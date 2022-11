Có thêm 383 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư cho 383 nhà giáo. Quyết định được ban hành trong khi vẫn còn 1 trường hợp bị khiếu nại.





Những ngày qua, trên các trang thông tin chính thức của nhiều trường ĐH đưa thông báo về các nhà giáo của đơn vị mình vừa được Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư.





Các nhà giáo của Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội (3 người ở giữa) nhận hoa chúc mừng vì mới được công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư. Ảnh: HUS



Theo đó, ngày 17.11, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký Quyết định số 88/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022. Cụ thể, có 34 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư và 349 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư. Tổng cộng có 383 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt xét năm 2022.



So sánh với danh sách các ứng viên đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua trong phiên họp lần thứ 10 (ngày 29.10), cho thấy tất cả các ứng viên đều đã được hội đồng thông qua đều được nhận quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư.



Sau khi có quyết định công nhận nhà giáo đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư, các trường ĐH phải làm thêm bước bổ nhiệm thì người được công nhận mới chính thức trở thành giáo sư, phó giáo sư.



Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cả nước có 232 trường ĐH, chưa kể các trường công an, quân đội. Theo thống kê của báo Thanh Niên, năm 2022 có 8 trường công an và 17 trường quân sự tuyển sinh trình độ ĐH. Như vậy, ước tính cả nước có 257 trường ĐH. Với số nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư đợt xét năm nay, tính bình quân cứ hơn 7 trường mới có thêm một giáo sư, cứ 10 trường có thêm 13 - 14 phó giáo sư.



Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay, đội ngũ nhà giáo có hơn hơn 4.300 phó giáo sư, và 550 giáo sư. Như vậy bình quân mỗi trường chỉ có khoảng 2 giáo sư, khoảng 16 - 17 phó giáo sư.



Vẫn có một trường hợp bị khiếu nại nhưng chưa được trả lời



Được biết, sau khi Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua danh sách có 383 ứng viên mà Hội đồng đề nghị Chủ tịch Hội đồng công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư và phó giáo sư, đã có ít nhất một đơn khiếu nại về một ứng viên.





Hội đồng Giáo sư Nhà nước họp phiên 10 hôm 29.10. Ảnh: HĐGSNN



Trường hợp bị khiếu nại là phó giáo sư ngành thủy lợi, chuyên ngành địa chất thủy văn và địa kỹ thuật. Theo đơn khiếu nại, ứng viên này không có hướng nghiên cứu và không giảng dạy về các chuyên ngành thủy lợi như đã đăng ký; ứng viên này cũng không có kết quả nghiên cứu khoa học và không có các bài báo khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn trong các chuyên ngành đã đăng ký của Hội đồng ngành Thủy lợi (các chuyên ngành của ngành thủy lợi theo QĐ 42/QĐ-HĐGSNN năm 2022).



Đơn khiếu nại còn cho rằng ứng viên nói trên có dấu hiệu tự đạo văn, vi phạm nghiêm trọng tính trung thực trong nghiên cứu khoa học vi phạm liêm chính khoa học khi công bố các bài báo tiếng Việt và tiếng Anh ở các tạp chí khác nhau. Các bài báo này có cách tiếp cận nghiên cứu là khá giống nhau, một số hình ảnh, bảng biểu, kết quả giống nhau hoặc gần xấp xỉ nhau.



Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, cho đến ngày Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước ký quyết định 88, người viết đơn khiếu nại chưa nhận được trả lời của Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Phía Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết, thời hạn để trả lời khiếu nại tố cáo là 30 ngày. Tuy nhiên, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước cũng cho biết thêm, Hội đồng ngành Thủy lợi đã khẳng định là họ xét ứng viên đúng ngành thủy lợi.

Theo Quý Hiên (TNO)