Yêu cầu làm rõ việc không đi học vẫn nhận bằng tốt nghiệp CĐ y dược

Sau khi nhận được phản ánh về sai phạm của một số trường CĐ đào tạo y dược, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã yêu cầu tất cả trường CĐ đào tạo khối ngành sức khỏe tự thanh, kiểm tra, giám sát việc tuyển sinh, đào tạo.



Mới đây, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB-XH) vừa có văn bản gửi đến hơn 100 trường CĐ có đào tạo khối ngành sức khỏe nhằm yêu cầu các trường rà soát việc liên kết, mở địa điểm đào tạo để tổ chức tuyển sinh, đào tạo các ngành, nghề trình độ CĐ, trung cấp thuộc khối ngành sức khỏe, kết quả rà soát gửi về tổng cục trước ngày 20.9.



3 trường CĐ được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp yêu cầu báo cáo làm rõ những phản ánh về sai phạm gần đây. Ảnh website từ các trường



Tổng cục cũng yêu cầu các trường phải công khai thông tin về việc cấp văn bằng tốt nghiệp trên trang thông tin điện tử và cập nhật trên cơ sở dữ liệu trực tuyến.



Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết mục đích của việc rà soát này là nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo khối ngành sức khỏe.



Trước đó, ngày 25.8, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cũng đã có công văn gửi các trường CĐ Dược Hà Nội (trụ sở ở Hưng Yên), Y tế Phú Thọ (Phú Thọ) và Lê Quý Đôn (Đồng Nai) yêu cầu 3 trường này xác minh các thông tin liên quan đến việc cấp bằng tốt nghiệp không qua đào tạo.



Cụ thể, văn bản này yêu cầu Trường CĐ Lê Quý Đôn làm rõ việc có hay không học viên đăng ký học và nộp học phí cho Trường CĐ Dược Hà Nội, sau đó nộp thêm học phí để dự thi tốt nghiệp sớm do Trường CĐ Y tế Phú Thọ tổ chức và cuối cùng lại nhận được bằng của Trường CĐ Lê Quý Đôn?



Đồng thời yêu cầu Trường CĐ Dược Hà Nội làm rõ việc có hay không chuyện học viên của trường không cần học, muốn lấy bằng sớm sẽ chuyển hồ sơ sang trường khác chuẩn bị thi tốt nghiệp và đóng thêm 28 triệu đồng học phí?



Tổng cục cũng yêu cầu Trường CĐ Y tế Phú Thọ làm rõ có hay không việc sau khi học viên đóng tiền cho Trường CĐ Dược Hà Nội thì nhận được thông báo có tên trong danh sách học viên đã trải qua toàn bộ khóa học và đủ điều kiện dự kỳ thi tốt nghiệp do Trường CĐ Y tế Phú Thọ tổ chức?



Bên cạnh việc gửi công văn, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cũng đã quyết định lập đoàn thanh tra phối hợp với Sở Y tế và Công an tỉnh đến 3 trường CĐ trên để thanh, kiểm tra.

Theo Mỹ Quyên (TNO)