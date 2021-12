Điểm sáng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn

(GLO)- Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn” do Sở Giáo dục và Đào tạo phát động. Không gian sư phạm của trường đã góp phần giáo dục học sinh nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, hình thành lối sống văn minh cho thế hệ trẻ ngay từ tuổi học đường.

Trong 5 năm qua, Trường THPT Phạm Văn Đồng trồng nhiều cây bóng mát, cây ăn quả, bồn hoa, thảm cỏ tạo cảm giác thoải mái cho cán bộ, giáo viên và học sinh sau các giờ học tập, giảng dạy và lao động. Các phòng học đều được bố trí hệ thống rèm che nắng, đảm bảo thoáng mát, thẩm mỹ. Trường có hệ thống nước uống hợp vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm. Trường thường xuyên tổ chức cho giáo viên và học sinh lao động dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây xanh nhằm giáo dục cho các em tình yêu lao động, ý thức bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, 5 năm qua, nhà trường đã phát động phong trào trang trí lớp học; sơn, vẽ tranh trang trí tường rào... Các hoạt động này được học sinh hưởng ứng tích cực, Ban đại diện cha mẹ học sinh và người dân đánh giá cao. Đồng thời, nhà trường có kế hoạch xây dựng bổ sung, hoàn thiện hệ thống bồn hoa, cây cảnh, sân chơi... đảm bảo tính thẩm mỹ, tiết kiệm, hiệu quả; sắp xếp lại bảng biểu, tranh ảnh, áp phích tuyên truyền đảm bảo tính thẩm mỹ và giáo dục, phù hợp với tâm sinh lý của học sinh. Các phòng học, phòng chức năng, hành lang, cầu thang, sân trường… được trang trí bằng các hình ảnh, câu khẩu hiệu có tính giáo dục cao. Thực hiện nghiêm quy chế ứng xử, nếp sống văn hóa, xây dựng nhà trường hạnh phúc, từng bước theo hướng hiện đại. Hầu hết cán bộ, giáo viên, học sinh có ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường; sống hài hòa, thân thiện với thiên nhiên; trường học thực sự là một địa chỉ văn hóa, góp phần tích cực hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông trao giải A Giải thưởng môi trường tỉnh lần thứ II-2020 cho Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai). Ảnh: Hồng Thương

Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu nhà trường cũng đặc biệt quan tâm xây dựng trường học an toàn, từng bước trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy và các bảng biểu hướng dẫn đúng theo quy định. Hệ thống thiết bị trong lớp, hành lang được thiết kế, sắp xếp gọn gàng, vững chắc; đồng thời, phối hợp với phụ huynh học sinh thường xuyên giáo dục, nhắc nhở các em ý thức phòng tránh tai nạn thương tích và thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông, an ninh học đường...

Mô hình “Trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn” của Trường THPT Phạm Văn Đồng đã được nhiều đơn vị trường học trong tỉnh đến tham quan, học tập để nhân rộng. Với những kết quả nổi bật đó, nhà trường đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 2 bằng khen và đạt giải A Giải thưởng môi trường tỉnh lần thứ II-2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Để đạt được kết quả trên, cấp ủy, Ban Giám hiệu, các đoàn thể nhà trường phải thống nhất, quyết tâm xây dựng kế hoạch “Trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn” phù hợp điều kiện và bám sát chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về “Xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn”. Bên cạnh đó, Hội đồng sư phạm nhà trường cùng các đoàn thể, tổ bộ môn, giáo viên và học sinh quyết tâm cao, bám sát các nội dung, tiêu chí của kế hoạch để thực hiện nhằm mục tiêu giáo dục cho học sinh ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan sư phạm xanh-sạch-đẹp-an toàn.