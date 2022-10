TP. Pleiku: Các trường công lập thu ngoài học phí trên 10 tỷ đồng trong năm học 2021-2022

(GLO)- Sáng 3-10, Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP. Pleiku cùng một số cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn về việc thu-chi các khoản ngoài học phí năm học 2021-2022 và đầu năm học 2022-2023.

Ông Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi khảo sát. Tham dự có ông Nguyễn Văn Long-Phó Giám đốc Sở GD-ĐT; ông Nguyễn Hữu Sung-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku.

Quang cảnh buổi khảo sát tại Phòng GD-ĐT TP. Pleiku. Ảnh: Mộc Trà

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT TP. Pleiku, năm học 2021-2022, chưa tính các khoản thu-chi do Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện, 66 cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Phòng GD-ĐT thành phố đã thu ngoài học phí trên 10,4 tỷ đồng ở 10 khoản thu; trong đó, nhiều nhất là các khoản thu phục vụ hoạt động bán trú tại trường. Các cơ sở giáo dục đều thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch những khoản thu sau khi có sự thống nhất với cha mẹ học sinh.

Riêng năm học 2022-2023, trên cơ sở chỉ đạo của Sở GD-ĐT và UBND TP. Pleiku, Phòng GD-ĐT thành phố đã hướng dẫn các trường tạm thu một số khoản thu dịch vụ, khoản thu bán trú đối với trường mầm non, tiểu học đến khi có Nghị quyết liên quan của HĐND tỉnh. Dự kiến, các trường có bậc học mầm non sẽ tạm thu 7 khoản ngoài học phí; bậc tiểu học và THCS dự kiến tạm thu 10 khoản trong năm học này.

Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát đã nghe Hiệu trưởng các trường: Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hoa Lư), Mầm non Hoa Hồng và THCS Nguyễn Huệ (phường Hội Thương) báo cáo tình hình thu-chi các khoản ngoài học phí. Theo đó, năm học 2021-2022, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi có 2 khoản thu theo thỏa thuận gồm: tiền dọn vệ sinh và giấy photo bài kiểm tra với tổng thu gần 79 triệu đồng. Trường Mầm non Hoa Hồng thu gần 1,6 tỷ đồng với các khoản: mua sắm bổ sung đồ dùng bán trú; tiền ăn sáng, ăn trưa và bữa xế cho trẻ; tiền phụ phí mua đồ dùng vệ sinh; tiền chăm sóc bán trú cho trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo. Trường THCS Nguyễn Huệ thu ngoài học phí tiền vệ sinh, nước uống, photo đề kiểm tra và vé giữ xe với 53,2 triệu đồng. Năm học 2022-2023, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi dự kiến tạm thu 10 khoản; Trường Mầm non Hoa Hồng thu 8 khoản và Trường THCS Nguyễn Huệ dự kiến tạm thu 3 khoản ngoài học phí theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

Đại diện lãnh đạo Phòng GD-ĐT và các trường học cũng nêu lên một số khó khăn trong thực hiện thu-chi các khoản ngoài học phí. Đáng chú ý, việc tỉnh chưa có văn bản hướng dẫn mức thu cụ thể của từng danh mục dịch vụ đã khiến một số trường triển khai các khoản thu tự nguyện và thỏa thuận chưa có sự thống nhất, vô tình tạo nên dư luận xã hội. Vì thế, các đơn vị đề xuất HĐND tỉnh sớm ban hành Nghị quyết liên quan để có cơ sở thực hiện.

Ông Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: Mộc Trà

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị và ý kiến từ các thành viên trong đoàn khảo sát, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Thế Mạnh đánh giá cao sự chuẩn bị của Phòng GD-ĐT TP. Pleiku và các đơn vị trường học cho buổi khảo sát. Tuy nhiên, số liệu về các khoản thu chưa thể hiện cụ thể, nhất là khoản thu do Ban đại diện cha mẹ học sinh đảm nhận. Riêng những kiến nghị của các đơn vị về các khoản thu, đoàn sẽ ghi nhận, tổng hợp vào báo cáo khảo sát; song lưu ý, việc thu-chi luôn phải đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi; phục vụ hoàn toàn cho người học; tự nguyện, dân chủ, công khai và minh bạch.

Ông Huỳnh Thế Mạnh cũng khẳng định: Đợt khảo sát này không chỉ giúp Ban nắm bắt tình hình thực tế về việc thu-chi các khoản ngoài học phí trên địa bàn mà còn là cơ sở giúp Ban thực hiện nhiệm vụ thẩm định tờ trình liên quan của UBND tỉnh sẽ trình tại kỳ họp HĐND tỉnh để ban hành nghị quyết vào cuối năm 2022. Đây là việc làm cần thiết, cấp bách để các cơ sở giáo dục có sự thống nhất trong thu-chi các khoản ngoài học phí, đáp ứng nhu cầu của người học và phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

MỘC TRÀ