Những thông tin quan trọng về các kỳ thi riêng mùa tuyển sinh năm 2023  

Nhiều trường đại học lớn đã đưa ra một số thông tin dự kiến về việc tổ chức kỳ thi riêng trong mùa tuyển sinh năm 2023.



Đại học Quốc gia Hà Nội tăng lệ phí thi đánh giá năng lực



Theo quy chế mới của Đại học Quốc gia Hà Nội, kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi tối đa 2 lượt/năm, mỗi lần cách nhau tối thiểu 28 ngày. Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy toàn bộ kết quả đăng ký dự thi, kết quả đã thi hoặc hồ sơ đăng ký các ca chưa thi.



Thí sinh chỉ thao tác được trên một thiết bị (máy tính) để đăng nhập tài khoản chọn ca thi và thanh toán lệ phí.



Thông tin cá nhân cần chuẩn bị: điểm học tập của 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12), số và ảnh căn cước công dân, ảnh chân dung thí sinh, thông tin liên lạc để gửi phiếu báo điểm.



Lệ phí thi năm nay là 500.000 đồng/lượt, tăng 66% so với năm ngoái.



GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, nhà trường đang lên kế hoạch chi tiết tổ chức 8 đợt thi từ ngày 10.3 đến hết 4.6. Các ngày thi chủ yếu diễn ra vào cuối tuần. Thí sinh đăng ký thi từ ngày 6.2 cho các đợt thi tháng 3 - 4, đăng ký từ 18.3 cho các đợt thi tháng 5 - 6.



Đề cương đề thi đánh giá năng lực năm 2023 sẽ được Đại học Quốc gia Hà Nội công bố cho thí sinh trước khi kỳ thi tổ chức ít nhất 30 ngày. Thí sinh sẽ thực hiện bài thi trực tiếp trên máy tính. Bài thi chính thức có thể xuất hiện câu hỏi thử nghiệm không tính điểm thi với số lượng không vượt quá 4% tổng số câu hỏi của bài thi chính thức.



Giảm độ khó đề thi đánh giá tư duy



Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính. Nội dung bài thi dự kiến được điều chỉnh gọn nhẹ hơn. Thời gian làm bài rút ngắn từ 270 phút xuống còn 150 phút (bao gồm 60 phút ở phần thi tư duy toán học, 30 phút ở phần thi tư duy đọc hiểu và 60 phút ở phần thi tư duy giải quyết vấn đề).



Năm 2023, các ngành tuyển sinh đại học có thể sử dụng kết quả đánh giá tư duy cũng mở rộng hơn năm 2022, bao gồm Khoa học công nghệ, Kinh tế, Kỹ thuật, Công nghiệp, Nông nghiệp, Tài chính, Ngân hàng và Y Dược.



Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 dự kiến tổ chức thành 3 đợt. Trong đó, 2 đợt thi đầu sẽ tổ chức trước kỳ thi tốt nghiệp THPT (tháng 5 và tháng 6.2023). Một đợt thi sẽ tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT (tháng 7.2023).



Kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



Từ năm 2023, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực độc lập để xét tuyển đại học hệ chính quy.



Kỳ thi này vừa dùng để xét tuyển thí sinh vào các ngành đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, vừa cung cấp kết quả để các trường đại học khác xét tuyển nếu có nhu cầu.



Nhà trường dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực thành một hoặc 2 đợt vào cuối tháng 4 và cuối tháng 5.2023. Mỗi đợt thi sẽ tổ chức gọn, nhẹ trong một ngày tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và một số điểm thi ở miền Trung, miền Nam (trong trường hợp có nhiều thí sinh ở miền Trung, miền Nam đăng ký dự thi).



Nội dung các bài thi của kỳ thi đánh giá năng lực do trường tổ chức sẽ tương ứng và phù hợp với nội dung các môn học, môn thi THPT là Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý.



Thí sinh sẽ làm bài thi trực tiếp trên giấy. Thời gian trả lời câu hỏi ở mỗi bài thi là từ 60 đến 90 phút. Đề thi kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận.



Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM



Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2023 sẽ tiếp tục được phát triển theo hướng ổn định và bền vững.



Theo đó, các điểm thi năm 2023 sẽ tiếp tục giữ nguyên 17 địa điểm tại các tỉnh, thành phố: TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ.



Năm 2023, kỳ thi này tiếp tục tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 sẽ tổ chức vào ngày 26.3.2023, đợt 2 tổ chức ngày 28.5.2023. Cổng đăng ký dự thi đợt 1 sẽ được trường mở vào ngày 1.2.2023.





