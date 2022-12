Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác về giáo dục - đào tạo  

Việt Nam hiện đứng thứ tư về số lượng học sinh, sinh viên học tập tại Australia. Hai nước có nhiều cơ hội hợp tác to lớn trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo.



Sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ đứng thứ 5 toàn thế giới

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo đối lập tại Hạ viện Peter Dutton và Thượng nghị sĩ của Đảng Tự do, lãnh đạo đối lập tại Thượng viện Simon Birmingham. Ảnh: TTXVN



Cơ hội hợp tác to lớn về giáo dục - đào tạo



Ngày 1.12, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, tại trụ sở Quốc hội Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc tiếp Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá trong tổng thể chung quan hệ giữa hai nước, hợp tác giáo dục - đào tạo có vị trí rất quan trọng và ngày càng phát triển do nhu cầu đào tạo của Việt Nam và thế mạnh của Australia.



Với hơn 30.000 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Australia, hợp tác giáo dục không chỉ góp phần vào việc phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam và kinh tế của Australia mà còn là sợi dây văn hóa bền chặt, là nhịp cầu hữu nghị kết nối giữa người dân hai nước.



Bộ trưởng Jason Clare nhấn mạnh, năm 2023 là năm có nhiều dấu mốc quan trọng đối với quan hệ hai nước và rất mong có chuyến thăm tới Việt Nam để trao đổi về hợp tác giáo dục, nhất là giáo dục trung học và đại học, trao đổi sinh viên giữa hai nước.



Bộ trưởng Jason Clare cho biết, Việt Nam hiện đứng thứ tư về số lượng học sinh, sinh viên học tập tại Australia và luôn tin tưởng vào các cơ hội hợp tác to lớn trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo giữa hai nước.



Hai bên cho rằng, việc tổ chức Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia nhân chuyến thăm Australia của Chủ tịch Quốc hội với sự tham dự của nhiều trường đại học hàng đầu của hai nước là hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo giữa hai nước trong bối cảnh sau đại dịch, nhất là giáo dục đại học.



Chia sẻ chủ trương của Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế về giáo dục - đào tạo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Jasson Clare quan tâm thúc đẩy mở rộng hợp tác giáo dục - đào tạo song phương dưới nhiều hình thức; tiếp tục cung cấp học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam; tổ chức diễn đàn, kết nối mạng lưới các trường đại học Việt Nam - Australia; liên kết giữa các cơ sở giáo dục.



Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn phía Australia chia sẻ kinh nghiệm về tự chủ và quản trị đại học, kết nối doanh nghiệp và đại học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.



Tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể



Tại cuộc gặp lãnh đạo đối lập tại Hạ viện Peter Dutton và Thượng nghị sĩ của Đảng Tự do, lãnh đạo đối lập tại Thượng viện Simon Birmingham cũng trong ngày 1.12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi các chính đảng của Australia đều ủng hộ tăng cường quan hệ với Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực và đó chính là mẫu số chung để hai bên tăng cường hợp tác.



Lãnh đạo đảng đối lập Peter Dutton và Thượng nghị sĩ Simon Birmingham bày tỏ tự hào về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương. Ông Peter Dutton và Simon Birmingham nhất trí phối hợp với các cơ quan đối tác của Việt Nam để tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể, trong đó có trao đổi đoàn, tăng cường hợp tác dưới nhiều hình thức giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng Australia, triển khai các cơ chế hợp tác, phối hợp thúc đẩy triển khai các văn kiện đã ký kết giữa hai nước, nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế số....



Lãnh đạo đảng đối lập tại Hạ viện Peter Dutton và Thượng nghị sĩ Simon Birmingham nhất trí với Chủ tịch Quốc hội về việc tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam, trong đó có hơn 30.000 học sinh, sinh viên Việt Nam tại Australia sinh sống, làm việc, học tập, đóng góp cho sự phát triển của Australia và quan hệ hai nước.



https://laodong.vn/thoi-su/viet-nam-australia-thuc-day-hop-tac-ve-giao-duc-dao-tao-1123012.ldo



Theo Thanh Hà (LĐO)