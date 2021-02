An Khê: Sôi động thị trường giỏ quà Tết

(GLO)- Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2021, dù tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp nhưng thị trường giỏ quà Tết ở thị xã An Khê vẫn khá sôi động.



Một dãy cửa hàng bán giỏ quà Tết ở thị xã An Khê. Ảnh: Phương Thanh



Dạo quanh các cửa hàng tạp hóa, các trang bán hàng trực tuyến tại thị xã An Khê… vào thời điểm này có thể thấy không khí mua sắm khá sôi động. Một số cửa hàng lớn, ở vị trí thuận lợi có thể bán vài chục đến cả trăm giỏ quà mỗi ngày. Mặt hàng giỏ quà Tết đã được trang trí bắt mắt, có giá phổ biến từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng/giỏ.



Chị Lê Thị Ngọc Trâm-chủ một tiệm bán bánh kẹo trên đường Bùi Thị Xuân-chia sẻ: "Dịp này, cửa hàng của tôi có làm những giỏ hàng để các cơ quan, ban ngành, đoàn thể hay cá nhân làm quà biếu tặng. Tôi thường chọn những mặt hàng của các thương hiệu nổi tiếng như Bibica, Richy, Kinh Đô… đáp ứng các tiêu chí của khách hàng như bắt mắt, giá cả phải chăng”.



Khách hàng lựa chọn giỏ quà Tết. Ảnh: Phương Thanh



Vừa lựa chọn những giỏ quà Tết, chị Nguyễn Thị Thy (phường An Phú, thị xã An Khê) chia sẻ: “Tôi có thành lập một vũ đoàn chuyên múa đám cưới tại các nhà hàng, các cơ sở dịch vụ tiệc cưới lưu động. Nhân dịp Tết đến, xuân về, tôi cũng chọn mua những giỏ quà để gửi tặng, tri ân các nhà hàng tiệc cưới đã đồng hành với vũ đoàn chúng tôi suốt một năm qua”.



Sau mấy ngày chững lại do tâm lý người dân e ngại dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, đến nay, hoạt động mua bán hàng Tết tại thị xã An Khê đã sôi động trở lại. Chính quyền, ngành chức năng địa phương vừa tạo thuận lợi cho người dân mua bán hàng hóa, vừa thực hiện nghiem các quy định về an toàn phòng-chống dịch Covid-19.



Bà Trần Thị Khuyên-Bí thư Đảng ủy phường An Phú-cho biết: "Phường An Phú là trung tâm thương mại của thị xã, trong dịp Tết tập trung lượng hàng hóa khá lớn phục vụ cho người dân các xã, phường khác đến mua sắm. Để đảm bảo cho người dân đón một cái Tết an toàn, phường tập trung thực hiện các nội dung tuyên truyền đến các hộ kinh doanh cá thể và bà con phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch. Phần lớn bà con đã chấp hành tốt. Hy vọng với quyết tâm phòng-chống dịch, bà con sẽ được đón một mùa xuân vui tươi, an toàn”.



PHƯƠNG THANH