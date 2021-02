Cách chọn hoa chơi Tết để rước lộc đầu năm

Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, hãy “bỏ túi” những kinh nghiệm chọn hoa chơi Tết để rước lộc vào nhà.





Giáp Tết là thời điểm mỗi gia đình lựa chọn những loại hoa đẹp, tươi để trang trí lại ngôi nhà của mình. Bởi khi thấy hoa đua sắc, lòng người rạo rực, háo hức đón Xuân hơn.



Cách chọn hoa chơi Tết trước có ý nghĩa



Thông thường, hoa chơi Tết có màu sắc tươi tắn, rực rỡ như: vàng, đỏ, hồng... Vì những gam màu này thường mang ý nghĩa tượng trưng cho sức sống, sự may mắn, đem đến sự ấm áp gia đình dịp đầu năm. Lưu ý, bạn không nên chọn quá nhiều màu để tránh cảm giác rối mắt.



Dịp Tết, bạn cũng không có nhiều thời gian thay hoa liên tục. Do đó, để giữ hoa tươi lâu bạn nên chọn hoa ngày Tết chất lượng và chú ý đến việc chăm sóc hoa đúng cách. Ví dụ, cho các chậu hoa, cây cảnh ra sân buổi tối để hoa tươi hơn; cắt tỉa bỏ lá vàng, hoa đã héo.



Xu hướng hoa tươi đón Tết 2021



Nụ tầm xuân



Bên cạnh hoa đào, hoa mai, nhiều người cũng chọn nụ tầm xuân để chơi Tết. Nụ tầm xuân mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng, niềm tin và nghị lực mạnh mẽ.



Lan Hồ Điệp



Chơi Tết bằng Lan Hồ Điệp cũng là một gợi ý không tồi dành cho căn nhà bạn. Bởi loài hoa này mang ý nghĩa tâm linh tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ.



Thế nên, loài hoa này cũng thường được đặt lên bàn thờ tổ tiên bên cạnh mâm ngũ quả 3 ngày Tết để cầu chúc mọi việc hoàn mỹ, như ý trong năm mới.



Hoa mai



Ngày Tết không thể thiếu hoa Mai, đặc biệt là người miền Nam. Hoa mai tượng trưng cho may mắn, thiện lành. Màu vàng của hoa Mai là màu của sự hi vọng, ánh sáng, phú quý và may mắn.



Mai không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên, ông bà khi chưng tết; thấy hoa mai là thấy mùa xuân, là thời điểm gia đình sum họp, chúc nhau những điều tốt lành.



Hoa Mai chơi Tết tượng trưng cho may mắn, thiện lành. Ảnh: H. Trang



Hoa Đào



Đối với người miền Bắc, thấy hoa đào nở là thấy Tết. Loài hoa này tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở. Hoa đào khiến con người tràn đầy sức sống, hi vọng về những điều tốt đẹp trong tương lai.





Hoa đào tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở...



Cây phát tài, phát lộc



Nhiều gia đình chọn cây phát tài, phát lộc để chơi Tết. Ngay như tên gọi của loại cây này, gia chủ mong muốn một năm mới nhiều tài, lộc sinh sôi cho cả gia đình.



Hoa cúc



Hoa cúc tượng trưng cho sức khỏe, sự trường thọ, lòng hiếu thảo



Hoa cúc cũng được nhiều gia đình lựa chọn để cắm lên ban thờ, dâng tổ tiên. Loài hoa này tượng trưng cho sức khỏe, sự trường thọ, lòng hiếu thảo của con cái dành cho tiền nhân.



