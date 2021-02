Đầu năm mua muối cầu may

(GLO)- Người Việt quan niệm "đầu năm mua muối" sẽ mang lại nhiều may mắn. Để đáp ứng nhu cầu này, ngày mùng 1 Tết Nguyên đán năm nay, nhiều người ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã đưa muối tới các sân chùa để bán cho người đi lễ. Mặt hàng này khá đắt khách trong ngày đầu năm mới.



Mua muối đầu năm là một tục lệ đẹp của người Việt với niềm tin muối là thứ có thể xua đuổi điều xấu, mang lại những điều tốt lành cho gia đình. Muối cũng thể hiện tình cảm thắm thiết, mặn nồng, gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, họ hàng, làng xóm và đối tác làm ăn.

Bà Lê Thị Thao (phường Đống Đa, TP. Pleiku) đã có hơn 5 năm gắn bó với công việc bán muối trong ngày mùng 1 Tết. Với bà, bán muối trong ngày đầu năm là công việc mang lại nhiều niềm vui. Cả người bán, người mua đều vui vẻ bởi theo họ, muối sẽ mang lại sự may mắn trong năm mới.

Bà Thao tâm sự: “Thường thì ngày mùng 1, tôi sẽ bỏ muối vào chiếc túi đỏ nhỏ xinh, kèm theo một chiếc bật lửa và bán với giá 10.000 đồng đến 20.000 đồng/túi. Mọi người sau khi lễ chùa sẽ ra mua lộc đầu năm. Không khí mua bán rất thân tình”.

Người dân mua muối trong ngày đầu năm để cầu may mắn. Ảnh: Trần Dung



Ngày mùng 1 Tết, trước cổng những ngôi chùa ở TP. Pleiku luôn có những hàng muối. Người bán thường là phụ nữ lớn tuổi. Theo nhiều người bán muối tại chùa Vĩnh Nghiêm (đường Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku) thì việc bán muối đầu năm không đặt nặng chuyện giá cả. Người bán quan niệm, bán muối để đem đến may mắn, thuận lợi cho mọi người cũng là cách để mình tạo phúc trong ngày đầu năm.

“Tôi bán muối ở đây cũng được 3 năm nay. Cứ 6 giờ sáng mùng 1, tôi đưa khoảng 10 kg muối đã được chia nhỏ ra các túi đến cổng chùa ngồi bán. Khách mua rất nhiều nhưng tôi cũng chỉ bán hết chừng ấy là về thôi. Cứ 1 kg tôi chia ra được 10 túi nhỏ, mỗi túi có giá 10.000 đồng. Cứ như vậy, tới xế chiều mùng 1, tôi sẽ dọn dẹp quay về nhà”-bà Hồ Thị Khẩn (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) chia sẻ.

Túi lộc bao gồm muối, gạo và hộp diêm. Ảnh: Trần Dung



Sau khi lễ chùa đầu năm, nhiều người ra cổng chùa chọn mua cho mình một túi muối mang về. Người mua có thể thoải mái lựa chọn các loại túi to nhỏ theo mức giá tiền nhưng phần nhiều họ chọn những gói muối nhỏ có giá 10.000 đồng đến 20.000 đồng. Người bán tay nhanh tay thân thiện đưa người mua túi muối như gửi trao sự may mắn, hanh thông cho khách.

Vừa mua gói muối từ cụ già bán ở cổng chùa, anh Trần Văn Hùng (xã Trà Đa, TP. Pleiku) phấn khởi cho hay: “Tôi quan niệm đầu năm mua muối thì cả năm sẽ làm ăn phát đạt, may mắn, thuận lợi. Muối cũng thể hiện tình cảm gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Mặc dù giá bán tăng cao hơn rất nhiều so với ngày thường song người mua ai nấy đều vui vẻ bởi tin rằng muối sẽ mang lại niềm vui, sự may mắn cho năm mới”.

Chị Nguyễn Thị Minh Tâm (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) cho biết: "Hạt muối có sự kết tinh cao, màu trắng trong tượng trưng cho sự sạch sẽ và tinh khiết, cũng là biểu trưng cho tình cảm tốt đẹp. Bởi vậy, không năm nào mà tôi không mua muối trong ngày đầu năm mới”.

TRẦN DUNG