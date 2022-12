Tập huấn chuyên môn cho 170 cán bộ, giáo viên mầm non cốt cán

(GLO)- Sáng 14-12, tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo khai mạc lớp tập huấn chuyên môn dành cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán dựa trên tiếp cận mới về chức năng, nhiệm vụ.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Mộc Trà

Theo đó, trong thời gian 2 ngày, 170 cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán thuộc 17 huyện, thị xã, thành phố sẽ được các báo cáo viên truyền đạt 5 mô-đun gồm: ứng dụng công nghệ thông tin trong bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non; bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn; hướng dẫn xây dựng tài liệu hỗ trợ cha mẹ, người giám hộ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; quản trị hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở cơ sở giáo dục mầm non trong bối cảnh tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình; ứng dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến vào giáo dục mầm non Việt Nam.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên mầm non trong công tác quản lý, triển khai thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và đảm bảo an toàn cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục.

MỘC TRÀ