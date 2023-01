90 thí sinh tranh tài "Toán tính nhanh tỉnh Gia Lai năm 2023"

(GLO)- Sáng 15-1, tại Trung tâm hội nghị Pleiku Place (TP. Pleiku), Trung tâm Giáo dục Smart Kids Gia Lai đã tổ chức cuộc thi "Toán tính nhanh tỉnh Gia Lai năm 2023".

Cuộc thi thu hút 90 thí sinh đến từ TP. Pleiku và thị xã An Khê (thuộc các đơn vị: Smart Kids Pleiku, Smart Kids An Khê, Mrs Lượng Maths Kids, Mrs Vy An Phú, Mrs Tính Pleiku) tham gia tranh tài ở 11 cấp độ.

Thí sinh làm bài thi Toán bàn tính. Ảnh Mộc Trà

Thí sinh được chia theo nhóm và độ tuổi (từ 4-14); lần lượt hoàn thành 4 bài thi Toán bàn tính (5-8 phút/bài) và 1 bài thi Toán phổ thông (10 phút) trên giấy. Bài thi của từng phần thi tương ứng với độ tuổi và cấp độ đang học tại trung tâm Smart Kids của thí sinh.

Ở phần thi Toán bàn tính, thí sinh thực hiện các phép toán bằng bàn tính hoặc tư duy. Riêng phần thi Toán phổ thông, thí sinh trình độ mẫu giáo và lớp 1 sẽ tiến hành làm các bài toán tư duy dưới dạng hình ảnh; các thí sinh còn lại giải toán và ghi đáp án trên giấy theo trình độ đang học ở trường.

Sau 1 buổi tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức đã chọn ra 57 thí sinh có điểm số cao để trao 11 giải vàng, 12 giải bạc, 16 giải đồng và 18 giải khuyến khích. Ngoài những phần thưởng hấp dẫn, thí sinh đạt giải cao tại cuộc thi còn có cơ hội tham gia các giải Toán tính nhanh cấp quốc gia và quốc tế.

Trao thưởng cho thí sinh đạt giải vàng. Ảnh: Mộc Trà

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi trí tuệ, giúp học sinh trên địa bàn tỉnh trải nghiệm, thể hiện kỹ năng tính tư duy và năng lực tính toán nhanh thông qua công cụ bàn tính Soroban. Dịp này, ngoài thi cá nhân, Ban Tổ chức còn tổ chức phần thi đồng đội có tên “Ai nhanh hơn” nhằm giúp các thí sinh tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, phát triển bản thân và lan tỏa cảm hứng học tập Toán đến mọi người.

MỘC TRÀ