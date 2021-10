Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí

(GLO)- Các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh chủ yếu do bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông, hoạt động xây dựng, sản xuất công nghiệp. Do vậy, các ngành chức năng đã tăng cường các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí ngay từ đầu nguồn phát thải.

Bà Lương Thị Tuyết Vinh-Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cho hay: Để kiểm soát các nguồn khí thải gây ô nhiễm môi trường, Sở TN-MT đã ban hành nhiều văn bản tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ phải chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường. Đồng thời, Sở tổ chức hội thảo, tập huấn nhằm phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó có các nội dung về bảo vệ môi trường không khí để các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn biết và thực hiện.

Bên cạnh đó, Sở TN-MT cũng thường xuyên kiểm tra, yêu cầu chủ các cơ sở sản xuất thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường không khí. Theo đó, đối với các chủ dự án, đơn vị quản lý, thi công các công trình xây dựng, giao thông, cơ sở khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng phải thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu phát tán bụi, khí thải ra môi trường xung quanh như che chắn công trình, phế thải xây dựng, phun nước, rửa đường, rửa xe ra vào công trình. Đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, Sở yêu cầu thực hiện các biện pháp kiểm soát, xử lý khí thải, đặc biệt là các cơ sở có phát sinh nguồn bụi, khí thải lớn, có nguy cơ cháy nổ cao; khuyến khích thay thế các loại máy móc, dây chuyền công nghệ lạc hậu bằng dây chuyền công nghệ hiện đại ít gây ô nhiễm; đôn đốc, giám sát các cơ sở thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc khí thải tự động và truyền dữ liệu về Sở TN-MT.

Ông Trần Xuân Thắng-Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng Khu Kinh tế tỉnh-cho hay: Tại Khu Công nghiệp Trà Đa có 44 dự án đang hoạt động, trong đó có 6 dự án phát sinh khói bụi gây ảnh hưởng tới môi trường không khí. Công ty đã yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, đặc biệt là xử lý tốt nước thải, chất thải rắn và đầu tư về công nghệ để xử lý khí thải; đồng thời, phối hợp kiểm tra lấy mẫu phân tích nước thải, khí thải tại các cơ sở này để theo dõi.

Sở Tài nguyên và Môi trường đầu tư lắp đặt 3 trạm quan trắc khí thải tự động liên tục để theo dõi chất lượng không khí trên địa bàn. Ảnh: Hồng Thương

Còn ông Nguyễn Quang Trị-Giám đốc Công ty TNHH Tân Ia Băng (Khu Công nghiệp Trà Đa) thì cho hay: Công ty chuyên sản xuất giấy cuộn với công suất 15 tấn/ngày. Trong quá trình sản xuất có phát sinh bụi từ khí thải lò hơi. Công ty đã xây dựng bể hơi nước để làm lắng các hạt bụi trong khói nhằm tránh phát tán ra ngoài môi trường. “Tuy hệ thống xử lý khí thải này chưa đảm bảo xử lý triệt để nhưng giảm hẳn bụi từ khí thải lò hơi ra môi trường. Ngoài ra, đơn vị cũng tổ chức lấy mẫu quan trắc để theo dõi các chỉ số trong khí thải nhằm kịp thời điều chỉnh, giảm nguy cơ xảy ra sự cố môi trường”-ông Trị cho hay.

Hoạt động của phương tiện giao thông cũng là một trong những đối tượng gây ô nhiễm môi trường không khí chủ yếu. Để hạn chế tình trạng này, Sở TN-MT và các sở, ngành liên quan cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp vận tải thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện; yêu cầu các chủ phương tiện chở vật liệu xây dựng che chắn cẩn thận để không phát sinh bụi; thực hiện đăng kiểm đối với các xe ô tô, cơ giới. Ông Tăng Xuân Kiên-Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái (Sở Giao thông-Vận tải) cho biết: Đối với xe ô tô, xe cơ giới, các đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm soát phương tiện hết niên hạn sử dụng thông qua chương trình quản lý kiểm định, hệ thống phần mềm do Cục Đăng kiểm Việt Nam xây dựng. Theo đó, đối với các xe sắp hết niên hạn sử dụng hoặc hết niên hạn sử dụng, hàng năm, các đơn vị đăng kiểm báo cáo danh sách theo quy định gửi đến Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) để kiểm tra, xác minh và không cho lưu thông. Ngoài ra, Sở còn phối hợp với các trạm thu phí đường bộ trên địa bàn gửi thông tin số lượng phương tiện (biển số xe) lưu thông hàng ngày qua trạm thu phí đường bộ để rà soát và có văn bản đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) kiểm tra, xác minh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký và biển số theo quy định nếu phát hiện phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng.

Công ty TNHH Tân Ia Băng đã xây dựng hệ thống lắng lọc khí thải để hạn chế ô nhiễm ra môi trường. Ảnh: Hồng Thương

Đặc biệt, công tác quan trắc môi trường không khí cũng được ngành chức năng quan tâm thực hiện theo định kỳ nhằm đánh giá chất lượng không khí. Đến thời điểm hiện tại, Sở TN-MT đã lắp đặt 3 trạm quan trắc không khí tự động liên tục tại TP. Pleiku, Khu Công nghiệp Trà Đa và thị xã An Khê. Sở cũng đã xây dựng hệ thống tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc tự động, liên tục để tiếp nhận, quản lý dữ liệu không khí, khí thải. Đồng thời, Sở yêu cầu 2 doanh nghiệp có phát sinh khí thải lớn lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục khí thải gồm Nhà máy Đường An Khê và Nhà máy Đường Ayun Pa để theo dõi.

Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường cho biết thêm: Qua các đợt quan trắc môi trường định kỳ hàng năm, kết quả phân tích chất lượng các thành phần ô nhiễm không khí như NO2, SO2, CO, bụi, ồn... có sự biến động qua các thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, các chỉ tiêu chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh đều nằm trong giới hạn cho phép. Thời gian tới, Sở TN-MT sẽ tiếp tục tăng cường tần suất quan trắc môi trường không khí, đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện các biện pháp kiểm soát, xử lý khí thải; kiểm tra, giám sát, lấy mẫu khí thải đột xuất đối với các cơ sở có hoạt động xả thải gây ô nhiễm không khí; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Ngoài ra, đôn đốc, yêu cầu các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc khí thải tự động khẩn trương lắp đặt hệ thống quan trắc tự động theo đúng quy định và tiếp tục công bố các chỉ số chất lượng không khí trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Tổng cục Môi trường) và Sở TN-MT để người dân biết diễn biến chất lượng không khí trên địa bàn.