật đóng hàng để kịp cung ứng cho thị trường. Chị Phạm Thị Thuận (thôn Hiệp An, xã Cư An) vui vẻ nói: “Khách hàng ở Thừa Thiên-Huế và TP. Đà Nẵng đã gọi lấy 1.000 bó ngò, 6 tạ hành và hơn 1 tạ đậu cove. Mặc dù lượng hàng không nhiều nhưng đây là tín hiệu vui cho một năm buôn may bán đắt của chúng tôi”.

Valentine ngày Tết

Năm nay, Ngày lễ tình nhân trùng với ngày mùng 3 Tết nên nhiều người dân đã kết hợp vui xuân cùng với các hoạt động ý nghĩa của Valentine. Trên khắp các tuyến phố ở Pleiku đều rực rỡ sắc màu của hoa hồng và chocolate. Không khí của ngày Tết nhộn nhịp và rực rỡ hơn hẳn vì vô số những món quà được trưng bày dọc bên đường khiến lòng người cũng rộn ràng, hào hức.

Chị Thái Thị Kiều (phường Hoa Lư) cho biết: “Tôi đã tự tay làm những chiếc bánh chocolate và bó hoa đủ màu sắc, hình dáng để bán cho khách trong ngày Valentine. Sau khi đưa ra bán tại ngã ba Hoa Lư, tôi đã nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhiều người tỏ ra thích thú với sản phẩm chocolate “handmade” của tôi”.

Tranh thủ đi mua quà Valentine từ sáng sớm, bạn Nguyên Anh (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) cho hay: “Năm nay, vì dịch bệnh nên em mua quà tặng sớm, sau đó sẽ tổ chức ăn uống tại nhà chứ không đi chơi như mọi năm. Em thấy như vậy cũng rất ý nghĩa”.

Chị Thái Thị Kiều (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) bán hoa và chocolate "handmade" trong ngày Valentine. Ảnh: Ngọc Thu

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2021 (từ ngày 9-2 đến 14-2), trên địa bàn xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 7 người tử vong. Nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông được xác định là do người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, không chú ý quan sát… Cũng trong khoảng thời gian này, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản 446 trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ với số tiền là 214 triệu đồng; tạm giữ 1 xe ô tô, 67 xe mô tô, tước 7 giấy phép lái xe có thời hạn.

Theo ghi nhận của phóng viên, do ngày Valentine năm nay trúng vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán nên các loại hoa cũng trở nên khan hiếm và tăng giá so với ngày thường. Thế nhưng, để thể hiện tình cảm của mình, mọi người thường không bận tâm nhiều đến giá cả, chỉ mong thể hiện được tình cảm của mình và cùng nhau đón một năm mới an lành, hạnh phúc.

Chị Nguyễn Thị Định (thị trấn Phú Hoà, huyện Chư Păh) cho biết: "Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sức mua năm nay giảm nhiều so với các năm trước. Tuy vậy, cửa hàng của tôi vẫn không vắng bóng người mua. Hộp chocolate khoảng 250 gram có giá từ 150 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng; hoa hồng có giá từ 15 ngàn đồng đến 20 ngàn đồng/bông (tùy theo từng cách trang trí bó hoa)”.

Dịp lễ tình nhân năm nay hòa chung trong không khí sum vầy của ngày Tết cổ truyền, vì vậy, khá nhiều các bạn trẻ đã bày tỏ tấm lòng hiếu thuận của mình thông qua việc mua hoa về cho bố mẹ tặng nhau. Chọn một bó hoa hồng lụa có màu sắc nhã nhặn, chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (thị trấn Kbang, huyện Kbang) vui vẻ bày tỏ: “ Bó hoa này tôi chọn giúp cho bố. Ngày Valentine này, bố rất muốn tặng mẹ một bó hoa nhưng ngại đi mua nên ông nhờ con gái. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì bố mẹ luôn yêu thương nhau. Mong rằng mùa xuân nào bố mẹ cũng sum vầy với con cháu như vậy”.

Không chỉ có hoa hồng, chocolate mà các mặt hàng khác như thú bông, hoa giấy, gấu bông… cũng rất được ưa chuộng. Những mặt hàng này cũng được bày bán rất phong phú, đa dạng để mọi người có thể thể hiện tình cảm với một nửa của mình trong ngày lễ tình nhân.

NHÓM PHÓNG VIÊN